Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler! - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada "Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar" ifadelerini kullanan Savaş, bu kez işin ekonomi ve ticaret kısmına dikkat çekti.

"ALTIN TİCARETİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ ELLERİNDE"

Hatay'a yerleşen Suriyelilerin altın ticaretini ve inşaat sektörünü tamamen ellerine aldıklarını belirten Başkan Savaş, "Küresel ısınma, iklim değişikliği. İnsanları şehirlere göçmeye zorluyor. Aç kalan insan rejimle kavga ediyor. Afrika'dan da yarın bize gelecekler. Bu gittikçe çoğalacak. Bunun için önlem almak lazım. Kendi bölgenize korumacılık yapmak faşistlik değildir. Sadece tarımda değil, lojistik, inşaat sektörü, ticaret, uluslararası ticarette, özellikle altın ticareti ellerinde. İnşaatta ilerideler" şeklinde konuştu.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş

"ORTA DOĞU'YA TİCARETTE ÖN PLANA ÇIKTILAR"

Açıklamasının devamında tarımda yüzde 74 bir daralma olduğuna dikkat çeken Savaş, "İnsanlar tarımı bırakıp şehirlere göçmüş. Girdi masrafları yükseldi. Gübre, mazot, tohum, fide fiyatları yükseldi. İnsanlar satarak girdi masraflarını çıkaramıyor. Suriyeliler daha ucuz çalışıyor. Esnafta da durum aynı şekilde. Arapça bildikleri için Orta Doğu'ya ticarette ön plana çıktılar. Hatay'da sosyolojik, psikolojik, ekonomik sorunlar gittikçe artıyor" ifadelerini kullandı.