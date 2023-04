DİYARBAKIR-HARVARD VE STANFORD DAHİL 9 ÜNİVERSİTEDEN KABUL ALAN KAREN: HENÜZ KARAR VEREMEDİM

BAHÇEŞEHİR Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lises'inde eğitim gören Gül Karen Aça, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 9 okuldan tam burslu kabul aldı. Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri gösterilen Karen, henüz Harvard ve Stanford arasında bir karar veremediğini söyledi.

Diyarbakır'da doğup büyüyen 18 yaşındaki Gül Karen Aça, iki sene önce, Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçilmişti. Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de bir anda dikkatini çekmeyi başardı. Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul duyurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık daha sonra da büyük gurur yaşadı. Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen, her yıl yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Duke, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. BEŞ YILDIR YURT DIŞINA HAZIRLANIYORUM

Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Gül Karen Aça, hedeflerini, üniversite sınavına nasıl hazırlandığını ve heyecanını anlattı. Henüz Harvard ve Stanford arasında bir karar veremediğini belirten Aça, "Beş yıldır yurt dışına hazırlanıyorum. Bu yıl da Amerika ve Kanada'da 9 üniversiteden kabul aldım. Bu 5 yıl boyunca birçok yarışmada yer aldım. Çoğu zaman da birlikte çalıştığım ve New York Üniversitesi'ne kabul alan arkadaşım Avjin'in başarısı da beni çok mutlu etti. Çok çeşitli yarışmalara katıldık. Katıldığımız son yarışmada mesela biyoplastik üzerinde olan çalışmamız var. Bu da çok uzun bir başvuru süreci gerektiriyor bu süre zarfında özellikle Dicle Üniversitesi'nden profesörlerle çalıştık. ve bu yorucu süreç sonrasında en başarılı 10 takım arasına girerek finalist olduk. Şu anda ilk olarak bir okulda karar kılmak istiyorum. Harvard ve Stanford arasındayım. Genel olarak Nörobilim okumayı planlıyorum ama bunun yanı sıra başka bir şey de okuyabilirim. Bu kararın gelmesinde öğretmenlerimin ve benimle çalışan arkadaşlarımın çok emeği var. Aynı zamanda ilham verdiler bana. Bu sene benimle birlikte kabul gören arkadaşım Avjin Aktop New York Üniversitesi'nden kabul almıştı. Onula birlikte de çok fazla çalıştık. Yılın eğitmeni ödülüne aday gösterilen öğretmenimiz Cemil Yıldız hocanın da desteği oldu. Üniversite eğitimime devam ettiğimde Harvard veya Stanford'ta aslında yapmak istediğim şey, çalışmalarımın hem orada hem burada yarar sağlayan şeyler olması; Diyarbakır için de bir şeyler ifade eden çalışmalarda yer almak istiyorum" dedi. ÖĞRETMEN YILDIZ: KAREN EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI

Öğrencilerle 5 sene boyunca, yarışmalar ve üniversite başvurularında beraber çalışan öğretmen ve yurt dışı eğitim danışmanı Cemil Yıldız da 'Yılın Eğitmeni' ödülüne aday gösterildi. Kendisi de Delavo ve Hemi Change takımları gibi finale kalan Yıldız, Karen'in 5 yıldır çalıştığını ve şimdi de emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Karen'in 5 yılda çok başarılı çalışmaların altına imza attığını ve kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Karen 5 senedir çalışıyor ve 5 senedir başarılması zor ve farklı şeyler yapıyor. Karen, hayatın her alanında gördüğümüz bir öğrenci. Bu 5 senelik emeğinin karşılığını alıyor şu anda. Katıldığı çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalar vardı ve bunlarda dünya dereceleri aldı. Son olarak Earth Prize'da ilk 10 takım arasına kaldı kendi takımı. Dünyada 10 tane takım kaldı. Bunların ikisi bizim okuldaydı. Hemi Change Karen'in olduğu takım, diğer takımımızda da Karen'ın sınıf arkadaşı ve New York Üniversitesi'nden kabul alan Avjin Aktop var. Karen bu gibi alanlarda çok fazla çalışmalar yaptı. Kendisiyle uzun süredir çalışıyoruz ve bence akademik başarısının yanında bunlar da kabulde çok ciddi etkili. Bu çalışmamızı biraz ödüllendirdiler diyebilirim. İki takımımız finale kaldı ve ben de yılın eğitmeni ödülüne aday gösterildim ve onlar gibi finale kaldım. Karen'in başarısı tarihte çok az görülen bir şey. Bize yaşattığı gurur için kendisini tebrik ediyorum. Dünya'dan 116 ülkeden 1.290 takım vardı. Yarı finale 37 takım kaldı. Bizden 4 tane takım yarı finale kaldı. Sonra final turunda da 10 tane takım kaldı. Bizim okulumuzdan 2 tane, diğerlerinden birer tane finale kaldı. 24 Nisan'sa da sonuçları alacağız. Umarın okulumuzdan herhangi bir takım ki bu bizim için fark etmiyor, umarım dünya şampiyonu oluruz."

SU VE ELEKTRİK KULLANIMINI YÜZDE 90 ORANINDA AZALTAN BİR FİLTRE GELİŞTİRDİ

Katıldığı uluslararası yarışmalardan biri olan İsviçre merkezli The Earth Foundation'ın düzenlediği ve 116 ülkeden bin 290 takımın katıldığı çevresel sürdürülebilirlik yarışmasında 10 takım finale kaldı ve bunların ikisi, Delavo ve Hemi Change, Bahçeşehir Koleji'nden çıktı. Gül Karen'in dahil olduğu Hemi Change projede hemiselüloz ve gliserol kullanarak plastiğe alternatif bir ürün geliştirdi. Kısa zaman önce New York Üniversitesi'nden kabul alan ve aynı zamanda Karen'in sınıf arkadaşı olan Avjin Aktop'un dahil olduğu Delavo takımı ise çamaşır makinelerinde su ve elektrik kullanımını yüzde 90 oranında azaltan bir filtre geliştirdi.