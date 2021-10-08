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Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti (2) - Son Dakika

Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti (2)

08.10.2021 23:31
Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti (2)

'BİZ UNUTANLARDAN DEĞİLİZ'Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Söylediğimiz her şeye hakaretle cevap veren Devlet Bahçeli'ye diyorum ki;

'BİZ UNUTANLARDAN DEĞİLİZ'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "Söylediğimiz her şeye hakaretle cevap veren Devlet Bahçeli'ye diyorum ki; bizim mayamız ata yurtta, Kaşgar'da karıldı. Biz Mevlana çocuğuyuz. Ankara'da oturup, Diyarbakır'a dönerek milliyetçilik taslayanlar Kaşgar'ı, Kaşgarlı Mahmut'u unuttular. Bizimle sizin aranızdaki fark bu. Biz unutanlardan değiliz" dedi.

Davutoğlu, "Kayseri'ye indiğim andan itibaren vatandaşların ilgisini beni çok mutlu etti. Kayseri'ye miting için geldiğimde 'zirve şehir' demiştim. Kayseri insanı az ile yetinmeyi bilen bir şehirdir. Büyük hedefleri olan Kayseri insanın ekonomik yönden bunaldığını gördüm. Kayserililer durumdan şikayet etmez ancak bugün Kayseri sokaklarında şikayet ve feryat duydum. İnsanlar ağlayarak durumundan şikayet ettiler. Kayserililer korkuya kapılmasın. Gelecek Partisi kadroları göreve hazırdır ve menzil yakındır" diye konuştu.'BİZİM MAYAMIZ ATA YURTTA KARILDI, MEVLANA ÇOCUĞUYUZ'Davutoğlu, "Eğer dünya gerçekten 5'ten büyükse ve gerçekten mazlumların umudu ve sesi iseniz Ankara'daki rahat koltuklarınızdan kalkın ve biraz da halkın içinde gezip kimsesizlere sahip çıkın. Söylediğimiz her şeye hakaretle cevap veren Devlet Bahçeli'ye diyorum ki; bizim mayamız ata yurtta, Kaşgar'da karıldı. Biz Mevlana çocuğuyuz. Ankara'da oturup, Diyarbakır'a dönerek milliyetçilik taslayanlar Kaşgar'ı, Kaşgarlı Mahmut'u unuttular. Bizimle sizin aranızdaki fark bu. Biz unutanlardan değiliz. Biz Türkiye'de bir grup vatandaşa milliyetçilik taslayanlar değiliz. Dünyanın her yerinde Türk dilini, Türk bayrağını, Türk lirasını izzetli kılanlarız" ifadelerini kullandı.

Program sonundan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde Tayland ziyaretinde gördüğü ve Türkiye'ye getirdiği Uygur Türkü ailenin Sare ve Ahmet adını verdiği çocukları ile bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti (2)
Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti (2)
Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti (2)

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Devlet Bahçeli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti (2) - Son Dakika


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