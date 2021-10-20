TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri bulunduğunu belirterek, "Duruşumuz her zaman kesin ve net. Biz, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna sınır bütünlüğünün korunması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Kılıç, bu sene de geçen yıl gibi çevrim içi düzenlenen TRT World Forum'da gerçekleştirilen "Türkiye'nin Büyük Stratejisi: Bölgesel ve Global Sınamalar" başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Türkiye'deki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere değinen Kılıç, Karabağ'da oluşan statükonun değiştiğini ve Ermenistan'ın önünde önemli bir şans bulunduğunu kaydetti.

Ermenistan'ın Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'la ilişkilerini normalleştirme imkanı bulduğunu söyleyen Kılıç, bölgedeki diğer komşu ilişkilerinin de bu durumdan olumlu etkileneceğine vurgu yaptı.

Kılıç, Karadeniz'de Türkiye'nin kara ve deniz komşularıyla ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulunarak, "Ukrayna ile Rusya arasında bir problem olsa da Türkiye, Rusya'yla da Ukrayna'yla da iyi ilişkileri var. Ancak duruşumuz her zaman kesin ve net. Biz, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna sınır bütünlüğünün korunması gerektiğini söylüyoruz. Bunlarla birlikte Rusya ile iyi ilişkiler içindeyiz." diye konuştu.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde Yunanistan'ın Avrupa Birliğini (AB) kullandığını vurgulayan Kılıç, "AB, bu konuda çifte standartlı davranıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Adası'nın ikiye bölünüş olmasına rağmen AB tarafından Güney Kıbrıs'a üyelik verildiğini belirten Kılıç, "Kıbrıs'ın Türk tarafı ise bir devlet olarak kabul edilmese de bu bir gerçeklik. Bu sahadaki bir gerçeklik." sözlerini sarf etti.

"Biz hiçbir zaman bir ülkenin egemenliği üzerinde iddialarda bulunmadık"

Kılıç, Türkiye'nin hiçbir komşusuyla sorun yaşamak istediğine de işaret ederek, "Biz hiçbir zaman bir ülkenin egemenliği üzerinde iddialarda bulunmadık. Yanlış anlaşılmalar olabilir, farklı anlaşılan konular var ancak sürekli bir diyalog içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yaşanan gelişmelere de değinen Kılıç, "Brexit'in ardından neler yaşanacak? Şimdilik İngiltere'nin günlük hayatta bazı sorunlar yaşadığını görüyoruz. Almanya'da bir seçim yaşandı ve yeni hükümetin ne getireceğini göreceğiz." dedi.

Almanya Şansöylesi Angela Merkel'in, AB için önemli bir aktör olduğuna dikkati çeken Kılıç, Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimlerin de yakından izlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve enerji gibi konuların ise dünya gündeminde önemli yer tutacağına vurgu yapan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya'da enerji fiyatlarının yüzde 68 arttığı konuşuluyor. Aynı şekilde dünya genelinde gıda fiyatları da artıyor. Kovid-19 hala hepimizi etkiliyor ve bunlar hepimizi sınayan, vatandaşlarımızın hissettiği sorunlar. Kovid-19 nedeniyle bu günlerde gıda, enerji ve taşımacılık konusunda sorunlar yaşıyoruz. Lojistik fiyatları arttı. 12 metrelik konteyner fiyatları tavan yaptı. Bunlara rağmen ticaret yapabilmek için malların taşınması gerek."

Akif Çağatay Kılıç, tüm bölgesel ve küresel sorunlar masaya konduğunda Türkiye'nin çözüm için önemli bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.

"Hiçbir ülkenin demokrasisi başka bir ülkeye ithal edilemez"

Kılıç, toplantının soru cevap kısmında Türkiye'nin hiçbir ülkenin egemenlik hakları ve toprak bütünlüğünü değiştirecek girişimin parçası olmayacağını kaydetti.

Başka ülkelerin diplomatik ilişkilerinin ve askeri gücünün tartışma konusu olmazken Türkiye'nin ilişkilerinin tartışıldığını kaydeden Kılıç, "Türkiye söz konusu olunca diplomatik olarak ne yapacağı soruluyor. Farklı ülkeler düşüncesizce adımlar attı. Türkiye bir adım attığında ise birçok soru soruluyor ve yorumlar yapılıyor." görüşünü paylaştı.

Suriye konusunda tartışmalar yaşandığını anımsatan Kılıç, Türkiye'nin sınırlarını ve egemenliğini korumak zorunda olduğunu, Kuzey Suriye'den tehditler aldığını ifade etti.

Kılıç, uluslararası organizasyonlar içindeki çekişmeleri de yorumlayarak, "ABD'nin, Afganistan'da 21 yıldır ne yaptığını anlayamadık. İşlevsel olmadığını düşündüğümüz bir şey inşa ettiler ve ayrıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyanın ortaya çıkan sorunla mücadele etmek zorunda kaldığına vurgu yapan Kılıç, "Hiçbir ülkenin demokrasisi başka bir ülkeye ithal edilemez. Her ülkenin başka bir dinamiği ve kültürü var. Tabii ki demokrasinin tanımı bellidir ancak şunu da kabul etmeliyiz ki her kıyafet herkese uymayabilir." diye konuştu.