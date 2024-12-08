Hüseyin Baş: Amerikan Emellerine Alet Olmayın

Güncel

(ANKARA)- Partisin Keçiören il kongresinde konuşan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Lideri Hüseyin Baş, " Orta Doğu'da ne zaman Amerika elini bir yere attıysa bu İsrail'in faydasına oldu, AK Parti hükümeti buna maşa oldu ve Orta Doğu'da 20 yıldır kan durmadı. ABD ne zaman nereye sulandıysa orası mahvoldu" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Ankara Keçiören ilçe kongresine katıldı. Musa Koç'un ilçe başkanı seçildiği kongrede, konuşan BTP lideri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, şunları söyledi:

"HTŞ, IŞİD'in devamı niteliğinde olan El Nusra örgütünün isminin değişmiş halidir. Bu örgütün İdlib'den çıkarak önce Halep'e daha sonra Hama'ya, Humus'a ve buradan Şam'a doğru devam edeceği konuşuluyor. Bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi olarak terör örgütü olarak tanıdığı bir yapı. Bizim ülkemiz HTŞ'yi terör örgütü olarak tanımlıyor ama ne hikmetse Türkiye'de ne kadar yandaş grup var sanki dersin Türk milleti bir yerleri fethediyormuşçasına naralar atıyorlar, sevinç çığlıkları atıyorlar ve milletimizi bu operasyona ikna etmeye çalışıyorlar. Buna itiraz edince de siz bir anda İrancı, Rusçu, Esadcı oluyorsunuz ama onlar hiç Amerikancı olmuyor. Orta Doğu'da ne zaman Amerika elini bir yere attıysa bu İsrail'in faydasına oldu, AK Parti hükümeti buna maşa oldu ve Orta Doğu'da 20 yıldır kan durmadı. ABD ne zaman nereye sulandıysa orası mahvoldu.

"Sizin yaptığınız Amerikan sözcülüğü"

Bugün Türkiye'de bu harekatı savunan kardeşlerimize söylüyorum: Siz ABD'nin, İsrail'in istediğini yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız sözcülük Amerikan sözcülüğü. Bunu bilmiyor da yapıyorsanız sözüm yok ama bunu hainlik olsun diye yapıyorsanız bu millet size gün gelir hesabını sorar. Demokrasi diyoruz. Evet, demokrasi hepimizin birbirine saygı duyması gereken hukuk. Ama demokrasi diye ahmaklığa da tahammül edecek değiliz, böyle bir şey olmaz.

"Halep kalesine bayrak asınca Halep'i fethettik sanıyorlar"

Sanki bir fetih yapılıyor. Halep kalesine Türk bayrağı asıldı. Bu bayrak yaklaşık 20 santime 50 santimlik bir Türk bayrağı, büyüğünü de götürmediler her halde. Kaleye Türk bayrağı asıldı ve 'Halep fethedildi' diye bize anlatmaya başladılar. Sürekli size Osmanlı dönemi dizilerini gösteriyorlar, sürekli o dönemlerden hikayeler anlatıyorlar ve burca bayrağı dikince ülkeyi fethettim sanıyorsun. Kaleye bayrak asınca fetih eskilerde kaldı. Fetih nasıl biliyor musunuz? Fetih kendi dilini konuşturduğun yerdir. Şimdi bakalım kim kimi fethetmiş, kim kimin müstemlekesi olmuş? Şimdi dönelim bakalım biz mi Halep'i fethettik yoksa bu denklemde ABD, Batı emperyalizmi mi bizi fethetti, hangisi oldu? Onun parası burada geçiyor, onun dili burada geçerli dil.

"HTŞ'nin aldığı yerler, Amerika'nın emellerine hizmet eden yapılara kalacak"

2011'de, IŞİD ilk çıktığında, o günlerde AK Parti'de bakanlık ve başbakanlık yapanlar, bunlar için 'Birkaç öfkeli genç' dedi. Bunlar IŞİD'i böyle adlandırdı sonra IŞİD kafa kesti, tecavüz etti, insanları öldürdü. Bir baktılar ki bu bir terör örgütü, ama günün sonunda IŞİD'in boşalttığı yerlere YPG yerleşti. Bugün senin 'YPG'nin yerleşim yeri' dediğin yer, dün senin 'IŞİD fethetti' dediğin yer. HTŞ'nin aldığı yerleri biz biliyoruz ki, ABD burayı, senin ifadenle söyleyelim 'Bu başı başıbozuk' gençlere bırakmayacak. Burayı Esad'a da bırakmayacak. Orayı Arap'a yar etmeyen ABD, Türkiye'ye hiç yar etmeyecek. Bu topraklar kime kalacak? Burası yine dönecek dolaşacak Amerika'nın emellerine hizmet eden yapılara kalacak.

Erdoğan'ın Suriye açıklamasına cevap: Amerikan askerlerine de dua etmişti

Cumhurbaşkanı'mız cuma namazı çıkışıı, 'Orada bir hareket var. Halep'e gittiler, Hama'ya gittiler ve nihai hedef Şam, temenni ediyoruz ki bu ilerleyiş hiçbir şekilde tökezlemeden devam edecek' diyor. Hatırlarsanız 2002 yılında da yine Cumhurbaşkanımız, 'Kahraman Amerikan askerlerinin evlerine sağ salim dönmesi için dua ediyorum' demişti. Bundan sonra Irak'ın hali ortada. Cuma çıkışı Erdoğan'ın konuşmalarından sonra da göreceksiniz Suriye'nin hali yaman olacak. Düne kadar, 'Biz Suriye'nin toprak bütünlüğü savunuyoruz' diyorlardı yani Türk askerinin oraya gönderilmesinin sebebi Suriye'nin toprak bütünlüğüydü. Siz ne ara Suriye'nin bölünmesi gerektiğine kanaat getirdiniz?

"İsrail'e esip gürleyip ticarete devam ediyorlar"

Bunlar güya İsrail'e karşılar, İsrail'e esip gürlüyorlar. Bir de bakıyorsun arkada İsrail ile ticaret devam ediyor. Bu ticaret resmi belgelerle ispat ediliyor, gizli saklı bir şey yok ortada. Türk limanlarından mallar, gemiler yola çıkıyor ve İsrail limanlarına gidiyor. Sorduğun zaman hikaye okuyorlar, Filistin'e gönderiyorlarmış. Mısır kapısından gelen yardım tırlarını içeri sokmayan İsrail, kendi limanına gelmiş gemiyi Filistin'e mi gönderecek? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?

"Benim bildiğim faiz, sigaradan daha büyük günah, bize öyle öğretildi"

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, ben ona 'Şifo Mehmet' diyorum ya da 'Mehmet komiser' de diyebiliriz. Çünkü komiser olarak geldi. Şimşek bir çözüm sundu ve 'Bir yıl sigara içmezsen ve bu parayı mevduata koyarsanız 147 bin lira kar edersiniz' dedi. Sayın bakan bu millet bir sene sigara içmezse seni ne yapar biliyor musun? Bu kadar adam niye sigara içiyor, keyfinden mi? İnsanlar bir keyfinden, bir de kederinden sigara içiyor. Tamam, öneri güzel de şimdi faizde nas var. Benim bildiğim faiz, sigaradan daha büyük günah, bize öyle öğretildi. Ülkede 15 milyon insan sigara içiyor olsa ve bunlar kişi başı 150 bin lira kar etmiş olsa bu da hemen hemen 128 milyar dolar yapıyor. Yani sigara içenlerimiz AK Parti'ye oy vermeseydi hem sigara içip hem 150 bin lira kara geçebilirdi. Hatta daha ileri gidiyorum, Sayın bakan; senin hükümetin TEKEL'i kapatmasaydı on binlerce insan işsiz kalmayacaktı ve biz bugün sigaranın fiyatını konuşmayacaktık."