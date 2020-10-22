Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

22.10.2020 11:00
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğince düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda dereceye giren belediyelere ödülleri verildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğince düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda dereceye giren belediyelere ödülleri verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaçak yapıları insansız hava araçlarıyla tespit ettiği uygulamasıyla Bursa, sağlıklı şehir planlaması kategorisinde jüri özel ödülünü kazandı.

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında dereceye giren üye belediyelere ödülleri İzmir'deki Suat Taner Sanat Merkezi'nde birlik meclis toplantısının ardından verildi. Aktaş, ödülünü Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın elinden aldı.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile üye belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Üye 35 Belediyeden 102 projenin katıldığı, sosyal sorumluluk, sağlıklı şehir planlaması, sağlıklı yaşam ve sağlıklı çevre olmak üzere 4 farklı kategorideki yarışmanın jüri Başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı. Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar'dan oluşan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmede 9 belediyenin başvurusu kategori ödülüne, 14 belediyenin başvurusu ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yarışmada ayrıca büyükşehir belediyeleri değerlendirmesinde sosyal sorumluluk kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ödüle değer görülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi jüri özel ödülünün sahibi oldu. Sağlıklı yaşam kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi de jüri özel ödülü kazandı. Sağlıklı şehir planlaması kategorisinde ödülü İzmir Büyükşehir Belediyesinin projesi kazandı. Sağlıklı çevre kategorisinin kazananı Trabzon Büyükşehir Belediyesi olurken, Balıkesir, İzmir ve Muğla büyükşehir belediyeleri de jüri özel ödüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödül kazanan üye belediyeleri tebrik ettiğini, kazanan belediyelerin para ödülü de alacağını kaydetti.

Projelerin her birinin değerli olduğunu belirten Aktaş, "Her zaman dediğimiz gibi aslında bu tip yarışmaların kazananı tüm üye belediyelerimiz olarak görülmeli, birbirinden değerli projeleri görerek kendi belediyelerimize uygulayabiliriz, uygulamalıyız da. Özellikle il belediyelerimizden bu yıl katılım olmadığını gördük. Gelecek yıl daha fazla belediyemizin katılımlarını diliyorum" ifadesini kullandı.

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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