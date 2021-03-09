İBB MECLİSİNDE TARTIŞMALAR VE KADİR TOPBAŞ KARARI - Son Dakika

İBB MECLİSİNDE TARTIŞMALAR VE KADİR TOPBAŞ KARARI (tweet tartışması ek görüntü)

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/ İstanbul, (DHA)

İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. Toplantıda parti grup başkan vekilleri gündeme ilişkin konuşmalar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. Toplantıda Parti grup başkanvekilleri gündeme ilişkin konuşmalar yaptı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun, Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne geçtiğimiz günlerde vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adının verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

YENİKAPI MEYDANI VE GÖSTERİ MERKEZİ'NE KADİR TOPBAŞ'IN ADININ VERİLMESİ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne geçtiğimiz günlerde vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın adının verilmesi için meclise teklif sunduklarını açıklamıştı. Verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Göksu, "Bugün, İBB Meclisimiz kendisine yakışan güzel bir vefa örneği göstermiş ve İstanbul'a 13 yıl çok büyük hizmetler yapmış, şu anda da içinde bulunduğumuz bu büyük mükemmel yapıyı inşa etmiş olan Büyükşehir Eski Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın ismi verilirmiştir. Bundan sonra Yenikapı etkinlik alanının adı Kadir Topbaş Etkinlik Alanı'dır. Avrasya Gösteri Merkezi'nin adı, Kadir Topbaş etkinlik ve Gösteri Merkezidir. İstanbul'umuza hayırlı olsun diyorum. Teklifimize destek veren başta CHP, İYİ Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZKAN VE GÖKSU ARASINDA HDP TARTIŞMASI

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i birlikte etiketleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamasına tepki gösterdi. Göksu "Abdurrahim Karakoç bir şiirinde der ki 'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz.' İstanbul'un meclisinden, Türkiye'nin ikinci büyük meclisinden aziz İstanbulluların duygularını ifade ederek diyorum ki; kardeşim Eren Bülbül'ün annesinin, kardeşim Yasin Börü'nün annesinin, kardeşimiz Fırat Çakıroğlu'nun annesinin, öğretmenimiz Aybüke Yalçın ve annesinin, polisimiz Fethi Sekin'in, savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın, Gaffar Okkan'ın, kahramanımız Ömer Halisdemir'in annelerinin kadınlar gününü kutluyorum. Diyarbakır annelerinin kadınlar gününü kutluyorum" dedi. Göksu kendisinde önce konuşma yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a ise "Arkadaşımızın çıkıp burada 'Ey büyükşehir belediye başkanı, sen nasıl olur da benim genel başkanımı ilginç isimlerle yan yana getirirsin. Bu hadsizliği nasıl yaparsın' diye konuşma yapacağına takla atıverdi" diye konuştu.

"HDP'Yİ TERÖRLE İLTİSAKLI İLAN ETTİK"

Göksu'ya sert yanıt veren İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan,

"Niye konuşmadın diye bana laf söylüyor. 'Millet İttifakı'na nasıl zarar verebiliriz, HDP tartışmalarının içine nasıl çekebiliriz' diye bir anlayışı var. HDP'yi biz İYİ Parti olarak terörle iltisaklı olarak ilan etmişiz. Biz onları parti olarak görmüyoruz, bağımız yok. İmamoğlu'nun bize izah ettiği kadarıyla genel başkanlar nezdinde kadınlar gününü kutlaması ile ilgili. Bana bu lafları söyleyenler FETÖ'nün hamuru ile mayalananlar. Bana da taklacı diyor. Taklacı güvercin sensin" ifadelerini kullandı.

"MERKEZİ HÜKÜMETTEN SİZE GELEN PARANIN YÜZDE 10'UNU YANİ EN AZ 2 MİLYAR TL'SİNİ DEPREM İÇİN AYIRIN"

Konuşmasında İBB'nin beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık için önerilerini sıralayan ve bazı eleştirilerde bulunan Göksu, şöyle konuştu:

"İnkar ve sorumsuzluk siyaseti sebebiyle depremle mücadele bütçesini yok etmeyin. Zira kentsel dönüşüm bu işin tek yoludur. Kentsel dönüşüme para ayırın. Bu hem siyasi ve ahlaki bir sorumluluktur. Hem de 6306 sayılı kentsel dönüşüm ve 5216 sayılı belediye kanunun size yüklediği kanuni sorumluluklar var. ve yukarda saydığım çok acil bekleyen işler var. Hangi mantıkla bütçe kesintisine gidiyorsunuz. Acilen bütçe revizesi yapıp meclise getirin. Merkezi hükümetten size gelen paranın yüzde 10'unu yani en az 2 milyar lirasını deprem için ayırın. Bu acil işlere ilaveten, İstanbullulara taahhüt ettiğiniz 100 Bin konutun yapılmasına dair yol haritanız nedir? Bir an önce açıklayın. AK Parti döneminde yapılan sizin adını değiştirdiğiniz, 'İstanbul Deprem ve Kayıp ve Hasar Tahminleri' raporunu 'Acil Durum Planlarına' bir an önce işleyin. Kentsel dönüşüm projelerini engellemeye çalışmaktan ve bu konuda yalan söylemekten de vazgeçin."

"ACİL DURUMDAKİ YAPILARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARINIZI YERİNE GETİRİN"

Acil durumdaki yapılarla ilgili kanuni sorumluluklarınızı yerine getirin diyen Göksu, şunları söyledi:

"İBB sorumluluk ve yetki alanında bulunan ve acil yenilenmesi gereken, yaklaşık 4 bin konutu ivedilikle yenileyin. Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi'nde 8 bağımsız bölüm, Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 117 bağımsız bölüm, Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde 412 bağımsız bölüm, Eyüpsultan Akşemsettin, Alibeyköy ve Çırçır Mahallelerinde bin 540 bağımsız bölüm, Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde 227 bağımsız bölüm, Sarıyer Derbent Mahallesi'nde bin 584 bağımsız bölüm. Bu mahalle ve konularla ilgili adım atmak için kimden ne bekliyorsunuz? Bu alanlarda yaşayan binlerce İstanbullunun canlarının hiç mi önemi yok sizin için? Bunları da yapamayacaksanız, en azından kendi sunumunuzda çok çok acil müdahale etmemiz gerekiyor dediğiniz ve fakat 2 yıldır kılınızı kıpırdatmadığınız 224 ağır hasarlı binayı bir an önce yıkıp yeniden yapın. Bakınız yeri geldiği için söylüyorum Acil yıkılması gereken binalar konusunda sadece İBB değil, CHP'li ilçe belediyeleri de maalesef aynı şekilde ihmalkar. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın riskliliği kesinleştiği halde yıkılmayan yapılara dair grafiği. Bu tabloya göre İstanbul'da toplam 974 riskli, yani yıkılması gereken ve halen yıkılmayan bina bulunmaktadır. Bu binaların ilçelere dağılımına baktığımızda ne görüyoruz. İlk altı sıradaki ilçelerin tamamı yıllardır CHP tarafından yönetilen belediyeler."

DİVANHANE KARAKOLU TARTIŞMASI

Toplantıda yaptığı konuşmada Divanhane Karakolu'nda devam eden çalışmalara değinen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Geçmeyecek yol için, UTK kararı olmasına rağmen ata mirası binalar hilti ve iş makineleri ile yok ediliyor. Yandaş ihalecilere ise özel imar yasası çıkarılıyor. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Son dönemde gündemde olan konulardan bir tanesi de Kasımpaşa'daki Divanhane Karakol binasının durumu. AK Parti Grup Başkanvekili sayın Göksu, Twitter'da takip ettiğim kıymetlerden birisi. 'Twitter'da biz orayı yıkmıyoruz, orayı ihya ediyoruz' diye bir tweet attı. Yol geçmeyecek bir alanda neyin ihyasından bahsediyorlar, tabii anlamadık. Sanki orada bir ihya değil de, imha varmış gibi düşünüyoruz" dedi.

"BURASI AYNEN OLDUĞU GİBİ, BİRAZ YAN TARAFA DEPLASE EDİLEREK KORUNACAK"

AK Parti'li Rüstem Dindarol ise Özkan'ın ifadelerine yanıt olarak, "Burada herhangi bir şekilde yıkım, bir tarihi eseri yok etme gibi bir durum asla söz konusu değildir. Bu yıkım zihniyeti AK Parti'de olmadığı için herkes kendini bu zihniyette görüyor. Bunu düzeltmek gerekiyor. Burası aynen olduğu gibi, biraz yan tarafa deplase edilerek korunacak. Milletimizin, İstanbullunun hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı.