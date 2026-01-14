Halep'teki Gelişmeler Çözüm Sürecini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Halep'teki Gelişmeler Çözüm Sürecini Tehdit Ediyor

14.01.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Şam yönetiminin Halep'in iki mahallesinde SDG'ye yönelik askeri operasyonu, yeni çözüm süreci ile ilgili endişeleri artırdı.

Suriye'de Şam yönetiminin Halep'in iki mahallesinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik askeri operasyonu, Ankara'da meselenin Türkiye'deki yeni çözüm sürecine yansımaları konusundaki endişeleri artırdı.

Halep'te yaşananlar, süreç başladığından bu yana, MHP ile DEM Parti arasında ilk ciddi gerilim konusu olurken, gerek iktidar, gerekse muhalefet kanadında, "sürecin enfekte olmaması" için adımların hızlandırılması gerektiği dile getiriliyor.

AKP, MHP ve DEM Parti'den peş peşe gelen sert açıklamalar nedeniyle, yeni çözüm sürecinin en ciddi sınavlarından biriyle karşı karşıya olduğu yorumları yapılıyor.

Bunun temel nedeni PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının, örgütün hangi yapılanmasını kapsadığı konusunda iktidar ile DEM Parti arasındaki görüş ayrılığı.

AKP ve MHP, Öcalan'ın çağrısının PKK'nın uzantısı olarak görülen Halk Savunma Birlikleri (YPG) unsurlarının da içinde yer aldığı SDG'yi de kapsadığını savunuyor ve "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği yeni çözüm sürecinin ilerleyişinde Suriye sahasının belirleyici olacağını vurguluyor.

Şam yönetiminin Halep operasyonunu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP ve MHP, "10 Mart mutabakatına uyulması için fırsat" olarak görüyor.

Bazı AKP'li siyasetçiler, 2015 yılında Güneydoğu illerindeki "hendek operasyonlarını" anımsatarak, YPG'nin de Halep'teki iki mahallede tüneller kazdığını ve savaşa hazırlandığı, Şam yönetiminin bu nedenle operasyon düzenlediğini savunuyor.

'Güven duygusu yara alıyor'

DEM Parti ise Türkiye'deki çözüm sürecinin Suriye ve diğer coğrafyalardan bağımsız olarak başladığı ve Suriye'deki gelişmelere endekslenmemesi gerektiği görüşünde.

DEM Partililer SDG'ye ilişkin, "Öcalan'ın paradigmasından etkilenmiştir ama PKK olarak değerlendirilemez. SDG kendi yerel halkını korumak için örgütlenmiş bir yapı. 'Türkiye terörist dedi' diye terörist olmaz. Aksine orada terörizmle mücadele ediyor" diyor.

10 Mart mutabakatına uymayanın Şam yönetimi olduğunu dile getiren DEM Parti kurmayları, "Amaç, SDG'yi en kötü koşullarda bir uzlaşıya razı etmek" yorumunu yapıyor.

DEM Partililer Türkiye'nin bölgeye ilişkin tutumunun Türk-Kürt kardeşliği söylemiyle bağdaşmadığını savunuyor.

Ayrıca "Bu, halkın duygusal kopuşunu artırıyor. AKP'nin gerçekten barışa niyeti yok duygusu yerleşiyor. Zaten düşük olan güven duygusu çok ciddi yara alıyor" yorumu yapılıyor.

AKP, MHP ve DEM Parti'de ağırlıklı görüş, Suriye ve Halep özelinde yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki süreci "olumsuz etkilediği, kırılganlığı artırdığı" yönünde.

O nedenle her iki kanatta da sürecin "enfekte olmaması" için hızlandırılması gerektiği uyarıları yapılıyor.

DEM Parti'den hızlandırma hamlesi

Bu çerçevede ilk adımı atan DEM Parti oldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda DEM Parti adına rapor yazım heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, 13 Ocak Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

DEM Parti heyeti, ortak rapor yazım sürecinin hızlandırılması, görüş ayrılıklarını derinleştirecek ayrıntılardan kaçınılması ve çözüm sürecine özgü somut yasal ve idari düzenleme önerilerine yer veren bir raporlama yöntemi izlenmesi tekliflerini götürdü.

AKP içinde de özellikle bölge milletvekilleri, Türkiye'deki çözüm sürecinin hızlandırılması gerektiği ifade ediyor.

Halep'teki gelişmelerin iç siyasete yansımalarına dikkat çekilirken "Süreç uzadıkça enfekte olma riski taşıyor. Bahçeli ve Bakırhan'ın dilinin hemen nasıl değişmeye başladığını gördük. Onun için bir an önce planlanan adımlar atılmalı" görüşü dile getiriliyor.

Komisyonun yazım heyeti 13 Ocak Salı günü biraraya geldi ve raporda yer alacak başlıkları ele aldı.

Toplantı sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Salı veya Çarşamba günü yeniden toplanacaklarını söyledi ve "Son toplantı diyemeyiz ama müthiş uyum içerisinde gidiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'la görüşme olacak mı?

Suriye'deki gelişmeler DEM Parti İmralı heyetinin liderlerle görüşme trafiğini de etkiledi.

Yaklaşık 1,5 ay önce Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından siyasi parti liderleri ve Adalet Bakan Yılmaz Tunç ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceklerini duyurmuştu.

Ancak aradan geçen sürede, İmralı heyeti henüz Erdoğan'dan randevu talep etmedi.

DEM parti kaynakları, görüşme için uygun zamanın beklendiği ancak şu an bir planlama yapılmadığını söylüyor.

Görüşmenin ardından heyetin yeniden İmralı'ya giderek görüşmeler hakkında bilgi vereceği ifade ediliyor.

Diğer yandan, DEM Parti, kötü hava koşulları nedeniyle ertelediği Abdullah Öcalan'a "umut hakkı ve daha özgür iletişim koşulları" sağlanması çağrısı içeren miting için yeni tarihi 25 Ocak olarak belirledi.

Kaynak: BBC

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halep'teki Gelişmeler Çözüm Sürecini Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

16:12
Oktay Saral “Fırsatçılık“ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral "Fırsatçılık" dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:54
Mourinho’nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:19:03. #7.11#
SON DAKİKA: Halep'teki Gelişmeler Çözüm Sürecini Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.