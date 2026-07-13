Haluk Levent’in o görüntüleri yeniden gündem oldu! Hem şarkı söyledi hem oynadı

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmada Levent ile birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

BİR YANDAN ŞARKI SÖYLEDİ BİR YANDAN KAĞIT OYNADI

Haluk Levent’in Edirne’deki bir konserinde gittiği kıraathanede kâğıt oynarken şarkı söylediği anlara ilişkin bir video yeniden gündem oldu.

Söz konusu videoda Levent’in bir elinde mikrofon ve diğer elinde kâğıt olduğu, şarkı söylerken aynı zamanda oyuna da konsantre olup pişti yaptığı görülüyor.

Haluk Levent tarafından daha önce paylaşılan bu videoda Levent’in, "Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bir taraftan pişti oymadım ve son papaz ile pişti yaptım" ifadelerini kullandı.

BİR DÖNEM BORCUNU KUMARLA KAPATMIŞ

Haluk Levent’in kumar bağımlığı, bu soruşturma nedeniyle yeniden gündeme geldi. Levent’in 2008’de verdiği bir röportajda, “Bir dönem, borcumu kumar oynayarak kapatma cehaletine düştüm. Kıbrıs'ta, orada burada kumar oynadım” şeklindeki ifadeleri ortaya çıktı.

YAPILAN TESPİTLER

Savcılık tarafından soruşturma dosyasına giren tespitlerde Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu da belirlendi.

Savcılık ayrıca şüphelilerin, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdiklerini, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıklarını ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettiklerini, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiklerini de tespit etti.