HDP'li Garo Paylan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'ı barıştırma teklifi - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Garo Paylan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'ı barıştırma teklifi - Son Dakika

HDP'li Garo Paylan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'ı barıştırma teklifi

6 saat önce

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Azerbaycan ve Ermenistan halklarını barıştıralım. 28 yıldır kapalı Ermenistan sınırını açalım, Ermenistan halkıyla kucaklaşalım ve hep beraber Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı sağlayalım." dedi.

HDP'li Garo Paylan'dan Azerbaycan ve Ermenistan'ı barıştırma teklifi, System.String[]

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Azerbaycan ve Ermenistan halklarını barıştıralım. 28 yıldır kapalı Ermenistan sınırını açalım, Ermenistan halkıyla kucaklaşalım ve hep beraber Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı sağlayalım." dedi.

Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 28 yıl önce Karabağ'da bir savaş gerçekleştiğini ve Hocalı'da yüzlerce Azerbaycanlının katledildiğini belirterek, "Hocalı da katledilen Azerilerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum ve Azeri halkına buradan başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Hocalı veya Karabağ'la ilgili tartışmalarda Azerbaycan veya Türkiye'de 28 yıldır bir adalet arayışı olmadığını ileri süren Paylan, yaşanan acılardan hamaset çıkarma arayışı olduğunu iddia etti.

Paylan, Hocalı üzerinden Ermeni halkına dönük nefret iklimi yaratma arayışı olduğunu öne sürerek, her yıl 26 Şubat'ta Ermeni halkına, Ermenistan'a dönük nefret söylemleri olduğunu savundu.

"Katledilen Ermenilerin önünde de saygıyla eğiliyorum"

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde, 32 yıl önce yüzlerce Ermeni'nin katledildiğini öne süren Paylan, binlerce Ermeni'nin de sürüldüğünü söyledi. Paylan, Sumgayıt'ta katledilen Ermenilerin anısı önünde sayıyla eğildiğini belirterek burası için de adalet aranması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de taraflı bir bakış olduğunu savunan Paylan, şöyle konuştu:

"Türkiyeli bir milletvekili olarak çağrı yapıyorum. Gelin tarihten hamaset çıkarmayalım, gelin hep beraber tarihten adalet çıkaralım. Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barışması için mücadele edelim. Geçmişte yaşadıkları felaketlerle ilgili adalet, hakikat komisyonlarını kurmaları için onlara destek verelim. Azerbaycan ve Ermenistan halklarını barıştıralım. 28 yıldır kapalı Ermenistan sınırını açalım, Ermenistan halkıyla kucaklaşalım ve hep beraber Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı sağlayalım."

Halkların Demokratik Partisi, Garo Paylan, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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