Hırsızın planını 17 yaşındaki genç bozdu

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Brickell bölgesinde yaşanan mücevher hırsızlığı girişimi dikkat çekici görüntülere sahne oldu.

NBC 6 South Florida'nın polis kayıtlarına dayandırdığı haberine göre olay, perşembe günü Brickell Avenue üzerinde meydana geldi. Polis, şüphelinin 21 yaşındaki Yagiz Dogan olduğunu açıkladı.

Şüphelinin bir kadına yaklaşarak iki bileziğini satın almak istediğini söylediği belirtildi. Kadın, incelemesi için bilezikleri şüpheliye verdi. Ancak iddiaya göre Dogan, bilezikleri aldıktan sonra koşarak kaçmaya başladı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayı fark eden 17 yaşındaki genç ise şüphelinin kaçmasına izin vermedi. Şüphelinin peşinden koşan genç, kısa süre sonra onu yakaladı.

İkili arasında yaşanan mücadele sırasında şüphelinin gence biber gazı sıktığı belirtildi. Buna rağmen geri çekilmeyen genç, şüpheliyi etkisiz hale getirerek polis ekiplerinin gelmesini bekledi. NBC 6 da gencin şüpheli tarafından biber gazına maruz kalmasına rağmen onu yakalayıp tuttuğunu aktardı.

GÖRÜNTÜLERDE ŞÜPHELİYİ YERDE TUTTUĞU GÖRÜLÜYOR

Haberler.com'a ulaşan görüntülerde de olayın hemen sonrasındaki dikkat çekici anlar yer alıyor.

Videoda genç, kaldırım üzerinde yüzüstü durumdaki şüphelinin üzerine kapanarak hareket etmesini engelliyor. Çevrede bulunan kişiler de ikilinin etrafında toplanırken, genç şüpheliyi bırakmadan polis ekiplerinin gelmesini bekliyor.

Yaklaşık 3 dakikalık görüntü boyunca şüphelinin yerde tutulduğu ve çevredeki kişilerin yaşananları takip ettiği görülüyor.

ÇALINAN BİLEZİKLER GERİ ALINDI

Polisin olay yerine gelmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı. Çalındığı belirtilen iki bilezik de şüphelinin taşıdığı çantada bulundu ve geri alındı.

NBC 6 South Florida'nın aktardığı bilgilere göre polis, olayın şüphelisi Yagiz Dogan'ın Brickell'da benzer yöntemle gerçekleştirilen başka bir olayla bağlantısının da bulunduğunu değerlendiriyor.

BİBER GAZINA RAĞMEN ŞÜPHELİYİ BIRAKMADI

Olayın en dikkat çeken ayrıntısı ise 17 yaşındaki gencin müdahalesi oldu. Biber gazına maruz kalmasına rağmen şüphelinin kaçmasına engel olan genç, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar onu kontrol altında tuttu.

Gencin müdahalesi sayesinde şüpheli yakalanırken, kadına ait olduğu belirtilen bilezikler de geri alındı.