Hamaney, Protestolar Sırasında Binlerce Ölüm Olduğunu Kabul Etti

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke genelinde yaşanan son protestolar sırasında binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kamuoyu önünde kabul etti. Tahran'da halka hitap eden Hamaney'in açıklamaları, İran yönetiminin bugüne kadar kullandığı dil açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Hamaney ölümlerin suçlusu olarak İsrail ve ABD'yi gösterdi.

"BİNLERCE İNSANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇTILAR"

Konuşmasında protestoları "fitne" olarak nitelendiren Hamaney, İsrail ve ABD ile bağlantılı grupların olayları kışkırttığını öne sürdü. Hamaney, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanlar, iki haftadan uzun süren ve İran'ı sarsan protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I DOĞRUDAN SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Hamaney, protestoların arkasında Washington'un bulunduğunu savundu. Hamaney, "Son fitne bir Amerikan fitnesiydi. ABD'nin hedefi İran'ı yutmaktı. ABD Başkanını, İran milletine verdiği zararlar, can kayıpları ve yönelttiği iftiralar nedeniyle suçlu görüyoruz" dedi.

"ÜLKEYİ SAVAŞA SÜRÜKLEMEYECEĞİZ"

İran'ın gerilimi sınırlarının ötesine taşımak istemediğini belirten Hamaney, buna rağmen sorumluların cezasız kalmayacağını vurguladı. "Ülkeyi savaşa sürüklemeyeceğiz ancak yerli ya da uluslararası suçluların cezasız kalmasına da izin vermeyeceğiz" diyen Hamaney, sert mesajlar verdi.

İNTERNET KISITLAMALARI KISMEN GEVŞETİLDİ

Ülkede protestolar sırasında uygulanan internet kesintisinin bugün kısmen hafifletildiği bildirildi. İran medyası, bazı bölgelerde internet ve SMS hizmetlerinin yeniden erişime açıldığını duyurdu. İnternet gözlem grubu NetBlocks, yaklaşık 200 saat süren kesintinin ardından bağlantıda sınırlı bir artış yaşandığını, erişimin normal seviyelerin yalnızca yüzde 2'sine ulaştığını açıkladı.

RESMİ RAKAM: 3 BİN 90 CAN KAYBI

Ülkedeki protestolar sırasında güvenlik güçleri, protestocular ve siviller dahil olmak üzere 3 bin 90 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hamaney'in bu kayıpları ilk kez açıkça dile getirmesi, İran'da yaşananlara ilişkin resmi söylemde dikkat çekici bir değişim olarak yorumlandı.