IF Wedding Fashion İzmir Fuarı Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - 19'uncusu Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen fuar; gelinlik, damatlık ve abiye sektörünü İzmir'de bir araya getirdi. Üç gün boyunca fuarda, ticari görüşmelerin, defilelerin, tasarım yarışmalarının yapılacağı bir programın gerçekleşmesi amaçlandı. Bu yıl IF Wedding Fashion İzmir'de, 11 şehirden 185'i yerli, 8 ülkeden 18'i yabancı olmak üzere toplam 203 firma yer aldı. IF Wedding Fashion İzmir'in açılışına İzmir Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Yasin Akçakaya katıldı.

'ÜLKEMİZİN GURURU OLMAYA DEVAM ETMİŞTİR'

Açılışta konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Bugün burada İzmir'imizde köklü sanayi birikimini inovasyonla buluşturan, üretimini yüksek katma değere dönüştüren ve ihracat gücünü istikrarlı biçimde artıran öncü şehirlerimizden birinin başarısını hep birlikte tanıklık etmeye başladık. Güçlü liman altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik ruhuyla İzmir Türkiye'nin küresel rekabet yolculuğunda stratejik bir rol oynamaktadır. Bu başarının somut bir göstergesi olarak İzmir 2025 yılında 23, 6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren 3'üncü ilimiz olmuş. Makinadan otomotive, tekstilden tarıma uzanan geniş ürün yelpazesi ile ülkemizin gururu olmaya devam etmiştir" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Küresel ticarette belirsizliklerin olduğu bir dönemde olduklarını söyleyen Kılıçkaya, "2025 böyle bir yıldır. 2026 yılında da maalesef bu etkiler devam ediyor. Bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. 2025 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 3,7'lik bir büyüme gerçekleştirdi ve 21 çeyrektir üst üste büyümesini sürdürdü. Yine cari fiyatlarla Türkiyemizin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası geçtiğimiz yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştı ve kişi başı gelirde de 17 bin doların üstüne çıktık. 17, 886 dolar olarak gerçekleşti. ve bu performansla IMF verilerine göre Türkiye 2025 yılı sonu itibarıyla satın alma gücü paritesinde dünyanın 11'inci Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ekonomisi oldu. Bu büyümede ihracatımızın ve ihracatçılarımızın payı son derece önemli. Bu noktada özellikle 2025 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,5 oranında artarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı ve 273, 4 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

'HİZMET İHRACATINDA DA ÖNEMLİ BAŞARIYI YAKALADIK'

Hizmet ihracatının da önemli bir başarıyı yakaladığını da söyleyen Kılıçkaya, "Bütün bu rakamlarla Cumhurbaşkanımızın 2025 yılı için ortaya koyduğu 390 milyar dolarlık hedefi aşmış olduk ve 2025 yılında 396 milyar doları başardık, gerçekleştirdik. Bu noktada Türkiye'nin sanayileşme ve ihracat yolunda lokomotif rol üstlenen köklü geçmişi ve güçlü üretim kültürüyle öne çıkan hazır giyim sektörümüzün geldiği noktayı da en iyi şekilde gösteren fuarlarımızın birinde sizlerle beraber bulunuyoruz. Sektörümüz hem istihdam hem de katma değer bakımından ekonomimizin temel sütunları arasında yer almaktadır. İstihdam desteği noktasında özellikle hazır giyim sektörümüzün de içinde bulunan sektörlere geçtiğimiz yıl 2 bin 500 TL olan istihdam desteği 2026 yılı itibarıyla 3 bin 500 TL'ye çıkartılmıştır ve büyük firmalarımız da bu desteğin içerisine alınmıştır" açıklamalarında bulundu.

'BU SENE DESTEK BÜTÇEMİZ 45 MİLYAR TL'

"Sektörün gelecek vizyonunda markalaşma ve sürülebilirlik var" diyen Kılıçkaya, "Bakanlık olarak sektörün ihracat rakamlarına baktığımızda 2025 yılı itibari ile 30,8 milyar dolarlık bir hacim yakalamış ve dış ticaret fazlası veren bir sektörden bahsetmek istiyorum. Ayrıca alt sektörlere olarak baktığımızda hazır giyim sektörü 18,6 milyar dolar, tekstil ve hammaddeleri sektörümüz ise 9,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Sektöre geçtiğimiz yıl 33 milyar TL'lik bir bütçeyi kullandırdık. Bu sene destek bütçemiz mal ve hizmet ihracatı olarak toplamda 45 milyar TL'ye çıktı ve bu desteklerimiz yaklaşık 25 bin ihracatçımız kullanıyor. Türk Eximbank'la, alıcı kredilerini yeniden yapılandırdı ve cuma günü inşallah ilan edeceğiz. Ayrıca 'İhracat 360' ve yerli tedarik sistemi gibi projelerle de ihracatçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'İHRACAT AKADEMİSİNİ İZMİR'DE DE BAŞLATACAĞIZ'

