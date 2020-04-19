Herkes evde onlar tarlada - Son Dakika

Herkes evde onlar tarlada

MALATYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklarını açıklamasından sonra Malatya'da hafta sonunu tarla ve bahçelerinde çalışarak geçirdi.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı olan Gündüzbey Mahallesi Katırcıoğlu mevkiinde bahçesinde çalışan çiftçi Mehmet Ali Özendi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunun bahçesinde çalışarak geçiriyor. Çiftçiler için hafta sonu kısıtlamaların fırsat olacağını belirten Özendi, "Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını söylemesi üzerine bizde izin alarak bahçemizde çalışıyoruz. Korana virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bahçemizde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Özendi, "Temiz havada çalışmayı daha uygun gördük. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber işlerimiz daha çabuk yapmak için bahçemizde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın söylediği gibi korana virüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumak için çarşıya inmiyoruz ve bahçede çalışıyoruz. Vatandaşlarımız daha önce bu yasaklara uymuş olsa idi bu kadar can kaybı olmayacaktı diye düşünüyorum. Korana virüs nedeniyle vatandaşlarımıza uzaktan selam veriyoruz ve mesafeyi koruyoruz. Bahçemizde olmaya ve çalışmaya çalışıyoruz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından bahçede çalışan çiftçi Nurettin Çankaya ise "Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını söyledi. Bizde çiftçi olarak izin aldıktan sonra bahçemizde çalışıyoruz. Korana virüs nedeniyle tedbirlerimiz alıyoruz ve sosyal mesafeyi koruyorum. Vatandaşlarımıza zarar gelmesin diye elimizden gelen gayretlerimiz gösteriyorum. Bahçede çalışken maske ve dezenfektan ilaçları kullanıyorum. Kalabalık ortamlara çıkmıyorum ve sosyal mesafeyi koruyorum. İnşallah Ülke olarak korona virüsten kurtulacağız" ifadelerini kullandı.