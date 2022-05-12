İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu - Son Dakika
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İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu

12.05.2022 13:55

Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanan, eski bakan yardımcısı ve TÜRGEV Yönetimi Kurulu Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu sırada Erdoğan'la gerçekleşen diyalogu yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

TÜRKİYE'NİN İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİSİ OLDU

Görevlendirmeler arasında en dikkat çekici olanı hiç kuşku yok ki Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'ydı. Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu.

YILLAR ÖNCE KATILDIĞI PROGRAM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Yiğitbaşı'yla ilgili bir video ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü özgürlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yiğitbaşı yayın sırasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Suskunluk sarmalında birey eğer yalnız olduğunu hissediyorsa görüşlerinde ve çevresinden çok fazla destek alamayacağını düşünüyorsa kendisini saklamak ve gizlemek durumunda hissediyor, dışlanmak endişesi yaşıyor. Ben çok şükür sizin politikalarınız ve özgürleştirici adımlarınız sayesinde o zamanlar imam hatip lisesi mezunu olduğumu ve şu başörtülü kimliğimle eğitim görme durumunu saklamak yolunda kaldım, vicdanen ne kadar rahatsız olsam da. Ama şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktora yaptığım okulda başörtümle yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Buna öncelikle çok teşekkür ediyorum, buna vesile olduğunuz için."

Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Yiğitbaşı'nın yıllar önce Erdoğan'a teşekkür ettiği video gündem oldu

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi, TRT belgeselde yayınlandı.

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarı olan Yiğitbaşı, 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyonkarahisar Valisi olarak atandı.

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Son Dakika Güncel İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu - Son Dakika


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