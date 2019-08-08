Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 1 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yeri değiştirildi
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Hakkari'de 1 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yeri değiştirildi

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakam atamalarına ilişkin kararnamesi Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hakkari'de 1 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yeri değiştirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakam atamalarına ilişkin kararnamesi Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken, Hakkari'den 1 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yerleri değişti.

Kararnameye göre Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala Gümüşhane Vali Yardımcılığına atanırken, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler Mülkiye Müfettişliğine- Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı Yüksekova Kaymakamlığına, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman Van Edremit Kaymakamlığı'na- Trabzon'un Arsin Kaymakamı Yakup Güven Şemdinli Kaymakamlığı'na, Çukurca Kaymakamı Temel Ayça Ankara'nın Beypazarı Kaymakamlığı'na- Erzurum Köprükoy Kaymakamı Murat Öztürk Çukurca Kaymakamlığı'na, Derecik Kaymakamı İdris Aslan Diyarbakır'ın Eğil Kaymakamlığı'na- Hatay'ın Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce Derecik Kaymakamlığı'na atandı. - VAN
İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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