Üye Girişi
Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı - Son Dakika

Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı

22.10.2021 13:39

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" kapsamında, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen hazırlanan dijital sergilerin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" kapsamında, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen hazırlanan dijital sergilerin açılışı yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj yoluyla katılımcılara hitap ettiği foruma, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan'dan heyet üyeleri ile medya, iletişim ve akademi dünyasından temsilciler katılıyor.

Forum kapsamında Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılına ithafen hazırlanan dijital sergiler, Tatar, Hacıyev, Altun ve Amreyev'in katılımıyla açıldı.

"Önümüzdeki dönem Türk dünyasının dönemi olacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Medya forumumuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açık ve net bir şekilde ifade ettiği 'Daha adil bir dünya mümkün' yaklaşımı çerçevesinde, aslında dijital alanda, geleneksel medya alanında da adaletsizliklerin ortadan kaldırılması, Türk dünyasının bütün dünyaya kendisini gerçek anlamda anlatabilmesi, Türk dünyasına karşı yürütülen dezenformasyona karşı mücadele edilmesi noktasında önemli bir adım." dedi.

Bu adımla sadece devletler arasındaki münasebeti değil, kamuoyları, Türk dünyası ile Türk milleti arasındaki ilişkiyi, münasebeti de artırmak istediklerini belirten Altun, bu noktada özel sektörün varlığı son derece kıymetli olduğu için burada özel sektörden, medya dünyasında önemli işler yapmış başarılı insanlardan katkı aldıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim ifade ettiği üzere, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk dünyasının refahı, birliği, kalkınması ve dirliği için mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini dile getiren Altun, "İnşallah Türk dünyasının geleceği, köklerindeki zenginlikle birlikte çok daha güçlü olacak, önümüzdeki dönem Türk dünyasının dönemi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, foruma iştirakleri ve yakın ilgileri için basın mensuplarına, katılımı için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür etti.

Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı
Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı
Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı
Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı
Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı

cumhurbaşkanı, Tatar, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? 14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor 13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin 13:33 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek 12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor 12:09 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız 11:36 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
13:59 Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı Gustavo, Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı! Sosyal medya çok ağır tepkilerle doldu taştı         
13:59
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 14:14:28. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Konseyi Medya Forumu'nda dijital sergiler açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement