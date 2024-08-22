İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik

Geniş Video İzle

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından Vaniköy'deki kaçak villa inşaatı ekipleri harekete geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki sahasında kalan bölgedeki inşaat çalışması için İBB'ye yazı gönderildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kaçak inşaatın 16 Ağustos günü belediye ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.

22.08.2024 13:26  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki villa inşaatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İstanbul İl Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşaat faaliyetlere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIK: ALAN İBB'NİN KONTROLÜNDE

İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA İBB'DEN

Boğaz öngörüm alanı içinde yer alan kaçak inşaatla ilgili, İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili ,yapı tatil tutanağı düzenledi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat, faaliyetten men edilip, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi" denildi.

İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik

"KAÇAK YAPILAR YIKILDI"

Açıklamanın devamında ise "Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.

"BASİT ONARIM İZNİ DÜZENLENDİ"

Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir.

İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik

"DENETİMLERDE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ, MÜHÜRLENDİ"

Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda, kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.

"16 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ YAPI TATİL TUTANAĞI DÜZENLENDİ"

Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir.

"MEVZUAT DIŞI HER TÜRLÜ YAPILAŞMA İLE MÜCADELE SÜRECEK"

Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

İBB\'den Vaniköy\'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos\'ta mühürledik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, İstanbul Boğazı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Vaniköy, Emlak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • İSMAİL DEMİR: yapılana kadar nereye bakiyodunuz 86 6 Yanıtla
    Çengelköylü: YAPILIRKEN NASIL GÖRSÜNLER ETRAF AĞAÇLIK İBB YATI YOKMUŞ ANCAK DENİZDEN GÖRÜNÜYOR HARFİYAT KAMYONLARI GECE ÇALIŞMIŞ VİLLA DİYE ABARTILMIŞ NERESİ VİLLA BU YAPININ MİNİCİK MALİKHANE 2 ADET HAVUZU VAR 1 0 Çengelköylü: İBB NİN KAMU BORCU VAR NASIL KAPATSIN KÜÇÜK MALİKHANE YAPILARINI GÖRMEMESİ GEREKLİ 1 0 Ahmet eren Kacmaz: BU YAPININ SAHİBİ İ KİM SÖYLEYİNDE BİLELİN KİMÜN TANIDIGI 0 0
  • Ömer Atasoy: 16 ağustosa kadar görmediniz mi küçücük villayı 69 3 Yanıtla
  • Ferat Savur: Allâh İstanbulluların yardımcısı olsun 56 5 Yanıtla
  • Murat: abi vallahi billahi yazıklar olsun. dediler ki talana son verecez.! Bunlar da talancıymış 48 4 Yanıtla
    yakup suri : hepsi aynı maalesef 1 0 Selim Kayisi: Ne alakası var. zaten var olan bir yapıyı geliştirmeye çalışıyorlar. zamanında o villanın yapımına kim izin vermiş ise gidin ona sorun neden izin verdiniz diye. 0 0
  • Mehmet Yılmaz: rant rant rant bu kadar 47 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement