Hersek Lagünü'nün "kanatlı" misafirleri izlendi - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesindeki 232 kuş türünün bulunduğu "Kuş Oteli"ne gelen davetliler, kuşları yakından görme fırsatı buldu.

Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanı'nda 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesinde kuşların gözlemlenmesiyle başlandı.

Alana kurulan dürbün ve teleskoplarla başta flamingolar olmak üzere "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü'ndeki kuşları izleyen davetliler daha sonra alanda kurulan diğer birimleri gezip bilgi aldı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir günde alana engellilere uyumlu bir tesis kazandırdığı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Lagünün İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova'nın ortasında önemli bir noktada olduğunu kaydeden Özyiğit, "Burada engellilerimiz, çocuklarımız, 232 kuş türünü rahat bir şekilde görebilecek. Ben bu eseri ilçemize kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Herkesi pandemi sürecinde de buraya bekliyoruz. Pandemi kurallarına uyarak gelecek misafirlerimizi imkanlarımızın iyi olduğu bu alana bekliyoruz." diye konuştu.

-"2004 yılından itibaren 104 türden 232 kuş türüne çıktık"

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise salgın nedeniyle sade bir program düzenlediklerini belirterek, lagün içindeki tesisleri kazandıran Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Engelli uyumlu Türkiye'deki ilk gözlem kulesine sahip olduklarını sözlerine ekleyen Oral, şöyle konuştu:

"Gölümüze bu ara konuklarımız baya ciddi bir sayıda geldi. Kuş gözlemcimiz Fatih Bülbül beyde izliyorlar. En son Sibirya kazımızı burada izlemledik. 2017 yılından beri Türkiye'de, 2014 yılından itibaren de gölümüzde görülmüyordu bu kazımız. Dolayısıyla çok renkli bir misafirimiz vardı.

Sibirya kazımız bugün Kuş Otelimizden ayrıldı. İnşallah bundan sonraki süreçte de yeni türlerimizi burada ağırlamaya devam edeceğiz. 2004 yılından itibaren 104 türden 232 kuş türüne çıktık. Bu bizim ve gölümüz için anlamlı. Gölümüz, çok küçük bir alan ama metrekareye düşen kuş sayısı Türkiye'deki en fazla göl. Dolayısıyla bu kuleye çıktığınız zaman gölümüzdeki kuşların yüzde 80'inini görebiliyoruz. Bu da görsellik anlamında gölümüzü anlamlı kılıyor."

DKMP Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alağan da Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanının erişilebilirlik belgesine sahip olduğunu belirterek, engellilerin de rahatlıkla alana gelebileceğine dikkati çekti.

Program, alandaki kuş türlerine yönelik yapılan sunumun ardından sona erdi.