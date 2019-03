Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan , "Yerel seçimlerde milletin arzu ettiği hizmetlerin yapılabilmesi hem de ülkemizin bekasının daha da güçlü hale gelmesi için Cumhur İttifakı adaylarına arkadaşlarımızın desteğini istiyoruz." dedi.Arslan, Mersin 'deki bir düğün salonunda yapılan Hak-İş Konfederasyonu Mersin Temsilciler Toplantısı'ndaki konuşmasında, Hak-İş'in yıllar boyunca hak ve özgürlükler için mücadele ettiğini söyledi.Başta darbe ve darbe girişimleri olmak üzere Türkiye 'deki demokrasiye yönelik saldırılara her zaman karşı çıktıklarını anlatan Arslan, milletin iradesinden ve demokrasiden yana yer almaya devam edeceklerini ifade etti.Arslan, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne değinerek, "Bu yerel seçimleri, bir yerel seçimin ötesine taşımak isteyenler var. Tabii ki Mersin'de yerel yöneticileri seçeceksiniz ama aynı zamanda ülkemizin geleceğine yönelik tehditleri de dikkate alarak bir seçim yapacağız. 15 Temmuz'u aşağılayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin demokrasimize, ülkemize ve bekamıza sahip çıkmasını küçümseyenler, bunu adeta bir güdümlü darbe olarak tanımlayanlar bunu anlayamazlar. Biz anlıyoruz." diye konuştu.Milletin iradesine ve bekasına 15 Temmuz'da sahip çıkıldığını söyleyen Arslan, yerel seçimleri de aynı hassasiyetle sürdürmek gerektiğine işaret etti.Arslan, milletin bekasına yönelik bir saldırı varsa bunun karşısında saf tutulması gerektiğini belirterek, "Yerel seçimlerde milletin arzu ettiği hizmetlerin yapılabilmesi hem de ülkemizin bekasının daha da güçlü hale gelmesi için Cumhur İttifakı adaylarına arkadaşlarımızın desteğini istiyoruz." ifadesini kullandı.Türkiye'nin hem coğrafyası hem dünya açısından önemli bir ülke olduğuna vurgu yapan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemin büyüklüğü, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından daha büyük. Türkiye, Türkiye'den daha büyük. Yeryüzünün bütün mazlumlarının gözü bu ülkede. Bizim, bu ülkeyi daha güçlü, büyük ve müreffeh bir ülke yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Sadece bu ülkenin çocuklarına değil, yeryüzünün bütün mazlumlarına yönelik sorumluluklarımız var. O yüzden Türkiye, Türkiye'den daha büyük. Ben, ülkemin geleceğine, birliğine, bekasına yönelik her türlü tezgaha, hesaba karşı birlikte mücadele etmekten yanayım. Bunu başaracağız inşallah." Emekçi kardeşlerimizin asla efendisi olmadık" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Hak-İş'in demokrasi, özgürlükler ve milli iradenin tesisi konusunda çok önemli gayretler sarf ettiğini söyledi.Türkiye'nin zor günler yaşadığı dönemlerde Hak-İş'in milletiyle birlikte olduğunu belirten Elvan, konfederasyonun, bundan sonra da milletiyle birlikte hareket etmeye devam edeceğine inandığını dile getirdi.Elvan, taşeronla ilgili düzenlemelerin yapıldığını anımsatarak, "Birçok kardeşimiz inanmıyorlardı ama bunları gerçekleştirdik. Sorun her zaman olur. Önemli olan samimiyet, samimi bir şekilde bu sorunların üzerine gitmek. Eğer biz bunu yapabiliyorsak ki bugüne kadar yaptık. Allah'ın izniyle bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz sizlerin, emekçi kardeşlerimizin asla efendisi olmadık. Biz hep sizlerin hizmetkarı olduk. Olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz sonrasında millet tarafından oluşturulduğunu vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:"Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var. O da bu milletin bekası, istiklali, istikbalidir. Cumhur İttifakı'nın başka bir amacı yok. Bunu siz istediniz, bizler oluşturduk. Mersin'de bir taraftan MHP , diğer tarafta AK Parti olmak üzere ülkemizin birliği, beraberliği için ve elbette Mersinimizin daha çok hizmet alması için birlikte çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve AK Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak da birer konuşma yaparak seçimlerde destek istedi.