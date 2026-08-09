Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı - Son Dakika
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Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Harry Potter oyuncusu OnlyFans\'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı
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Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veren Jessie Cave, OnlyFans platformundan elde ettiği astronomik gelirle gündeme oturdu. Son bir yıldır platformda içerik üreten dünyaca ünlü oyuncu, burada kazandığı paranın 19 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca elde ettiği toplam geliri geride bıraktığını açıkladı. Günde 20 bin dolara varan kazançlar elde ettiğini belirten 39 yaşındaki oyuncu, OnlyFans gelirinin kendisi ve ailesi için adeta hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterini canlandıran Jessie Cave, OnlyFans hesabından elde ettiği gelirle gündeme geldi. Mart 2025'te platforma katılan Cave, yalnızca bir yıl içerisinde 19 yıllık oyunculuk kariyerinin tamamından kazandığından daha fazla para elde ettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, bir günde ise 15 bin sterlin, yani yaklaşık 20 bin dolar kazandığını söyledi.

AÇIK İÇERİK PAYLAŞMIYOR 

Cave'in OnlyFans hesabı, platformun genel algısının aksine açık içeriklerden oluşmuyor. Oyuncu, abonelerine ağırlıklı olarak saç odaklı içerikler sunuyor.

Cave saçlarını tarıyor, farklı saç modelleri deniyor ve abonelerinin talepleri doğrultusunda çeşitli görünümler hazırlıyor. Zaman zaman farklı karakterlere de bürünen oyuncu, içeriklerini tamamen giyinik şekilde hazırlıyor.

BİR GÜNDE 20 BİN DOLAR KAZANDI 

Cave, The Times'a verdiği röportajda OnlyFans'tan elde ettiği gelirin oyunculuk kariyerini geride bıraktığını söyledi.

“Bir yıl içinde tüm oyunculuk kariyerimden kolaylıkla daha fazla kazandım” diyen Cave, platformdaki tek bir gününde yaklaşık 15 bin sterlin (20 bin dolar) kazandığını açıkladı. Ancak bu rakamın günlük düzenli kazancı anlamına gelmediğinin altı çiziliyor.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

“HAYATIMIZI GERÇEKTEN KURTARDI"

Cave, platforma başlangıçta yalnızca birkaç ay devam ederek yaklaşık 5 bin sterlin kazanmayı ve bu parayla maddi sıkıntılarını hafifletmeyi düşündüğünü anlattı.

Aradan bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen OnlyFans gelirlerinin devam ettiğini belirten oyuncu, platformun kendisi ve ailesi için adeta hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

HARRY POTTER HAYRANLARINI ŞAŞIRTAN KARAR 

Cave, 2025'te OnlyFans hesabını açtığında bunun amacının borçlarını kapatmak ve evinin masraflarını karşılamak olduğunu açıklamıştı. O dönem hesabının cinsel içerik sunmayacağını özellikle belirtmiş ve içeriklerini saç teması üzerine kuracağını söylemişti.

Oyuncu daha sonra OnlyFans hesabı nedeniyle bir Harry Potter hayran etkinliğine davet edilmediğini de açıklamıştı. Kendisine etkinliğin ailelere yönelik olduğu ve OnlyFans'ın pornografiyle ilişkilendirildiği gerekçesinin iletildiğini söyledi.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Jessie Cave, Harry Potter serisinin son üç filminde Lavender Brown karakterini canlandırdı. Karakter, Ron Weasley ile yaşadığı ilişki nedeniyle özellikle serinin altıncı filminde öne çıkmıştı. Cave'in oyunculuk kariyerinin yanı sıra yazarlık ve sahne çalışmaları da bulunuyor.

Hollywood, Ünlüler, Son Dakika

Son Dakika Harry Potter Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı - Son Dakika

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