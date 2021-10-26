STARLİGHT RESORT HOTEL'DE 40 ÜLKEDEN 1600 TURİST - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Rusya'nın ünlü firmalarından Faberlic, 40 ülkeden bin 600 satış temsilcisini bir hafta süresince Starlight Resort Hotel'de düzenlenen yıl sonu etkinliğinde buluşturdu. Etkinliğin, Rusya'dan Türkiye'ye gelen en kalabalık grupla yapılan organizasyon olduğu belirtildi.

Rusya'nın ve dünyanın en büyük kozmetik ve doğrudan satış firmalarından Faberlic, 18-25 tarihlerinde 40 ülkeden en yüksek ciroya yapan bin 600 satış temsilcisi yıllık değerlendirme toplantısını Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki Stralight Resort Hotel'de gerçekleştirdi. Bugüne kadar Rusya'dan Türkiye'ye gelen en kalabalık organizasyon olan değerlendirme toplantılarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımcılara Türkiye'ye gelişi konaklama sürecinde 2 defa PCR testi yapıldı. Yıllık değerlendirme toplantılarında grubun salgın döneminde yaptığı çalışmalar anlatıldı ve 2022 planı katılımcılarla paylaşıldı.

1600 KİŞİLİK GALA

Toplantıların ardından Starlight Resort Hotel'in yıldızlı meydanında gala gecesi düzenlendi. Gala gecesinde 1600 kişilik gruba 110 kişilik garson ekibi tarafından servis yapıldı. Gala gecesinde, en yüksek satışlara ulaşan temsilcilere firma yetkilileri tarafından plaket ve hediye verildi. Çeşitli sahne şovlarının yapıldığı gecede Rusya ve Ukrayna'dan çeşitli sanatçılar sahne aldı.

RUSLARIN DÜZENLEDİĞİ EN BÜYÜK ETKİNLİK

Starlight Resort Hotel'in bağlı olduğu World Of Sunrise (WOS) Grubu'nun Genel Koordinatörü Hakan Alpay, otellerinin 2009 yılında hizmete açıldığını belirtti. Kongre turizminde bölgenin lider oteli özelliğine sahip olduklarını aktaran Alpay, Bizim yapısal anlamda hazır olmamız yeterli değil. İş ortaklarımızın arzuları, istekleri ve çabaları daha da kıymetli. Bugün kadar Rusya'nın Türkiye'de düzenlemiş olduğu en büyük etkinlik. İş ortağımız, hemde koronavirüs koşullarının yaşandığı bir dönemde bu kadar misafiri bu ülkeye getirmeyi başardı dedi.

'2023 HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ'

Salgının dünyada turizm sektörünü olumsuz etkilediğinden bahseden Alpay, Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın salgınla mücadelesinin yurt dışında takdir gördüğünü belirtti. Mücadelenin aksatılmadan devam etmesi durumunda turizm sektörünün önünün açık olduğunu dile getiren Alpay, 2022 yılı koronavirüs salgınının ardından başlayan turizm hamlesinin devamı olacaktır. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100'ncü yılına yakışır şekilde Türkiye'de belki de 50 milyon turisti ve beklediğimiz turizm gelirlerini elde edeceğimiz bir kapıyı açacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

'BU ORGANİZASYON İÇİN 3-4 ŞİRKET ÇALIŞTIK'

1600 kişilik grubun Türkiye'ye getirilmesini sağlayan organizasyon şirketinin kurucu Bünyat Özpak da pandemi sürecinde büyük bir grubu Türkiye'ye getirmenin başarı olarak sayılması gerektiğini söyledi. Toplantının Türkiye'de yapılması için süre çalıştıklarını ve rakip ülkelere rağmen bunu başardıklarını anlatan Özpak, '3-4 tane şirket, bu iş için çok uğraştık. Aslında 40 ülkeden katılımcı var burada. ABD'den bir kişi, İspanya'dan 3 kişi gibi. Ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi BDT ülkelerinden oluşuyor dedi.