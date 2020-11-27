HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme süresi 20 Aralık'a uzatıldı - Son Dakika

HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme süresi 20 Aralık'a uzatıldı

27.11.2020 13:24
HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme süresi 20 Aralık'a uzatıldı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince başlatılan HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme işleminin süresini 20 Aralık'a uzattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince başlatılan HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme işleminin süresini 20 Aralık'a uzattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında çıkardığı genelge ve buna istinaden İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince, toplu taşıma araçlarında "Elektronik HES Kodu Kontrolü" uygulamasını 30 Ekim'de başlatmıştı. Vatandaşların, İzmirim Kartlarını, HES kodları ile eşleştirmeleri için verilen süre 20 Aralık'a uzatıldı.

Nasıl yapılacak?

İzmir'de akıllı ücret toplama sistemini işleten ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. "hes.eshot.gov.tr" adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede vatandaşlar, istenen bilgileri tek adımda girip, kaydını yaptırabiliyor. HES Kodu, İzmirim Kart ya da kişisel bilgilerin değişimi ve güncellenmesi işlemleri de aynı siteden yapılıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesinin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemi yapılabiliyor.

Öte yandan, internet erişimi olmayan ya da işlemi dijital mecralarda yapamayanlar için Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba Aktarma Merkezinde yardım masaları oluşturuldu. Buralarda görev yapan bilgisayarlı personel, vatandaşlara yüz yüze hizmet veriyor ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile eşleştiriyor.

65 yaş grubu ve engelliler

Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanların da pandemiyle mücadele kararları kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması ve HES kodlarını eşleştirmesi gerekiyor. Toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek olan bu gruplara, İzmirim Kartları da "ücretsiz" veriliyor. 65 yaş üzerindekiler, kart başvurularını www.izmirimkart.com.tr adresinden yapabilir. Ardından da kartlarını Konak, Bostanlı İskele, Fahrettin Altay ve Bornova Metro'daki kart merkezlerinden fotoğraflı İzmirim Kartlarını alabilir. - İZMİR

HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme süresi 20 Aralık'a uzatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aralık, İzmir, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme süresi 20 Aralık'a uzatıldı - Son Dakika


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