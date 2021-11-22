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Habur Sınır Kapısı ihracatta Kovid-19 sürecinde de hız kesmedi - Son Dakika

Habur Sınır Kapısı ihracatta Kovid-19 sürecinde de hız kesmedi

22.11.2021 10:59
Habur Sınır Kapısı ihracatta Kovid-19 sürecinde de hız kesmedi

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 10 ayda 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, yıl sonuna kadar bu rakamın 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

MUHAMMED ŞAMİL ALİAĞAOĞLU - Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 10 ayda 6,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, yıl sonuna kadar bu rakamın 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Kentin "bacasız fabrikası" olarak nitelendirilen, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli kapılarından Habur Sınır Kapısı'nda uluslararası ticaret hacmi, teşvik yasasının bölge illerine getirdiği avantajlarla salgına rağmen arttı.

Sınır kapısı üzerinden ihraç edilenlerin başında yüzde 70 ile inşaat ve gıda ürünleri gelirken, bunu, tekstil, mobilya ve diğer ürünler takip ediyor. Geçen sene günlük ortalama 1100-1300 aracın geçtiği sınır kapısından bu yılın 10 ayında günlük ortalama 1800 ila 1900 araç geçişi kaydedildi.

Salgına karşı tedbirlerin hassasiyetle uygulandığı sınır kapısında yaşanan bu hareketlilik, hem iş dünyasını hem de uluslararası taşımacılık yapan şoförleri memnun ediyor.

"Yıl sonu hedefi 10 milyar dolar ihracat"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un Habur Sınır Kapısı'nda da ihracata yönelik ticaret hacmini geçen yıl bir ölçüde etkilediğini söyledi.

Geçen yıl sınır kapısı aracılığıyla 6,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini dile getiren Pehlivan, bu yıl ise bu rakama 10 ayda ulaşıldığını belirtti.

Pehlivan, "2021 yılı rakamlarına baktığımızda hem İpek Yolu Müdürlüğü bünyesinde işlemleri yapılan hem de diğer bütün hudut kapılarında işlemleri yapılıp Habur'dan çıkış yapan araçların taşıdığı ürünlerin ihracat değeri şu an itibarıyla 6,7 milyar dolara ulaştı. Fakat yıl sonuna kadar hedef 10 milyar dolar. Bu da geçen yıla oranla yüzde 30 civarında artış anlamına gelecek." dedi.

Pehlivan, Şırnak Özel İdare bünyesinde Silopi tır parkında 80 kişilik personelle şoförlere sosyal hizmet sunulduğunu vurgulayarak, "Buranın da giderek modernize edilmesi konusunda adımlar atıyoruz. Altyapısı ile ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz. Orada uzun yoldan gelen şoförler hem dinlenme hem de sırasını rahat bir ortamda bekleme imkanı buluyor." diye konuştu.

"Hedefimiz daha da büyümek"

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Taşkın da Habur Sınır Kapısı'nda ihracatın salgına rağmen hız kesmeyerek devam ettiğini belirterek, bundan dolayı Ticaret Bakanlığı ve Şırnak Valiliği başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiklerini söyledi.

Amaçlarının her sene ihracatı büyütmek olduğuna işaret eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Tek eksiğimiz sanayi bölgesi. Bölgemizde organize sanayi bölgesi olsaydı ihracatımız yüzde 40 ile 50 daha fazla olacaktı. Diğer illerden gelen araçlar masraf olduğu için maliyeti artıyor. Maliyet artınca İran'dan Irak'a gelen ürünlerle rekabet edemiyoruz. Bölgemizde organize sanayi bölgesi olsaydı hem esnaf hem de yatırımcı daha çok ihracat yapardı. Silopi'de 46, il genelinde 200'e yakın fiili ihracat yapan firmamız var. Cizre'deki organize sanayi bölgesi yetersiz kalıyor. Şırnak ve Silopi'de açılacak organize sanayi bölgeleri sayesinde maliyetler düşeceği için diğer ülkelerle daha rahat rekabet edebileceğiz. Bunun için çalışmaların olduğunu duyuyoruz, inşallah en kısa sürede neticelenir."

"Yoğun olarak çalışıyoruz, bundan da gayet memnunuz"

Nakliyeci Ali Taşkın, Irak'a genellikle inşaat malzemesi taşıdıklarını, bu ürünlerde yoğun talep aldıklarını aktardı.

Tır şoförü Mustafa Karay, İzmir'den Irak'a meyve taşıdığını anlatarak, "Yoğun olarak çalışıyoruz, bundan da gayet memnunuz. Sınır kapısından çok bekleme olmadan gidip, dönüyoruz. Bu sayede evimize erken dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Habur Sınır Kapısı ihracatta Kovid-19 sürecinde de hız kesmedi - Son Dakika


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