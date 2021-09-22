Üye Girişi
Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı - Son Dakika

Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı

22.09.2021 12:08
Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı, System.String[]

Hatay ve Mersin'de, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi" projesi kapsamında bu yıl 20 Eylül itibarıyla 935 balon balığı alımı yapıldı.

Hatay ve Mersin'de, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi" projesi kapsamında bu yıl 20 Eylül itibarıyla 935 balon balığı alımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında, Hatay ve Mersin'de 2021 yılında da balon balığı alımları devam ediyor.

Hatay'da geçen yıl avlanan 667 balon balığına toplam 3 bin 335 lira ödeme yapılırken, bu yıl şu ana kadar 708'i "Lagocephalus sceleratus" türü olmak üzere toplam 754 balon balığı teslim alındı.

Mersin

Mersin'de de geçen yıl 15 balıkçının avladığı 4 bin 66 balon balığına yapılan ödemelerin ardından bu yıl da devam eden avlanmada, balıkçılar Anamur ilçesinde 155, Bozyazı ilçesinde de 26 olmak üzere toplamda 181 "Lagocephalus sceleratus" türü balon balığını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Proje kapsamında balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, projenin, Akdeniz kıyılarının daha güvenli hale gelmesine katkı sunduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından kentimizde hızla çalışmalara başlamıştık. Balıkçılarımız da çağrılarımıza olumlu yanıt vermişti. Geçen yıl bize iletilen 4 bin 66 balon balığı hem bizleri hem de ödeme yaptığımız balıkçıları mutlu etti." dedi.

"Projemize katkı sunan balıkçılarımıza teşekkür ediyoruz"

Projenin başarıyla ilerlediğini söyleyen Abalı, şöyle konuştu:

"Bu türün tüketimi, zehirlenmelere, hatta ölümlere neden oluyor. Popülasyonun kontrollü azaltılması kıyılarımızı daha da güvenli hale getirdi. Bu yıl eylül ayına kadar sadece Mersin'de 181 balon balığı teslim edilmesi projenin etkisini gösteriyor. Balıkçılarımızın bizlere getirdiği kuyruklar, destekleme süresi bitiminde imha edilecek. Projemize katkı sunan balıkçılarımıza, kıyılarımızı daha güvenli hale getirmemize destek oldukları için teşekkür ediyoruz."

Mersin Denizciler ve Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat da balıkçıların projeden memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıllara göre balon balığı popülasyonunda azalma var. Şu anda balıkçılarımız bu türü bulmakta zorlanıyor. Balıkçılarımız bununla iyi mücadele etti ve popülasyon azaldı. Geçen yıl Antalya ve Alanya kıyılarında fazla görülmüştü. Mersin'de de Bozyazı ve Anamur kıyılarında artık nadir görülüyor. Akdeniz çevresinde görülme sıklığı azalmış durumda. Bakanlığımızın avlanmada kuyruk başına 5 liralık desteği var. Destekler çok güzel oldu. Adet olarak destek 10 liraya çıkarsa balon balığıyla mücadeleyi tamamen bitirebiliriz."

Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı
Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı
Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı
Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı

Balon Balığı, Mersin, Eylül, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı 12:34 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi 12:13 Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek 12:05 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı 11:58 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
11:57 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
11:41 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar         
12:24
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 12:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement