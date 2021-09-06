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Hayallerine Buca Belediyesi Dijital Dershane ile kavuştular - Son Dakika

Hayallerine Buca Belediyesi Dijital Dershane ile kavuştular

06.09.2021 09:35
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EĞİTİMDE fırsat eşitliği sağlamak için hayata geçirilen Buca Belediyesi Dijital Dershane, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) damgasını vurdu.

Sınava, Dijital Dershane ile hazırlanan 95 aday mühendislik, tıp, hukuk, mimarlık, diş hekimliği gibi bölümlere yerleşirken 49 öğrenci ise ön lisansa kabul aldı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın koronavirüs (Covid-19) döneminde eğitimdeki tüm engelleri kaldırmak için başlattığı Dijital Dershane projesi bir kez daha göğüsleri kabarttı. İlkokul 1. sınıftan lise son sınıfa tüm öğrencilerin ve KPSS adaylarının ihtiyaç duyduğu ders anlatımlarını ve deneme sınavlarını çevrim içi platforma taşıyan Dijital Dershane, YKS sürecini de başarıyla tamamladı.

YKS BAŞARI TABLOSU

YKS yerleştirme sonuçlarına göre; sınava Buca Belediyesi Dijital Dershane ile hazırlanan 95 öğrenci lisans, 49 öğrenci ise ön lisansa kabul alırken, 22 kişi mühendislik, 20 kişi fen edebiyat, 13 kişi iktisadi idari bilimler, 12 kişi eğitim, 7 kişi tıp, 6 kişi mimarlık, 5 kişi hukuk, 4 kişi diş hekimliği, 4 kişi hemşirelik, 1 kişi eczacılık ve 1 kişi de ilahiyat fakültelerine yerleşti.

HAYALİMDEKİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİM

Sınava Dijital Dershane ile hazırlanan 19 Yaşındaki Şevval Boz, 500 tam puan üzerinden 477,56212 alarak sayısal Türkiye 4091.si oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Boz, "Bu sene çevrim içi eğitimi aktif kullanan biri olarak Buca Belediyesi Dijital Dershane'nin bana çok faydası oldu. Hem videolar hem günlük paragraflar fazlasıyla işime yaradı. Hayalimdeki üniversiteye ilk tercihime yerleştim. Belediyemize bu güzel proje için teşekkür ederim" dedi.

EN BÜYÜK YARDIMCIM DİJİTAL DERSHANE OLDU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan sayısal Türkiye 8250.si 18 yaşındaki Emir Kovancılar ise bu zorlu sınav sürecinde kendisine en büyük yardımcının Dijital Dershane olduğunu söyledi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a kendilerine bu imkânı sağladıkları için teşekkür eden Kovancılar, "Dijital Dershane ile bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Sürekli kullandığım bir platform oldu. Sınavlar olsun, konu anlatımları olsun çok kaliteliydi.460 puanla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım" diye konuştu.

28 YAŞIMDA HAYALLERİME KAVUŞTUM

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nü kazanan Hale Başlı (28) da hayallerine Dijital dershane sayesinde kavuştuğunu söyledi. İlk lisans eğitimi olan endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra yüksek lisans için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geldiğini anlatan Başlı, "Bu sırada Buca Belediyesi Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerinden çok faydalandım. Ders dönemini sürekli kütüphanede geçirdim, tez dönemimde evimde internet olmadığı için internet erişiminden faydalandım. Ders çalışmak için çok güzel bir ortamdı.Yüksek lisansımı tamamlarken pandemi başladı ve içimde kalan 'tekrar mı sınava hazırlansam' duygusu pekişti. Bu yıl dijital platformlardan yararlanabildiğimiz bir yıl oldu. Buca Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Dijital Dershane'den yararlanabildiğim kadar yararlanmaya çalıştım. Gerek deneme sınavları olsun, gerek ders tekrarları olsun o platformdan epey fayda aldım. 30 bin sıralama ile diş hekimliği bölümüne yerleştim ve 28 yaşında olsam da hayallerime kavuştuğum için mutluyum.Buca Belediyesi'ne ve Başkanımız Erhan Kılıç'a öğrencileri bu kadar desteklediği için ayrıca teşekkür ederim. Hem üniversite, hem lise öğrencilerine Buca'da sahip çıktığını düşünüyorum" dedi.

Buca Belediyesi, Tıp Fakültesi, Erhan Kılıç, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hayallerine Buca Belediyesi Dijital Dershane ile kavuştular - Son Dakika


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