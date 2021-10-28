Konak'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri hız kesmiyor - Son Dakika

Konserler, sergiler ve canlı performanslarla çeşitlenen etkinliklerde İzmirlilerle bir araya gelen Başkan Batur, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyete,sonuna kadar sahip çıkacağız" mesajını verdi.

Cumhuriyet coşkusunun hiç dinmediği Konak'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doludizgin devam ediyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un ev sahipliği yaptığı Cumhuriyet Buluşmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı'nda gerçekleştirilen konserle devam etti. Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı konseri dinlemeye gelen Güzelyalılılar, ellerindeki Türk Bayrakları ile koroya eşlik etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar da konseri izleyenler arasındaydı. Finalini İzmir Marşı'yla yapan ve ayakta alkışlanan konserde konuşan Başkan Batur, "Konak Belediyesi olarak, Cumhuriyetimizin 98'inci yılı etkinliklerimizi her akşam sürdüreceğiz. Ata'mızın bize emanet ettiği Cumhuriyete, O'nun ilkelerine sahip çıkmaya çalışan bir belediyecilik anlayışını yürütmeye çalışıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyete,sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Cumhuriyetin resmini birlikte yaptılar

Cumhuriyet Bayramı haftası etkinliklerinin ikinci günü ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen "Cumhuriyetin Resmini Birlikte Yapıyoruz" etkinliğiyle başladı. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte cadde girişine yerleştirilen dev tuval üzerine renkli boyalar dökülerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna dair sürpriz bir fotoğraf ve Atatürk silueti ortaya çıkarıldı. Tuvale ilk boyayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur uygularken, caddeden geçen vatandaşlar da rengarenk boyalarla etkinliğe katıldı.

Çağdaş Türk kadınlarından Cumhuriyet Sergisi

Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri arasında, 22 kadın sanatçının eserleriyle katıldığı "Atatürk'ün İzinde Çağdaş Cumhuriyet Kadınları Karma Resim Sergisi" de dikkat çekti. İkizevler Semt Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışında Konak Belediyesi olarak, Cumhuriyetimizin 98. yaşını bu hafta birçok etkinlikle kutluyor ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Konak'ın dört bir yanına yaydıklarını ve ilçenin pek çok noktasında etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Başkan Batur şöyle konuştu:

"Bu büyük coşkuyu bugün burada, 22 kadın sanatçımızı bir araya getiren bu sergiyle de sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Atatürk'ün İzinde Çağdaş Türk Kadınları Cumhuriyet Sergisi bizim için çok önemli, ilçemiz Konak için de gerçekten çok anlamlı. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözleriyle ne kadar önemli olduklarına dikkat çektiği kadınlarımız ise ülkemizin aydınlık yüzleridir. Memleketimizin yarınları, geleceğimiz daha güzel olacaksa bu, Atatürk'ün çizdiği çağdaş kadın profilinin izinden giden, mücadele eden, emek veren kadınlarımız sayesinde gerçekleşecek. Yaşasın Atatürk, Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Ata'sının izinden giden çağdaş Türk kadını."

Üç gün üç konser

Konak Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda Konaklıları kentin üç ayrı noktasında birbirinden güzel üç konserle buluşturuyor. Etkinliklerin ilk gününde Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı'nda gerçekleştirilen Konak Belediyesi TSM Korosu konseriyle başlayan konserlerin ikincisi ise İzmir Milli Kütüphane'de yapıldı. İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Ulvi Puğ'un şiirleriyle renklendirdiği Cumhuriyet Konserinde Derya Derin'in seslendirdiği şarkılar kulakların pasını sildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da konseri dinleyenler arasındaki yerine alırken, Atatürk'ün sevdiği türkülere tüm dinleyiciler eşlik etti. Konak Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı konserlerinin üçüncüsü ise Cumhuriyet kortejinin ardından Gültepe'de gerçekleştirilecek. Turgut Reis İlkokulu'nda düzenlenen konserde Cenk Bosnalı sahne alacak.