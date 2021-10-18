Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (2)

18.10.2021 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkili ilişkilerde bir taraf kazanırken diğerinin kaybettiği, birinin üretici diğerinin sürekli tüketici olduğu bir denklemi asla kabul etmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkili ilişkilerde bir taraf kazanırken diğerinin kaybettiği, birinin üretici diğerinin sürekli tüketici olduğu bir denklemi asla kabul etmiyoruz. Bizim amacımız; birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir." dedi.

Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitabında, Afrika kıtasındaki tüm halkları, hiçbir ayrım yapmadan, dost olarak gördüklerini ve muhabbetle bağırlarına bastıklarını söyledi.

Kıta ile ilişkileri ilerletirken Afrikalıların engin birikimlerinden de istifade etmeyi arzu ettiklerini belirten Erdoğan, bu amaçla 2005'ten itibaren pek çok adım attıklarını bildirdi.

Erdoğan, ilki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Malabo'da Türkiye-Afrika Ortaklık zirvelerinin düzenlendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu zirveler vesilesiyle ülkemizin, stratejik ortağı Afrika'ya olan muhabbetinin geçici ve menfaat eksenli olmadığını gösterdik. Kıtanın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla burs programları başlattık. Türkiye burslarıyla yaklaşık 5 bin civarında Afrikalı öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora alanında ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Son 25 senede mezun ettiğimiz 11 bin öğrenci ise Türkiye'nin gönül elçileri olarak Afrikalı kardeşlerimize hizmet ediyor. TİKA'dan Kızılayımıza, Maarif Vakfımızdan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm unsurlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz."

"???????Afrika'da bugün itibarıyla 43 büyükelçilikle temsil faaliyetlerini sürdürüyoruz"

Bu süreçte diplomatik ağın genişlemesine büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'da bugün itibarıyla 43 büyükelçiliğiyle temsil faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Ankara'da büyükelçiliği olan Afrika ülkelerinin sayısının ise 37'ye ulaştığını dile getiren Erdoğan, bu durumun, karşılıklı güvenin ve ortaklık anlayışının doğal bir yansıması olduğunu ifade etti.

"Türkiye, Afrika'nın sahip olduğu önemin farkındadır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin tarihiyle kültürüyle insanıyla Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin ve her alandaki muazzam potansiyelinin bilincinde olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, 33 milyonu bulan nüfusu, dinamik ekonomisi, çalışkan insanları, vizyoner siyasi liderliğiyle Angola'nın büyük, güçlü ve onurlu bir ülke olduğunun şuurunda olduğunu dile getirdi.

"İkili ilişkilerde bir taraf kazanırken diğerinin kaybettiği, birinin üretici diğerinin sürekli tüketici olduğu bir denklemi asla kabul etmiyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir. Angola doğal kaynakları, maden ve petrol rezervleriyle bölgesinin parlayan yıldızıdır. Türkiye de eğitimden sağlığa, sanayiden enerjiye, ulaşımdan turizme kadar hemen her alanda yaptığı atılımlarl, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir. Toplam nüfusları 120 milyona ulaşan ülkelerimizin birbirinden istifade edeceği pek çok imkan bulunuyor. Kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Lourenço'nun da bizimle aynı kanaati ve hassasiyeti paylaştığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu iradeyi, ilişkilerimizin geleceği açısından çok kıymetli görüyoruz."

Erdoğan, artmış olmasına rağmen Türkiye-Angola ticaret hacmindeki mevcut tablonun gerçek potansiyeli yansıtmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerek karşılıklı ziyaretlerimiz vesilesiyle imzalanan anlaşmalarla kuvvetlenen ahdi zemin gerekse de özel sektör temsilcilerimizin dinamizmi sayesinde, şu anda hedef 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Firmalarımız, Angola'nın altyapısının geliştirilmesine ve üretim yelpazesinin genişletilmesine katkıda bulunmak için hizmete hazırdır. Her alanda kapsamlı iş birliklerine açığız ve hazırız."

Askeri ve güvenlik alanlarında da geniş iş birliği imkanlarına sahip olunduğuna işaret eden Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek İş Forumu'nun, yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacağını söyledi.

Erdoğan, parlamentolar arası ilişkileri geliştirmenin de öncelikleri arasında yer aldığını dile getirerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Angola ile Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'muzu tesis ettik. Angola Meclisi bünyesinde de bir dostluk grubu kurulması hiç şüphesiz ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkı sunacaktır." diye konuştu.

"İstanbul'da 21-22 Ekim'de 3'üncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu düzenlenecek"

İstanbul'da 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 3'üncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun Türkiye'ye ve kıtaya, Angola ile iş birliğinde yakalanan ivmeyi devam ettirme imkanı vereceğini belirten Erdoğan, "17-18 Aralık'ta yine İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvemizi de bu anlayış temelinde gerçekleştireceğiz. Sahraaltı Afrika ile ilişkilerimizin derinleştirilmesinde Angola'nın tecrübe ve yol göstericiliğinden faydalanmayı arzu ediyoruz. Bölgesinde ve ötesinde güvenlik, istikrar ve refaha katkı sunan Angola'nın bizlere yol arkadaşlığı yapacağına inanıyoruz. Bugün şahit olduğumuz tablo geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmıştır." dedi.

Erdoğan, konuşmasını bitirirken Angola'nın milli kahramanı Aguştinyu Netu'nun, "Anacığım, yurdum/Şimdi değiştik artık/Kendimiz kurtardık/Boynumuzu boyunduruktan/Ve dönüşü yok artık bu yolun." dizelerini okudu.

Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, Angola Ulusal Meclisi'ne de hitap etme imkanı verdikleri için şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabının ardından Angola Ulusal Meclisi milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken şeref defterini de imzaladı.

Mecliste, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan daha sonra, Angola'nın bağımsızlığını kazandığı 1975'ten 1979'daki ölümüne kadar ilk devlet başkanlığı görevini yürüten Dr. Antonio Agostinho Neto adına yapılan anıtı ziyaret etti.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Afrika, Angola, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Osman Kavala için 00:16 Son Dakika: Osman Kavala için "Serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez 22:50 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak 22:03 Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak
DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı 20:35 DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi 20:15 Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi 500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi 18:11 500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı 16:33 Tek oturuşta 2,5 kilo et mi yiyor? Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
00:59
CHP'li eski vekil Yarkadaş'ın CHP'li eski vekil Yarkadaş'ın "Bakan Çavuşoğlu'nun kızının lüks düğünü" dediği görüntüler CHP'li ismin çıktı         
23:26
Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer         
22:22
ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor         
22:03
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti         
19:13
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 01:10:30. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap etti: (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement