Bakan Karaismailoğlu: "Bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin 'süper güç' olması var" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'da katıldığı programda, "Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var, bizim siyaset anlayışımızda millet ne istediyse onu yapmak var, bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin 'süper güç' olması var" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Samsun programına Havza-Vezirköprü karayolu şantiye ziyareti ile başladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye; her anlamda geleceği parlak, büyümek için çok çalışan bir ülkedir. Artan ekonomik potansiyelimizin gereğini yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında, insan ve yük taşımacılığındaki iddiamızı artırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek ulaştırma gerekse haberleşme alanında hem milletimizin daha iyi yarınları için hem de küresel bir lojistik süper güç olabilmek için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, hükümetlerimiz dönemimde Edirne'den Hakkari'ye, Kars'tan Muğla'ya ülkemizin her bir kent ve köşesini ayırt etmeden yatırımla, refahla buluşturuyoruz. 2003-2021 yılları arasında ulaşım ve haberleşme hizmetleri için 1 trilyon 119 milyar lirayı aşkın yatırım gerçekleştirdik. Türkiye için gecemizi gündüzümüze katarak, yolumuza çıkanlara aldırmadan Aşık Veysel'in de dediği gibi; yürüyoruz gündüz gece" diye konuştu.

"BİZİM SİYASET ANLAYIŞIMIZDA TÜRKİYE'NİN SÜPER GÜÇ OLMASI VAR"

Geride kalan 19 yılda yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu kutlu yürüyüşümüz tam 19 yıldır devam ediyor. Bizim siyaset anlayışımızda hizmet var, bizim siyaset anlayışımızda millet ne istediyse onu yapmak var, bizim siyaset anlayışımızda Türkiye'nin süper güç olması var. AK Parti iktidarı öncesinde 6 bin 100 kilometre olan yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye ulaştırdık. Türkiye'ye hizmet etmekten hiçbir zaman yorulmayacak, şikayet etmeyecek ve yakaladığımız başarılarla yetinmeyeceğiz. Mevcut yol uzunluğumuzu kısa sürede 29 bin 500 kilometreye çıkaracağız. Sadece bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Yetinmeyeceğiz, 3 bin 840 kilometreye çıkaracağız. Tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye çıkaracak, karayollarımızı fiber optik altyapı ile döşeyeceğiz. Havayolunu halkın yolu yapıp, 26 noktadan yapılan iç hat uçuşlarını 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülke ve 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı, bugün 127 ülke ve 329 noktaya ulaştırdık. Yaşanan pandemi sürecine rağmen, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında artırdık" şeklinde konmuştu.

Samsun'a yapılan yatırımlardan da bahseden Karaismailoğlu, "Samsun-Sivas (Kalın) hattının rehabilitasyonu ve sinyalizasyon yapımını tamamlayıp, hattımızı 04 Mayıs 2020'de hizmete açtık. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım iletişim ve haberleşme yatırımlarımızdan Samsun ilimiz de hak ettiği yatırımları almıştır, almaya da devam edecektir. Samsun'un ulaşım ve iletişim harcamaları için 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Samsun'daki bölünmüş yol uzunluğunu 120 kilometreden alıp, 310 kilometreye çıkardık. Samsun'u bölünmüş yollarla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'a bağladık. Hükümetlerimiz döneminde, Samsun il genelinde; 235 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 2'si çift tüp tünel olmak üzere, toplam uzunluğu 2 bin 235 metre olan 22 adet tünel yaptık. Bunun yanında, toplam uzunluğu 14 bin 193 metre olan 113 adet köprüyü tamamladık. 1993-2003 arasında ilimizdeki karayolları için 701 milyon liralık harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 kat artarak, 9 milyar 147 milyon liraya çıkardık. Samsun'daki 10 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam bedeli 9 milyar 147 milyon lirayı aşıyor. Ülkemizin her köşesinde yaptığımız ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını bile canlandıran yollarımız tıpkı akarsu gibidir. Bizler de bu yolları ülkemizin en ücra köşesine kadar götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, KONUŞMASININ SONUNDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Bugünkü Samsun ziyaretimizin ilk durağında, ilimizde devam eden on önemli karayolu yatırımlarımızdan birisi olan Havza ve Vezirköprü ilçelerimizi birbirine bağlayan karayolu şantiyemizi ziyaret ediyoruz. Toplam 14,8 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yolumuzda; 110 metre uzunluğunda bir adet çift köprü, 2 adet hemzemin kavşak ve 1 adet de farklı seviyeli kavşak yer alacaktır. Havza-Vezirköprü yolumuz, Batı Karadeniz'i, Orta ve Doğu Anadolu'ya bağlayan devlet yolu üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan 'Şahinkaya Kanyonu' da bu yol güzergahında yer almaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla bu hatta daha rahat, daha hızlı ve daha emniyetli seyahat sağlanacaktır. Bu şeklide kanyonumuza olan turist ilgisi de artacaktır. Mevcut güzergahın dışından giden kesimlerde kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 260 milyon lira proje bedelli yol inşaatımızı, 2023 yılında tamamlayarak, değerli Havza ve Vezirköprülü kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Halk için hakkın yolunda yaptığımız işler Türkiye'yi geleceğe taşıyacaktır. Yol projemizin yüklenicisinden tedarikçisine, mühendisinden işçisine kadar projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün değerli görevlilerine teşekkürlerimi iletiyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının sonunda Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketindeki üstün hizmetlerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve alanda çalışan ekiplere teşekkür etti.

Programa ayrıca Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

(Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal/İHA)