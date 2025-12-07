Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
07.12.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Haber Videosu

Ümraniye'de eve girince elinde bıçak olan hırsızla karşılaşan kadın kabusu yaşadı. Kadının 5 altın bileziği ve 1 yüzüğünü çalan hırsız, onu yatak odasına kilitleyip kaçtı. Soyguncudan kurtulmak için camdan atlayan kadın hastaneye kaldırıldı. Altınları bozdururken yakalanan hırsızı azmettirenin kadının akrabası olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Ihlamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım Sokak'ta 27 Kasım'da dehşete düşüren bir hırsızlık olayı yaşandı. Evine giren S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı.

Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı

BİLEZİKLERİNİ ÇALDI, ODAYA KİLİTLEDİ

Elinde bıçak olduğu öğrenilen şüpheli, kolundaki 5 altın bileziği ve 1 yüzüğünü aldığı S.F.'yi yatak odasına kilitledi. Şüpheli evde para aramaya devam ettiği sırada yatak odasının penceresini açan S.F., aşağı atladı. Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan S.F., Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan çalışmada çevredeki tüm güvenlik kameraları S.F.'nin ifadesindeki şüpheli tarifi doğrultusunda incelendi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla C.Y.(46) ve H.A.F. (29) gözaltına alındı.

Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı

BİRİ KADININ AKRABASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden H.A.F.'nin, S.F.'nin akrabası olduğu ortaya çıktı. H.A.F.'nin, C.Y. adlı şüpheliyi olayı gerçekleştirmesi için azmettirdiği, olayın ardından çalınan altınları kuyumcuya götürerek bozdurduğu öğrenildi.

Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı

SUÇ ORTAĞINI DA KANDIRMIŞ

Yapılan soruşturmada H.A.F.'nin suç ortağına "Altınların bir kısmı imitasyon çıktı" diyerek suç ortağına az para verdiği de tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Meclis’e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu Cinsel organını kesip... Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Osmaniye’de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Kazadan yara almadan kurtuldu Bu pozu verdi Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Büyükçekmece’de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku “Şalvar Davası“ filmi başına dert oldu Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Denizi olmayan Tokat’ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünya sofralarına ulaşıyor
Camide “pes“ dedirten olay Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler Camide "pes" dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler
“Allah“ isimli kullanıcı ezan sesinin telifini aldı iddiası "Allah" isimli kullanıcı ezan sesinin telifini aldı iddiası

19:02
Trabzonspor’a Rayyan Baniya’dan kötü haber
Trabzonspor'a Rayyan Baniya'dan kötü haber
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
17:58
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lincoln Henrique’nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
17:57
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti
2026 kehaneti sosyal medyayı karıştırdı: Baba Vanga spor organizasyonuna işaret etti
17:56
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
17:23
Kameralara yansıdı Göksenin Köksal’dan efsanesi olduğu Galatasaray’a küfür
Kameralara yansıdı! Göksenin Köksal'dan efsanesi olduğu Galatasaray'a küfür
17:06
İstanbul sağanak faciası Yol çöktü, araçlar dereye uçtu
İstanbul sağanak faciası! Yol çöktü, araçlar dereye uçtu
17:06
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı
16:56
’Kurtuluş Günü’ öncesi Şam’da patlama O ihtimal üzerinde duruluyor
'Kurtuluş Günü' öncesi Şam'da patlama! O ihtimal üzerinde duruluyor
16:55
Volkan Demirel, Gençlerbirliği’ndeki görevinden istifa etti
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti
15:54
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti
15:43
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı!
15:29
Gizli zarf ortalığa döküldü Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 19:26:58. #7.13#
SON DAKİKA: Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.