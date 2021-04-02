Hatayspor ile Galatasaray 2. randevuda - Son Dakika

Hatayspor ile Galatasaray 2. randevuda

02.04.2021 10:35
Hatayspor ile Galatasaray 2. randevuda, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor ile ligde ikinci kez karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor ile ligde ikinci kez karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 61 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hatay ekibi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 7. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 8 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda Kayserispor'u yenerken, Sivasspor ile berabere kaldı. Aslan; MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

2. RANDEVU

Hatayspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray ligde deplasmanda bu sezon 15 karşılaşmaya çıktı. Cimbom 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 61 golle, 63 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. Haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.

3 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören DeAndre Yedlin ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao ve Christian Luyindama mücadelede yer alamayacak.

Milli takım kampında ve kamp sonrası yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programı devam ediyor. Sakatlığı devam eden Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor karşılaşmasında yer alamayacak.

BABEL VE ETEBO SINIRDA

Galatasaray'da iki futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Ryan Babel ile Oghenekaro Etebo, Hatayspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. İki futbolcu cezalı olması halinde Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

Marcao ve Christian Luyindama'nın kart cezalarından dolayı sarı-kırmızılıların bu bölgede görev verebileceği iki futbolcu yer alıyor. Hatayspor karşısında defansın ortasında deneyimli futbolcu Ryan Donk'un yanı sıra Nijeryalı genç futbolcu Valentine Ozornwafor'un oynaması bekleniyor.

FIRAT AYDINUS YÖNETECEK

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Fırat Aydınus, Süper Lig'de 343 maç yönetti. Bu maçların 171'ini ev sahibi, 72'sini ise deplasman takımları kazandı. 100 maç ise berabere sona erdi.

Fırat Aydınus, en son Galatasaray'ın 2 Kasım 2018'de Süper Lig'de oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe derbisinde görev aldı.

(İHA)

Hatayspor ile Galatasaray 2. randevuda
Hatayspor ile Galatasaray 2. randevuda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor ile Galatasaray 2. randevuda - Son Dakika Spor


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