Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

06.02.2026 15:50  Güncelleme: 16:08
Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Harda Kaçmaz, cenaze töreni ile toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve çok sayıda siyasetçi ile sporcu katıldı. Babasının gözyaşlarıyla ağıtlar yakması duygusal anlar yaşattı.

Kocaelispor- Beşiktaş maçında tribünden düşüp hayatını kaybeden ev sahibi takımın taraftarı Harda Kaçmaz (21), otopsi işlemlerinin ardından İzmit'in Fatih Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye Harda'nın babası Fehmi Kaçmaz, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kocaelispor kaptanı Gökhan Değirmenci, kulüp futbolcularından Ahmet Oğuz, Muharrem Cinan katıldı. Tabutun üzerine Kocaelispor bayrağı konuldu.

Kocaelispor-Beşiktaş maçında taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada

"OĞLUM SENİN BUNUN İÇİNDE NE İŞİN VAR"

Oğlunun tabutu üzerine kapanan Fehmi Kaçmaz, "Askere gönderecektim, eğlencesini yapacaktım. Şimdi sana hocayı getireceğim. Oğlum senin bunun içinde ne işin var? Babacığım eve gidelim. Daha sabahleyin işe giderken üstünü örttüm, akşam geldim böyle mi görecektim seni? Benim paşam gitti. Canım oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Harda Kaçmaz, Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaelispor-Beşiktaş maçında taraftarın tribünden düştüğü anlar kamerada
Kaynak: DHA

