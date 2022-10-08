Hüseyin Baş: "Babamın Tesis Etmeye Çalıştığı Kardeşliği Fethi Başkanımız Türkiye'mize Hediye Etti"

Yenimahalle Belediyesi'nin yaptığı ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kurucu Genel Başkanı Haydar Baş'ın adının verildiği parkın açılışı yapıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bu ülkeye iz bırakan insanların Cumhuriyet'in ilkesinde yaşaması için onların ismini yaptığımız tesislere verdik" dedi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise, "Burası benim için o kadar kıymetli ki. Benim babamın tesis etmeye çalıştığı kardeşliği, Fethi Başkanımız Ankara'mıza, Yenimahalle'mize, Türkiye'mize hediye etmiştir. Burada bize kardeşliğini göstermiştir" diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan ve BTP eski Genel Başkanı Haydar Baş'ın adının verildiği parkın açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş katıldı. Törende konuşan Yaşar şunları söyledi:

"Bu ülkeye iz bırakan insanların Cumhuriyet'in ilkesinde yaşaması için onların ismini yaptığımız tesislere verdik. Bugün de merhum Haydar Baş'ın ismini 5 bin metrekare alanda içinde çocuk oyun alanı, tenis kortu, voleybol sahası, koşu yolu, spor alanı ve oturma alanları olan bu parka belediye meclisimizin oy birliği ile verdik. İnşallah ruhu şad olur. Sayın Haydar Baş ile bilim tesislerimizde çeşitli etkinliklerde üç dört defa bir araya geldim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün din anlayışını onun ağzından dinlemek benim için bir onurdu."

BİNGÖL: BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR ANLAYIŞLA SİYASET YAPAN BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN ÖZLEDİĞİ TABLOYU YAŞIYORUZ

Yaşar'ın ardından söz alan Bingöl ise şöyle konuştu:

"Bu tesis rahmetli Haydar Baş'ın adını ölümsüzleştirecek bir tesis olarak hizmet verecek. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü ayrımcılığı reddeden, birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırmacı ve kardeşlik duygularıyla, dayanışmacı bir anlayışla siyaset yapan bütün vatandaşlarımızın özlediği bir tabloyu bugün yaşıyoruz. Ben bu tesisin hayırlı olmasını diliyor, Sayın Haydar Baş'ın ruhu şad olsun diyorum."

HÜSEYİN BAŞ: EN BÜYÜK KAYBIMIZ DEMOKRASİ BİLİNCİMİZİ KAYBETMİŞ OLMAMIZ

Baş ise şunları kaydetti:

"Burası bizim için çok mutlu edici bir mekan. Esasında siyaset budur. Gönül almak çok kolay bir şeydir. Eğer insanlara gönlünüzü açarsanız, insanlara eşit yurttaşlar gibi davranırsanız, eğer toplumun bütün bölümlerini, fikirlerini kucaklayabilir, onları sahiplenebilirseniz siz toplumun en sevilen insanı olursunuz. Fakat siz toplumla kavga eder, 'Ben her şeyi bilirim, benim inandığım tek doğrudur' der ve insanları sizinle aynı ideallere inanmıyor diye dışlarsanız işte o zaman toplumun en az yarısı bugün olduğu gibi sizden kurtulmak için türlü türlü yollar arar, türlü türlü masalar kurar. O yüzden, bugün Türkiye siyasetinin geldiği noktada en büyük kaybımız bizim demokrasi bilincimizi, cumhuriyet bilincimizi, kardeşlik bilincimizi, birlik ve beraberlik bilincimizi kaybetmiş olmamızdır.

Eğer biz Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in ideali olan yarınlara taşımak istiyorsak, yapacağımız tek şey birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tesis etmektir. Benim babam da esasında bunu yapmıştır.

Bakın bugün cuma, cumanız mübarek olsun. Bugün Mevlid Kandili, kandiliniz mübarek olsun. Gazi, İslam'ı bizim anlayacağımız şekilde hutbeler yazdırmış. Bunları bizden gizlediler. Bugün siyasete alet edilmiş camiler oluşturdular. İşte benim babam, bunun önüne geçmek için bir çalışma yaptı. Atatürk'ün hayatını yazdı ve dedi ki, 'Atatürk sizin bağrınızdan çıkmış, bu Cumhuriyet'in gördüğü en kıymetli hazinedir.' Onun yanında benim babam Türkiye'de yıllarca uğraşılmış ve başarılamamış Alevi ile Sünni'yi, Şii'yi Caferi'yi veya başka dinden olan insanları birbirine düşman eden zihniyeti yok etmek için Hz. Ali'nin, Hz. Fatıma'nın, Hz. Hasan'ın, Hz. Hüseyin'in ve çocuklarının, torunlarının hülasa Ehl-i Beyt'in hayatını kaleme almış, bu ülkedeki bütün mezhep ayrılıklarının önüne geçmek istemiştir.

"BABAM, FETÖ'NÜN GÜÇLENDİĞİ DÖNEMDE MİLLETİN BİRLİĞİNİ TESİS ETMEYE ÇALIŞTI"

Benim babam 28 Şubat'tan sonra FETÖ'nün güçlendiği dönemde, bizim evlerimizin dahi basıldığı dönemde, biz evlerimizde güvenle oturamıyorduk o dönemde, FETÖ ile mücadele etmiş ve bu ülkenin askeri ile milletini birbirine düşürmek isteyen insanlara, 'Siz bu askerle kardeşsiniz' diyerek bu milletin birliğini tesis etmeye çalışmıştır.

Burası benim için o kadar kıymetli ki. Benim babamın tesis etmeye çalıştığı kardeşliği, Fethi Başkanımız Ankara'mıza, Yenimahalle'mize, Türkiye'mize hediye etmiştir. Burada bize kardeşliğini göstermiştir."