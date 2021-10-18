Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkili ilişkilerde bir taraf kazanırken diğerinin kaybettiği, birinin üretici diğerinin sürekli tüketici olduğu bir denklemi asla kabul etmiyoruz. Bizim amacımız; birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir." dedi.

Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitabında, Afrika kıtasındaki tüm halkları, hiçbir ayrım yapmadan, dost olarak gördüklerini ve muhabbetle bağırlarına bastıklarını söyledi.

Kıta ile ilişkileri ilerletirken Afrikalıların engin birikimlerinden de istifade etmeyi arzu ettiklerini belirten Erdoğan, bu amaçla 2005'ten itibaren pek çok adım attıklarını bildirdi.

Erdoğan, ilki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Malabo'da Türkiye-Afrika Ortaklık zirvelerinin düzenlendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu zirveler vesilesiyle ülkemizin, stratejik ortağı Afrika'ya olan muhabbetinin geçici ve menfaat eksenli olmadığını gösterdik. Kıtanın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla burs programları başlattık. Türkiye burslarıyla yaklaşık 5 bin civarında Afrikalı öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora alanında ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Son 25 senede mezun ettiğimiz 11 bin öğrenci ise Türkiye'nin gönül elçileri olarak Afrikalı kardeşlerimize hizmet ediyor. TİKA'dan Kızılayımıza, Maarif Vakfımızdan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm unsurlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz."

"???????Afrika'da bugün itibarıyla 43 büyükelçilikle temsil faaliyetlerini sürdürüyoruz"

Bu süreçte diplomatik ağın genişlemesine büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'da bugün itibarıyla 43 büyükelçiliğiyle temsil faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Ankara'da büyükelçiliği olan Afrika ülkelerinin sayısının ise 37'ye ulaştığını dile getiren Erdoğan, bu durumun, karşılıklı güvenin ve ortaklık anlayışının doğal bir yansıması olduğunu ifade etti.

"Türkiye, Afrika'nın sahip olduğu önemin farkındadır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin tarihiyle kültürüyle insanıyla Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin ve her alandaki muazzam potansiyelinin bilincinde olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, 33 milyonu bulan nüfusu, dinamik ekonomisi, çalışkan insanları, vizyoner siyasi liderliğiyle Angola'nın büyük, güçlü ve onurlu bir ülke olduğunun şuurunda olduğunu dile getirdi.

"İkili ilişkilerde bir taraf kazanırken diğerinin kaybettiği, birinin üretici diğerinin sürekli tüketici olduğu bir denklemi asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir. Angola doğal kaynakları, maden ve petrol rezervleriyle bölgesinin parlayan yıldızıdır. Türkiye de eğitimden sağlığa, sanayiden enerjiye, ulaşımdan turizme kadar hemen her alanda yaptığı atılımlarl, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir. Toplam nüfusları 120 milyona ulaşan ülkelerimizin birbirinden istifade edeceği pek çok imkan bulunuyor. Kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Lourenço'nun da bizimle aynı kanaati ve hassasiyeti paylaştığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu iradeyi, ilişkilerimizin geleceği açısından çok kıymetli görüyoruz."

Erdoğan, artmış olmasına rağmen Türkiye-Angola ticaret hacmindeki mevcut tablonun gerçek potansiyeli yansıtmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerek karşılıklı ziyaretlerimiz vesilesiyle imzalanan anlaşmalarla kuvvetlenen ahdi zemin gerekse de özel sektör temsilcilerimizin dinamizmi sayesinde, şu anda hedef 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Firmalarımız, Angola'nın altyapısının geliştirilmesine ve üretim yelpazesinin genişletilmesine katkıda bulunmak için hizmete hazırdır. Her alanda kapsamlı iş birliklerine açığız ve hazırız."

Askeri ve güvenlik alanlarında da geniş iş birliği imkanlarına sahip olunduğuna işaret eden Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek İş Forumu'nun, yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacağını söyledi.

Erdoğan, parlamentolar arası ilişkileri geliştirmenin de öncelikleri arasında yer aldığını dile getirerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Angola ile Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'muzu tesis ettik. Angola Meclisi bünyesinde de bir dostluk grubu kurulması hiç şüphesiz ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkı sunacaktır." diye konuştu.

"İstanbul'da 21-22 Ekim'de 3'üncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu düzenlenecek"

İstanbul'da 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 3'üncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun Türkiye'ye ve kıtaya, Angola ile iş birliğinde yakalanan ivmeyi devam ettirme imkanı vereceğini belirten Erdoğan, "17-18 Aralık'ta yine İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvemizi de bu anlayış temelinde gerçekleştireceğiz. Sahraaltı Afrika ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinde Angola'nın tecrübe ve yol göstericiliğinden faydalanmayı arzu ediyoruz. Bölgesinde ve ötesinde güvenlik, istikrar ve refaha katkı sunan Angola'nın bizlere yol arkadaşlığı yapacağına inanıyoruz. Bugün şahit olduğumuz tablo geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmıştır." dedi.

Erdoğan, konuşmasını bitirirken Angola'nın milli kahramanı Aguştinyu Netu'nun, "Anacığım, yurdum/Şimdi değiştik artık/Kendimiz kurtardık/Boynumuzu boyunduruktan/Ve dönüşü yok artık bu yolun." dizelerini okudu.

Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, Angola Ulusal Meclisi'ne de hitap etme imkanı verdikleri için şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabının ardından Angola Ulusal Meclisi milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken şeref defterini de imzaladı.

Mecliste, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan daha sonra, Angola'nın bağımsızlığını kazandığı 1975'ten 1979'daki ölümüne kadar ilk devlet başkanlığı görevini yürüten Dr. Antonio Agostinho Neto adına yapılan anıtı ziyaret etti.

(Bitti)