HEKTAŞ' Tanınan Sürdürülebilirlik Başarısı

12.01.2026 13:01
HEKTAŞ, Londra Borsası'nın ESG derecelendirmesinde tarım kimyasalları sektöründe ikinci oldu.

OYAK Kimya Tarım şirketlerinden HEKTAŞ, Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde sektöründe dünya ikinci olduğunu duyurdu.

HEKTAŞ, Londra Borsası Grubu (LSEG) tarafından gerçekleştirilen ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) sürdürülebilirlik derecelendirmesinde tarım kimyasalları sektöründe dünyada ikinci sırada yer aldı. Söz konusu başarısıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş için gerekli kriterleri yerine getirdiğini belirtti.

HEKTAŞ Genel Müdürü Enis Emre Terzi, tarım sektöründe sürdürülebilirliğin öncüsü olma vizyonuyla hareket ettiklerini ve güçlü bir sürdürülebilirlik kültürüne sahip olduklarını belirterek, "Kaynaklarımızı verimli kullanıyor, düşük karbon ayak izi bırakıyor ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşımı yalnızca bir hedef olarak değil, aynı zamanda kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

Tarım sektöründe sürdürülebilirliğin öncüsü olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Terzi, "Güçlü bir sürdürülebilirlik kültürüne sahip olan HEKTAŞ olarak; kaynaklarımızı verimli kullanıyor, düşük karbon ayak izi bırakıyor ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşımı yalnızca bir hedef olarak değil, aynı zamanda kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

'78 PUAN İLE İKİNCİ SIRADA YER ALARAK ÇOK DEĞERLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK'

Günümüzde yatırımcıların bir şirkete yatırım kararı vermeden önce sürdürülebilirlik düzeyini, uluslararası kabul görmüş ESG sürdürülebilirlik endekslerindeki performans ve skorlar üzerinden değerlendirdiğini dile getiren Terzi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Londra Borsası Grubu tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde, tarım kimyasalları kategorisinde 78 puan ile ikinci sırada yer alarak çok değerli bir başarı elde ettik. Sektörümüzün uluslararası arenadaki en güçlü oyuncularını geride bıraktığımız bu derece; şirketimizin çevresel ve sosyal sorumluluk kriterlerini en üst düzeyde yerine getirdiğini, uluslararası yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde güvenilir bir aktör olarak konumlandığını gösteriyor. Doğaya duyduğumuz saygının, sürdürülebilir üretim için gösterdiğimiz yenilikçi çabaların ve tüm ekibimizin ortak vizyonla hareket etmesinin yansıması olan bu başarıyı, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda yeni bir dönüm noktası olarak görüyoruz."

LSEG tarafından gerçekleştirilen ESG sürdürülebilirlik derecelendirmesinde elde ettikleri yüksek puanlarla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş için gerekli tüm kriterleri fazlasıyla karşıladıklarını söyleyen Terzi, "Puanlarımızın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul ile iletişime geçerek, İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giriş sürecini başlattık. Borsa İstanbul tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından tarım kimya sektöründe Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren ilk şirket olduk" ifadelerini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İŞİNİN MERKEZİNE ALIYOR'

Sürdürülebilirlik alanında önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Terzi, "2026 yılı sonrası için ürün gruplarımızın karbon salınım miktarlarını hesaplayarak ürünlerimizin karbon ayak izini hesaplamayı, çiftçilerimizin atık yönetimi konusunda farkındalıklarını artırmayı, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunda iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz. HEKTAŞ olarak, sürdürülebilirliği işimizin merkezine alarak ülkemiz ve sektörümüz için değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

HEKTAŞ'ın söz konusu alanda öne çıkan çalışmalarından bazıları şu şekilde:

"Üretim hatlarındaki yıkama prosesinde optimizasyonlar gerçekleştiren HEKTAŞ, suyun geri kazanımı kapsamında 8-10 kat verimli üretim yapıyor.

"Hayvansal Menşeli Amino Asit Üretim Prosesi ile hayvansal atıklardan değerli bileşiklerin geri kazanımı yoluyla hem ekonomik hem de ekolojik açıdan ürün sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor.

"HEKTAŞ 12, Ferbis ise 11 adet tescilli Organik Tarımda Kullanılabilen Bitki Koruma Ürünleri Sertifikası'na sahip ürün ile insan ve çevre sağlığına duyarlı üretim süreçlerini belgelendirdi.

"Gebze Ar-Ge Merkezi'nde tescilli tohum portföyünü genişleten HEKTAŞ'ın, "Atasiyez" ve "Mergüze" adlı 14 kromozomlu Siyez buğday çeşitlerinden sonra Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen dört yeni ekmeklik buğday çeşidi (Süngü, Gazi 38, Kahraman ve Ulubaş) tescil edilerek ulusal çeşit listesine eklendi.

"Endüstri 4.0 üretim hatları ile proses optimizasyonları sağlanarak iş gücü kaybının önüne geçildi ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

"Üretim ve proje bakım ekipleri tarafından süreç optimizasyonu sağlayan yedi proje tamamlandı.

"Orhangazi HEKTAŞ F.A.R.M tesisinde yapılan sosyal ve kurumsal faaliyetler kapsamında 2022-2024 yılları arasında 10 bini aşkın misafir ağırlandı.

"2024'te enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alındı.

"2025 yılında başlatılan 45 Ar-Ge projesi ile yenilikçi çözümler geliştirme yolunda önemli bir adım atıldı."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Londra, Çevre, Dünya, Tarım, OYAK, Son Dakika

