Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı
10.12.2025 06:41  Güncelleme: 07:58
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde geçen hafta bir halı saha maçının ardından çıkan kavga, Yazıhüyük ile Niğde'ye bağlı Kiledere beldesi arasında büyük gerginliğe yol açtı. Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in de kavgaya dahil olduğu iddiası büyük tepki çekerken, çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edildi, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde geçen hafta bir halı saha maçının ardından çıkan kavga, iki komşu belde arasında büyük gerginliğe yol açtı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük ile Niğde'ye bağlı Kiledere beldesi sakinleri arasında yaşanan olay, bölgeyi adeta alarma geçirdi.

Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

BELEDİYE BAŞKANI DA KAVGAYA KARIŞTI İDDİASI

İddiaya göre, halı saha karşılaşmasından sonra çıkan tartışmaya Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen ve beraberindekilerin de karıştığı öne sürüldü. Bu iddialar Kiledere'de büyük tepkiyle karşılandı. Olayların büyümesi üzerine Kiledere'den araç konvoyu oluşturan kalabalık, Yazıhüyük'e girmek istedi. Ancak jandarma ekipleri gerginliğin tırmanmaması için konvoyun beldeye girişine izin vermedi.

Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yazıhüyük'te güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edilirken, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı. Jandarma ekipleri, beldenin ana yollarında, meydan çevresinde, belediye binası önünde ve Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

GECE BOYUNCA NÖBET TUTTULAR

Yetkililerin olayın daha fazla büyümemesi için beldelerde gece boyunca nöbet tuttuğu, soruşturmanın ise çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı
Kaynak: İHA

Yorumlar (5)

    Yorumlar (5)

  Apple User Apple User:
    Nelerle uğraşıyoruz!!!Bize ne veriyorlarda bu hale geliyoruz,
    erdofan2323 erdofan2323:
    bize bişey vermiyorlar pandemiden sonra insanlarin dengesi bozuldu zaten bozuktu iyice bozuldu bir maç yapıyorlar zevkine sonucuna bak
  Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Maçta kavga trafikte kavga dügünde kavga ülkece kafayı yemişiz hiç iyiye gitmiyoruz Allah sonumuzu hayretsin.
    Haydar Toy Haydar Toy:
    bu millet kafayı değistirmedikçe cezalar caydırıcı olmadıkça düzelmez
  OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Belediye başkanı videoda gözüktüğü halde yalan söylüyor senin ne işin var orda elinde sopa ile gençlerin arasına girip önüne geleni tartaklamanın sonu ayarsız bak iki ilçe düşman oldu senin yüzünden , alt tarafı halı saha maçı saki uluslararası final maçı, Allah akıl fikir versin
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
