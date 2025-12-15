Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz

Haberin Videosunu İzleyin
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP\'li isimden Bakan Kurum\'a: Tarihe geçtiniz
15.12.2025 13:38  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP\'li isimden Bakan Kurum\'a: Tarihe geçtiniz
Haber Videosu

Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür ederek, "Bakan olarak tarihe geçtiniz. 2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'daki hazırlıkları geçen hafta yerinde inceledi. Kentte şantiyeleri dolaşan, şehrin simge caddelerindeki son durumu yerinde gören Bakan Kurum, İl Afet Koordinasyon toplantısına da başkanlık etti.

"HATAY HALKI ADINA GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal toplantıda söz alarak "Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe geçtiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay'a baktığınızda yüz yıllık bir kent. 2 dakikada yok olan yüz yıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim, milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz

BAKAN KURUM: BURADAKİ BAŞARI HATAY'IN BİR VE BERABER OLMASIDIR

Topal'a teşekkür eden Bakan Kurum ise "Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz. Buradaki başarı Hatay'ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay'ın devletine Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay'ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız" dedi.

Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Serkan Topal, Murat Kurum, Politika, Sözler, Güncel, Deprem, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 saat işkenceye uğradı, dehşetin altından ’yanlış anlaşılma’ çıktı 8 saat işkenceye uğradı, dehşetin altından 'yanlış anlaşılma' çıktı
Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava
Son halini gören gözlerine inanamadı Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi
Hasan Dağı’na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü 65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı
Osmaniye’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Zelenski’nin Almanya’daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı
Jose Mourinho’nun hedefi Youssef En-Nesyri Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı

17:29
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
16:55
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’dan sürpriz transfer
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
16:46
AB’den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım
AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım
16:25
Bakan Fidan’a Kurtlar Vadisi editleri soruldu Abdullah Çatlı göndermesi bomba
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba
16:23
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ’’Öcalan şerefsizdir’’ dedi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ''Öcalan şerefsizdir'' dedi
15:48
Sultan Nur Ulu’nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’in ’’Cemevi, Cümbüş evi’’ iddiasına ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in ''Cemevi, Cümbüş evi'' iddiasına ateş püskürdü
14:51
Türkeş’in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis’i karıştırdı
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
14:30
İnfial yaratan görüntü Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu
14:13
Asena Keskinci’nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
14:05
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 17:59:59. #7.13#
SON DAKİKA: Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.