İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Genelge: Yılbaşında, belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişlerine kapalı olacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Genelge: Yılbaşında, belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişlerine kapalı olacak

26.01.2021 10:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Genelge: Yılbaşında, belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişlerine kapalı olacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre belirlenen cadde, bulvar ve meydanlara 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.

Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı. Genelgede yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ve alınan önlemlerin belirlenerek valiliklere bildirildiği ifade edildi. Bu kapsamda Covid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatının da verildiği kaydedildi.

Genelgede, sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı. Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak. Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri zamanında yapılacak ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak. Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Genelge: Yılbaşında, belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişlerine kapalı olacak - Son Dakika Magazin


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