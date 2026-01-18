İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır - Son Dakika
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

18.01.2026 20:59
Genç yaşta hayattan koparılan Atlas'ın ölümü üzerine sessizliğini bozan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin bir adalet sınavı verdiğini söyledi. Ortaylı, yaşanan trajediyi bireysel bir suçun ötesinde toplumsal bir yıkım olarak niteleyerek; ''Bu dava artık sadece Atlas'ın ailesinin değil, adalet diye ayağa kalkan herkesin meselesidir'' dedi.

Türkiye, 17 yaşında hayatını kaybeden Atlas'ın ölümüyle bir kez daha derin bir sarsıntı yaşarken, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atlas'ın ölümünü, ülkede giderek görünür hale gelen "hoyratlık" ve cezasızlık iklimi üzerinden değerlendirdi.

Ortaylı, paylaşımında daha önce hayatını kaybeden gençleri hatırlatarak, "Ahmet Minguzzi, Ata Emre, Hakan, Berkay şimdi de Atlas… Bir gencimizi daha bu memleketin üzeri örtülen hoyratlığına kurban verdik" ifadelerini kullandı.

"BİR EVİN IŞIĞI SÖNDÜ, BİR ANNENİN ÖMRÜ YARIM KALDI"

Atlas'ın ölümünün yalnızca bireysel bir suç olarak ele alınamayacağını vurgulayan Ortaylı, yaşananların ardında daha derin bir zihniyet sorunu bulunduğunu belirtti. "Bir evin ışığı söndü, bir annenin ömrü yarım kaldı" sözleriyle acının toplumsal boyutuna dikkat çekti.

"KARŞIMIZDA KÜSTAH VE PERVASIZ BİR ZİHNİYET VAR"

Ortaylı, açıklamasında hukuku ve vicdanı hiçe sayan bir anlayışın giderek güç kazandığını savunarak, "Ne hukuku umursayan ne de vicdanla bağı olan bu halin kendini neye yasladığı meçhul" değerlendirmesinde bulundu.

Atlas cinayetinin yalnızca ailesinin ve yakın çevresinin meselesi olmaktan çıktığını ifade eden Ortaylı, davanın artık toplumun adalet duygusuyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. "Bu dava artık yalnızca Atlas'ın ailesinin değil, bu ülkede adalet diye ayağa kalkan herkesin meselesidir" dedi.

"ADİL BİR KARAR TOPLUMUN VİCDANINA MERHEM OLUR"

Hiçbir mahkeme kararının ailelerin acısını dindiremeyeceğini vurgulayan Ortaylı, buna rağmen açık ve tereddütsüz bir hükmün toplumun yaralanan adalet duygusuna katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE HUKUKUN CAYDIRICILIĞIYLA SINANIYOR"

Ortaylı, Atlas'ın ölümünün tekil bir cinayet olarak görülemeyeceğini belirterek, "Bu, Türkiye'de hukukun caydırıcılığının, kamunun vicdanının ve 'bir daha olmayacak' diyebilme iradesinin sınavıdır" dedi ve aksi halde kayıpların artacağı uyarısında bulundu.

    Yorumlar (6)

  • osman biçer osman biçer:
    İlber hocamıza teşekkür ediyorum umarım ülkenin diğer öde gelenleri de benzer açıklamalar yapıp bu hoyratlıkların cezalarının caydırıcı ve kalıcı olması talebini desteklerler. 56 0 Yanıtla
  • EK6985EK EK6985EK:
    İngiliz anayasasıyla yönetildiğimiz süre ce bunlar her zaman olacak, bir an önce ŞERİAT gerekiyor. 5 13 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Üstad "hoyratlık" ve "cezasızlık algısına" vurgu yapmış. Çok da haklı. Hoyratlık, kindar nesil amaçlayanların arzusuydu. Cezasızlık ise zırt pırt değişen infaz kanunu ile ilgili. Onbeş yaşındaki katil, gözünü nerede ve hangi ortamda açtı da can almayı önemsemeyecek hale geldi? Sadece katil mi suçlu? 17 0 Yanıtla
  • 2495azizz 2495azizz:
    Reşit olma yaşı 15'e inmeli.Cezası az diye 18 yaş altı suçlu arttı. 9 0 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    avrupa birligine girecegiz diye idami kaldirdilar avrupa uyum yasalarini dayattilar ne avrupa birligine girebildik nede adeleti tescil.edebildik istemiyoruz avrupa birligini zaten almayacaklar bu kesin bizler toplum olarak İDAMMMMMMMIII geri istiyoruzzzz 6 0 Yanıtla
