HDP kongresine katılamayan Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu - Son Dakika

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP 4. Olağan Kongresi'ne davetli olan ancak katılmayan Ali Babacan, yolladığı mesajda "Alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum" dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin 4. Olağan Kongresi Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Eş genel başkanlıkta Pervin Buldan yerini korurken Sezai Temelli yerine Mithat Sancar aday oldu. Tek aday olan Sancar bundan sonra Pervin Buldan'la birlikte göreve devam edecek.

ALİ BABACAN MESAJ YOLLADI

HDP kongresine yeni parti hazırlıklarına devam eden Ali Babacan da davetliydi. Ancak Babacan kongreye katılmadı yerime bir mesaj yolladı. Ali Babacan mesajında şu ifadeleri kullandı "Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4'üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum."

CHP VE GELECEKPARTİSİ DE ORADAYDI

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi de kongreye katılım gösterdi. CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Gelecek Partisi adına da Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin Ankara Spor Salonu'na gitti.

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