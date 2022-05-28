Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "Van'da İnsanlar Bir Seçim Bekliyor"

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bundan 3-5 yıl önceki sokak yok. İnsanların ekonomik sorunları hat safhaya gelmiş. Çiftçinin, ticaret yapan insanın, memurun, asgari ücretlinin geçim şartları oldukça zorlaşmış. Bu şartlarda biz sokağı gezdiğimizde Van'da da aynı şekilde görüyoruz, Van'da insanlar bir seçim bekliyor. Bu seçimde hem Millet İttifakı'nın hem CHP'nin bundan önce aldığı oy oranlarına göre çok daha yüksek bekliyoruz. Çünkü insanlar özellikle ekonomik sorunlarla baş başa kalmışlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanları, Van'da bir araya geldi.

Dün Van'ın merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, izlenimlerini ANKA Haber Ajansı'na aktardı. Savaş, Van'da yaşanan temel problemlere ilişkin şunları söyledi:

"Bundan 3-5 yıl önceki sokak yok. İnsanların özellikle ekonomik sorunları hat safhaya gelmiş. Çiftçinin, ticaret yapan insanın, memurun, asgari ücretlinin geçim şartları oldukça zorlaşmış. Bu şartlarda biz sokağı gezdiğimizde Van'da da aynı şekilde görüyoruz, Van'da da insanlar bir seçim bekliyor. Seçimde hem Millet İttifakı'nın hem CHP'nin, bundan önce aldığı oy oranlarına göre çok daha yüksek bir oy bekliyoruz. Çünkü insanlar özellikle ekonomik sorunlarla baş başa kalmışlar. Elektrik faturasını, su faturasını, cep telefonunu ödemeyen o kadar insan var ki ve bununla birlikte icra dosyalar hiç bu kadar olmadığı kadar artmış."

Savaş, çalıştaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Genel Merkez; seçime yönelik yaptıklarını yapacaklarını, bizden beklentilerini paylaştı. Bununla birlikte de bizler adına da İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediye başkanlarımız konuşma yaptılar, seçime nasıl hazırlanıyorlar, seçim sürecindeki iş birliğimiz nasıl olur, seçime yansıyacak projelerimiz nasıl toplumla paylaşırız, bunları konuştular.

Biz, her yaptığımız faaliyeti genel merkezimizle paylaşıyoruz, onlar da seçim zamanı bunu bütün toplumla paylaşacaklardır. Zaman zaman bizim önemli projelerimizin açılışını Sayın Genel Başkanımız her yere gidip bütün belediyelerde bu açılışlara destek veriyor. Biz hiç olmadığı kadar genel merkezle koordineli çalışıyoruz."

"HATAY'DA 24-25 BİN SURİYELİ SEÇMEN VAR"

Sığınmacı sorununa ilişkin de Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce genel başkan yardımcımız açıkladı, Türkiye'de 24-25 bin, sadece Hatay'da seçmen var, Suriye'den gelip de seçmen olan bugüne kadar tespit edilmiş. 24-25 bin seçmen gerçekten de bir ilçe seçmeni kadardır, Reyhanlı'da seçime girseler rahat alırlar çünkü bizim nüfusumuzdan fazla Suriyeli insan var. Ama 24-25 bin kişilik seçmen de bir bölgede çok şeyi değiştirir. Bir günde kimlik verebiliyorsanız, bir günde de onu seçmen listesine yazabilirsiniz, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz hakkınız yok, bu da bütün dengeleri değiştirecek etmendir."

"AKDENİZ'DE TÜRK BAYRAĞININ DALGALANMASI İÇİN YAPTIK"

Hatay Deniz Otobüslerinin seferlere başladığını da belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Hatay, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin kalesidir. Eğer Türkiye Doğu Akdeniz ile ilgili bir tasarrufta bulunmayı konuşuyorsa tabii ki bu Hatay'ın orada olmasının ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında olmasındandır. Bir kalemiz daha var, bir de KKTC var, istedik ki burayla gönül bağımız daha da artsın, orada 40 bine yakın insanımız var, işçi olarak gitmiş çalışıyor biraz da öğrencimiz var. Bunlar daha rahat gidip gelebilsin, daha uygun fiyatlara gidip gelebilsin diye bunu yaptık. Akdeniz'de Türk bayrağının dalgalanması çok önemli. Üç günde bir bizim deniz otobüsümüzün gidip gelmesi gerçekten Türkiye adına onur duyacağımız bir şey."