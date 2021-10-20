Üye Girişi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması

20.10.2021 18:23
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri bulunduğunu belirterek, "Duruşumuz her zaman kesin ve net. Biz, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımıyoruz.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri bulunduğunu belirterek, "Duruşumuz her zaman kesin ve net. Biz, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna sınır bütünlüğünün korunması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Kılıç, bu sene de geçen yıl gibi çevrim içi düzenlenen TRT World Forum'da gerçekleştirilen "Türkiye'nin Büyük Stratejisi: Bölgesel ve Global Sınamalar" başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Türkiye'deki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere değinen Kılıç, Karabağ'da oluşan statükonun değiştiğini ve Ermenistan'ın önünde önemli bir şans bulunduğunu kaydetti.

Ermenistan'ın Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'la ilişkilerini normalleştirme imkanı bulduğunu söyleyen Kılıç, bölgedeki diğer komşu ilişkilerinin de bu durumdan olumlu etkileneceğine vurgu yaptı.

Kılıç, Karadeniz'de Türkiye'nin kara ve deniz komşularıyla ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulunarak, "Ukrayna ile Rusya arasında bir problem olsa da Türkiye, Rusya'yla da Ukrayna'yla da iyi ilişkileri var. Ancak duruşumuz her zaman kesin ve net. Biz, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna sınır bütünlüğünün korunması gerektiğini söylüyoruz. Bunlarla birlikte Rusya ile iyi ilişkiler içindeyiz." diye konuştu.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde Yunanistan'ın Avrupa Birliğini (AB) kullandığını vurgulayan Kılıç, "AB, bu konuda çifte standartlı davranıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Adası'nın ikiye bölünüş olmasına rağmen AB tarafından Güney Kıbrıs'a üyelik verildiğini belirten Kılıç, "Kıbrıs'ın Türk tarafı ise bir devlet olarak kabul edilmese de bu bir gerçeklik. Bu sahadaki bir gerçeklik." sözlerini sarf etti.

"Biz hiçbir zaman bir ülkenin egemenliği üzerinde iddialarda bulunmadık"

Kılıç, Türkiye'nin hiçbir komşusuyla sorun yaşamak istediğine de işaret ederek, "Biz hiçbir zaman bir ülkenin egemenliği üzerinde iddialarda bulunmadık. Yanlış anlaşılmalar olabilir, farklı anlaşılan konular var ancak sürekli bir diyalog içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yaşanan gelişmelere de değinen Kılıç, "Brexit'in ardından neler yaşanacak? Şimdilik İngiltere'nin günlük hayatta bazı sorunlar yaşadığını görüyoruz. Almanya'da bir seçim yaşandı ve yeni hükümetin ne getireceğini göreceğiz." dedi.

Almanya Şansöylesi Angela Merkel'in, AB için önemli bir aktör olduğuna dikkati çeken Kılıç, Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimlerin de yakından izlendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve enerji gibi konuların ise dünya gündeminde önemli yer tutacağına vurgu yapan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya'da enerji fiyatlarının yüzde 68 arttığı konuşuluyor. Aynı şekilde dünya genelinde gıda fiyatları da artıyor. Kovid-19 hala hepimizi etkiliyor ve bunlar hepimizi sınayan, vatandaşlarımızın hissettiği sorunlar. Kovid-19 nedeniyle bu günlerde gıda, enerji ve taşımacılık konusunda sorunlar yaşıyoruz. Lojistik fiyatları arttı. 12 metrelik konteyner fiyatları tavan yaptı. Bunlara rağmen ticaret yapabilmek için malların taşınması gerek."

Akif Çağatay Kılıç, tüm bölgesel ve küresel sorunlar masaya konduğunda Türkiye'nin çözüm için önemli bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.

"Hiçbir ülkenin demokrasisi başka bir ülkeye ithal edilemez"

Kılıç, toplantının soru cevap kısmında Türkiye'nin hiçbir ülkenin egemenlik hakları ve toprak bütünlüğünü değiştirecek girişimin parçası olmayacağını kaydetti.

Başka ülkelerin diplomatik ilişkilerinin ve askeri gücünün tartışma konusu olmazken Türkiye'nin ilişkilerinin tartışıldığını kaydeden Kılıç, "Türkiye söz konusu olunca diplomatik olarak ne yapacağı soruluyor. Farklı ülkeler düşüncesizce adımlar attı. Türkiye bir adım attığında ise birçok soru soruluyor ve yorumlar yapılıyor." görüşünü paylaştı.

Suriye konusunda tartışmalar yaşandığını anımsatan Kılıç, Türkiye'nin sınırlarını ve egemenliğini korumak zorunda olduğunu, Kuzey Suriye'den tehditler aldığını ifade etti.

Kılıç, uluslararası organizasyonlar içindeki çekişmeleri de yorumlayarak, "ABD'nin, Afganistan'da 21 yıldır ne yaptığını anlayamadık. İşlevsel olmadığını düşündüğümüz bir şey inşa ettiler ve ayrıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyanın ortaya çıkan sorunla mücadele etmek zorunda kaldığına vurgu yapan Kılıç, "Hiçbir ülkenin demokrasisi başka bir ülkeye ithal edilemez. Her ülkenin başka bir dinamiği ve kültürü var. Tabii ki demokrasinin tanımı bellidir ancak şunu da kabul etmeliyiz ki her kıyafet herkese uymayabilir." diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu, TRT World, Türkiye, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı 18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor 18:07 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi 18:03 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı 17:35 Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı 17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi 16:37 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı

Son Dakika Haberleri
18:21 Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:07 Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı         
18:21
Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü: Özcan Deniz eski eşinden tekme tokat dayak yedi Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü: Özcan Deniz eski eşinden tekme tokat dayak yedi         
18:09
Kılıçdaroğlu, Arınç'ın Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz         
18:04
Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları         
17:37
80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi         
17:17
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir         
17:04
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 18:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement