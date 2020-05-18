İbrahim Bodur: Hayata değer, zamana umut katan bir ömür

Kale Grubu'nun Kurucusu İbrahim Bodur, vefatının dördüncü yılında "Hayata değer, zamana umut katan bir ömür" temalı bir dizi programla anılıyor.

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "İbrahim Bodur'dan bize kalan en büyük miras onun sahip çıktığı değerler. Bizim yolumuza her daim ışık tutan, bugün de yaşadığımız zor günlerimize rehber olan değerleri çatısında kendisini anıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Acımız hala taze, yüreğimiz hep buruk, özlemimiz ise her geçen gün daha büyük" dedi.

Kale Grubu tarafından programın çerçevesi, İbrahim Bodur'un kişiliğiyle özdeşleşmiş ve dünden bugüne köprü kuran değerlerinden "öngörü, cesaret, mücadele, yenilikçilik ve güven" kavramları üzerinden oluşturuldu.

Kale Grubu tarafından üç yıldır düzenlenen kendi alanında önde gelen isimlerin ağırlandığı "KaleTalks" sohbet serisi, anma programı kapsamında bu beş değer etrafında kurgulanarak gerçekleştirildi.

Yönetim Danışmanı Fazıl Oral 'ın moderatörlüğünde 4-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve toplamda 10 konuşmacının ağırlandığı KaleTalks'ları 100 binden fazla kişi izledi. 18-23 Mayıs tarihlerindeki etkinlikleri kapsayan İbrahim Bodur Anma Haftası'nda ise, İbrahim Bodur'un anıldığı üç webinar (internet semineri) gerçekleştirilecek.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs 'ta "Nesilden Nesile" temasıyla, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Bayramı vesilesiyle İbrahim Bodur'un değerlerinden, cesaret kavramının nesilden nesile nasıl değiştiğinin tartışılacağı webinar saat 15.00'da, Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Universum Ortadoğu Direktörü Evrim Kuran, Google EMEA Bölgesi Pazarlamadan

Sorumlu Başkan Yardımcısı Yonca Dervişoğlu ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü 2017 yılı kazananlarından Köy Okulları Değişim Ağı Genel Koordinatörü Mine Ekinci 'nin katılımıyla gerçekleşecek.

Bunun yanında, 20 Mayıs'ta saat 19.00'da, Mimar ve Kubbealtı Vakfı Başkanı Sinan Uluant moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Geçmişten Geleceğe Köprü: Değerlerimiz" başlıklı webinarda, Emekli Büyükelçi ve Felsefeci Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Fayda konuşmacı olarak yer alacak.

21 Mayıs'ta ise "Bir Ömürden Fazlası" temasıyla saat 14.00'da, Kale Grubu-Fast Company işbirliğinde duyarlı ve sorumlu liderlik ve değerler üzerinden Türkiye 'nin gelecek perspektifinin konuşulduğu bir webinar düzenlenecek.

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ve Fast Company Yayın Direktörü Rauf Ateş 'in ev sahipliğinde, Fazıl Oral moderatörlüğünde yapılacak webinarda Psikolog Yazar Acar Baltaş, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen konuşmacı olarak yer alacak. Tüm webinarlar Kale Grubu'nun Youtube hesabı ile Facebook ve Twitter sayfalarından canlı olarak yayınlanacak.

İbrahim Bodur Anma Haftası, 23 Mayıs'ta gerçekleşecek dua yayını ile sona erecek.

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, yaşadığımız zorlu günlerde, İbrahim Bodur'un anısına yaraşır şekilde onu anlayarak anmaya çalıştıklarını ifade ederek; "Yerel kalkınma, sanayileşerek kalkınma öngörüsüyle Kale Grubu'nun tohumlarını atan İbrahim Bodur, her zaman içgörüsüne dönerek toplumsal fayda sağlamak için çalışan; bir dava uğruna tükenmeyen cesaretiyle hayat boyu mücadele eden; yenilikçi bakış açışıyla yeniliğe ilham olan; ailesine, çalışanlarına ve topluma güven veren bir ömür yaşadı. Biz de böylesine yegane bir mirasa sahip çıkmaktan, bu zor günlerimize rehber olan değerlerinin izinden gidiyor olmaktan gurur duyuyoruz. ve biliyoruz ki ülke olarak bu değerleri, bu ilkeleri bütün topluma, bütün kurumlara ulaştırmamız, bütün kurallara işlememiz lazım. Ancak bu şekilde ulaşmak istediğimiz parlak geleceğe sahip olabiliriz" dedi.

Türkiye'nin sanayileşmesine adanmış bir hayat yaşayan İbrahim Bodur, 1957 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde Çanakkale Seramik'i kurarak, Türkiye'de özel sektör eliyle sanayinin Anadolu'ya yayılmasının öncülerinden biri oldu. Seramikle topraktan başladığı yolculuğu savunma ve havacılıkla gökyüzüne taşıyan Bodur, Çanakkale'den Erzurum'a, Mardin'den İzmir'e, Isparta'dan İstanbul'a uzanan onlarca fabrikaya, bugün her biri kendi alanında lider 19 şirkete ve 5 bini aşkın çalışana sahip olan Kale Grubu'nu kurdu. On binlerce öğrenci okutan ve binlerce işsize meslek edindiren Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın, TÜSİAD'dan İSO'ya kadar bugün ülkenin en önemli STK'ları arasında yer alan çok sayıda kurumun kuruculuğu ve başkanlığı gibi birkaç ömre sığabilecek işlere imza attı. Çekoslovakya ve İtalya'dan devlet nişanı sahibi olan İbrahim Bodur, 1997 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyasına ve 2006 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü. Kale Grubu'ndaki Başkanlık görevini 2007 yılında kızı Zeynep Bodur Okyay'a devreden İbrahim Bodur, ömrünün son döneminde grubun onursal başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü. (Fotoğraflı)