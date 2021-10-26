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Biden'dan ABD'ye seyahat etmek isteyenler için yeni kurallar - Son Dakika

Biden'dan ABD'ye seyahat etmek isteyenler için yeni kurallar

26.10.2021 10:57
Biden'dan ABD'ye seyahat etmek isteyenler için yeni kurallar

Gelecek ay sınırlarını yabancı turistlere açmaya hazırlanan ABD'de, ABD Başkanı Joe Biden yeni korona virüs önlemlerini açıkladı.

Gelecek ay sınırlarını yabancı turistlere açmaya hazırlanan ABD'de, ABD Başkanı Joe Biden yeni korona virüs önlemlerini açıkladı.

Beyaz Saray, korona virüs salgının başladığı 2020'den beri ilk kez yabancı uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Gelecek ay sınırlarını açmayı planlayan ABD, tüm yabancı turistleri korona virüs aşısı yaptırmış olmak şartıyla ülkeye tekrar kabul edeceğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeyken Brezilya, Çin, İrlanda, İran, Güney Afrika, Hindistan ve Avrupa'daki 26 Şangay ülkesine ABD'ye uçuş yasağı getirmiş, Ocak 2021'de göreve başlayan Başkan Joe Biden sonrası yasaklı ülkeler listesi daha da genişlemişti. İngiltere, Hindistan, Çin ve birçok Avrupa ülkesini kapsayan uçuş yasağının gelecek ay kalkması bekleniyor.

Dün açıklama yapan Biden, Havayolu şirketlerinin yolcuları uçağa kabul etmeden önce korona virüs aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Herhangi bir korona virüs aşısının kabul edileceğini de söyleyen Biden, hava yolu şirketlerinin mutlaka resmi kaynakların verilerini kabul etmesi gerektiğini de belirtti. Biden ayrıca, "Bu ABD ve diğer ülkeler arasındaki seyahat ile ilgili, korona virüs nedeniyle alınan önceki tedbirler geçerli. Uluslararası uçuşlarda aşı önemli bir güvenlik sağlıyor" sözlerine yer verdi.

Aşı olmamış ABD vatandaşları da dahil tüm kişilerin uçağa binmeden bir gün önce aldıkları negatif korona virüs testi ile ülkeye giriş yapabilecekleri açıklanırken, 18 yaş altındaki çocukların herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmadığı için seyahatlerinden 3 gün önce mutlaka negatif korona virüs testi vermeleri zorunlu olacak.

Yeni kurallar 8 Kasım itibariyle uygulanacak.

-İHA-

Biden'dan ABD'ye seyahat etmek isteyenler için yeni kurallar

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden'dan ABD'ye seyahat etmek isteyenler için yeni kurallar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden'dan ABD'ye seyahat etmek isteyenler için yeni kurallar - Son Dakika
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