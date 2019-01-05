İhh, 2018'de 13 Ülkede 31 Eseri Hizmete Sundu

İHH İnsani Yardım Vakfı
, geçen yıl Asya
, Afrika
ve Orta Doğu
'daki 13 farklı ülke ve bölgede yetimhane, okul, cami, yemekhane, barınak, sağlık merkezi ve öğrenci yurdu gibi 31 kalıcı eseri yaklaşık 100 bin kişinin istifadesine sundu.
Vakıftan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Destek Denetim Koordinatörü Ahmet Küçükkahveci, İHH'nın kalıcı eserleri inşa etmeden önce bölgelerde fizibilite çalışması yaptığını belirtti.
Çalışma yaptıkları bölgelerde Müslümanların kalıcı eserlere ihtiyacı olduğunu gördüklerini ifade eden Küçükkahveci, şunları kaydetti:
"Yapmış olduğumuz insani yardım çalışmalarımızın yanı sıra bölge Müslümanlarının uzun süre istifade edebilecekleri kalıcı eserlere ihtiyaçları var. Bizler de bölgelere gittiğimiz zaman en çok talep edilen projeler, kalıcı eser projeleri oluyor. Fizibilite çalışmasını gerçekleştirirken de her bölgenin kendi kültürünü, mimari yapısını ve demografik yapısını göz önünde bulundurarak proje çizimlerini yapıyoruz. Ayrıca yapıları sadece inşa etmekle kalmıyor, bunun yanında periyodik olarak bölgelere ziyaretler gerçekleştirerek eserlerimizi denetliyoruz. Bu kapsamda da kalıcı eserlerin, verimliliğini ve genel durumlarını kontrol ederek bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriyoruz."
İHH'nın 13 ülkede inşa ettiği eserler şöyle:
"Hacı Nigar Yunus, Ömür Kumantaş ve Eşref Örs camileri (Kırgızistan
), Büyük Emili Köy Camisi, Ev Projesi (Azerbaycan
), İsmail Selim Elif Şen
Kardeşler İslam Kardeşliği Yetim Kompleksi (Sierra Leone
), Molla Bayram Şifahanesi (Nijer
), Suat Öztürk
Camisi, Nurgül Erol Kur'an Kursu (Burkina
Faso), Bedri Ayşe Huy Camisi ve Kuran
Okulu (Somali
), Hafize Ana Camisi (Gine
), Yalova
Kız Yetimhanesi (Etiyopya
), Barınak Projesi, Marea Anaokulu, Reyyan Kampı Anaokulu, Siccu Kampı Anaokulu, Şemmarin Kampı Anaokulu, Burakatı İlkokulu, Ra'i İlkokulu ve Anaokulu, Şam Üniversitesi
Ek Sınıf Projesi, Şam Üniversitesi Yatakhanesi, Asbat İlkokulu (Suriye
), 200 Evlik Model Köy Projesi (Pakistan
), İskilipli Atıf Hoca
Yetimhanesi, Şehit Ömer Halisdemir
Okulu (Tayland
), Ümraniye
İHH Abdülhamid Han
Okulu, Konya
İHH Akıncılar
Yetimhanesi, Antalya
İHH Haticetü'l Kübra Yetimhanesi, Tuzla
İHH Gönüllüler Yemekhanesi, Antalya İHH Mehmet Zahit Kotku Camisi (Filipinler
) ve İyilikhane Yetimhanesi (Bangladeş
)"