Van'da hayata geçirilecek 8 projenin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) destekleriyle Van'a kazandırılacak 25,3 milyon lira hibe destekli 8 projenin imza töreni gerçekleştirildi.

Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projelerin kentin ekonomisine katkı sunacağını söyledi.

Yaklaşık değeri 40 milyon lira olan 8 projenin 25 milyon lirasının hibe olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Projelerin hayata geçirilmesine destek veren, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, DAKA'ya, Kalkınma Ajansı Yönetim Kuruluna, projeyi hazırlayarak takibini takibi yapan belediye başkanlarımıza, Van OSB'ye, projeleri Ankara'dan yakından takip eden milletvekillerimize vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Bedesten Çarşısı'nın, Özalp Çarşısı'nın, Bahçesaray, Başkale ve Saray ilçelerinde yapılan Karmaküçük Sanayi Sitelerinin, OSB'nin ikinci etapla üçüncü etabı birbirine bağlayan asfalt çalışmasının ve Gevaş Tarım'da Öncü Oluyor Projesi'nin tarihi kentimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise projelere önemli destekler verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında geçen yıl Özalp ilçesinde yanan çarşının yeniden inşa edildiğini aktaran Gülaçar, "İlçemize yakışır bir çarşının yapılması, esnafımızın mağdur edilmemesi adına yapılan çalışmayı çok anlamlı buluyorum. Projelerin hayata geçirilmesinde milletvekili arkadaşlarımla ciddi anlamda gayretimiz oluyor. Geçen hafta İran Dışişleri Bakan Yardımcısıyla bir araya gelmiştik. Oradan da almış olduğumuz sonuç itibariyle Esendere, Kapıköy ve Gürbulak kapılarımız bir daha kapanmamak üzere açıldı. Çift taraflı gidiş gelişlerde bir sorun kalmadı." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da kente faydalı olabilecek tüm işlerin takipçisi olduklarını bildirerek, projelerin kente ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, "Projelerin Van'a kazandırılmasında desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Valimize, DAKA'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projeler Van'ımıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın sunum yaptığı programa, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Furkan Duman, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Nasır, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Van Müze Müdürü Erol Uslu ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Cevdet Başer katıldı.

Bilmez, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi tekel binasında yapılan çalışmaları inceledi.