İnsan kaynağına ve eğitime çok önem verdiklerini belirten Kılıçkaya, "'İhracat Akademisi' adı altında yepyeni bir proje oluşturduk. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği protokolü imzaladık. Üniversitelerimizle çalışıyoruz. Bugüne kadar Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Gaziantep, Bursa, Adana olmak üzere 8 farklı ilde bu çalışmalarımızı başlattık. 11 farklı üniversiteyle protokollerimizi imzaladık ve 95 saatlik ihracatın her adımını, her aşamasını ilgilendiren bir müfredatla ihracatçılarımızı yetiştiriyoruz. İnşallah İzmir Ekonomi Üniversitesi ile yine Ege İhracatçı Birliklerimizle birlikte İhracat Akademisini İzmir'de de başlatmayı düşünüyoruz. Bizim desteklediğimiz uluslararası nitelikte 75 tane fuar var. Bunlardan bir tanesi de IF Wedding Fashion. Bu fuarı, biz prestijli fuarlar listesine kapsamına aldık. ve normalde 392 bin TL olan destek limitimizi prestijli fuarlar için 1 milyon 292 bin TL'ye çıkardık. ve bunun dışında da sektöre verdiğimiz destekler marka programı, Turquality programı, responsible sorumluluk programı gibi faaliyetlerle sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Marka programı kapsamında 18 firmamız Turquality programı kapsamında 35 firmamızın faaliyetlerini destekliyoruz. Ur-Ge, önemli desteklerimizden bir tanesidir. Pazarlama noktasında bir kümeleme projesidir. ve şu anda aktif olarak yürüyen 26 projeyi destek Destekliyoruz. 86 projeyi de bugüne kadar desteklemiş durumdayız" dedi.

'BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ HEP BİRLİKTE KUTLUYORUZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ise "İzmir'in emeğini, tasarım gücünü ve 19 yıldır İlmek ilmek işlediğimiz bir başarı öyküsünü hep birlikte kutluyoruz. Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe artık bir dünya markası haline gelen If Wedding Fashion İzmir'de büyük buluşmaya hepiniz hoş geldiniz. Moda ve hazır giyim sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Artık sadece üretmek yetmiyor. Tasarım, özgünlük ve yaratıcılık asıl katma değeri belirliyor. Rakamlar çok açık. Küresel düğün kıyafetleri pazarı 80 milyar doları aşmış durumda. Kısa sürede 100 milyar dolarlık dev bir sektör haline gelecek. Ülkemiz maalesef genel ihracatta zorlu dönemden geçiyor. Bu darboğazdan çıkış yolumuz tam da bu salonda, bu fuar alanında gördüğümüz tablodur. Türkiye'nin ortalama ihraç birim fiyatı 1,6 dolarken Ege Hazır Giyim İhracatçılar Birliği üyelerimizin ortalaması 21 doların üzerine çıkıyor. Söz konusu gelinlik ve abiye olduğunda ise bu rakam kilogram başına 100 doları buluyor. İşte aradığımız formül katma değerdir. Tasarımın, emeğin ve estetiğin olduğu yerde katma değer yükselir. Gururla ifade etmeliyim ki İzmir bu sektörün sadece Türkiye'deki lokomotif değil aynı zamanda küresel bir üretim merkezidir" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİN YARATICILIĞI İZMİR'İN TASARIM VİZYONUNUN EN SOMUT NİŞANESİ'

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de gelinlik üretiminin yüzde 70'i İzmir'de bini aşkın firmanın alın teri ile gerçekleşiyor. Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Amerika'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki gençlerin en mutlu günlerinde İzmir imzası atılıyor. On binlerce hemşerimize AŞ ve iş imkanı sağlayan bu dev ekosistemi korumak ve büyütmek Hepimizin önceliği olmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ailesi olarak Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile bu yıl çıtayı biraz daha da yukarıya taşıdık. 11 şehirden ve 8 ülkeden 203 firma ve i 60'tan fazla ülkeden profesyonel alıcıyı ağırlayacağız. En önemlisi 2020 7 koleksiyonları dünyada ilk kez bu koridorlarda görücüye çıkacak. Ayrıca 16 yıldır sürdürdüğümüz gelinlik tasarım yarışmasıyla genç yeteneklerimizin elinden tutuyor. Modanın geleceğini İzmir'den inşa ediyoruz. Gençlerimizin yaratıcılığı İzmir'in tasarım ve moda kenti vizyonunun en somut nişanesidir" diye konuştu.