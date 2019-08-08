Hakkari'de 1 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yeri değiştirildi
2 saat önce
İçişleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakam atamalarına ilişkin kararnamesi Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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