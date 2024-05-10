İmder ve İsder'in Desteğiyle Düzenlenen Komatek 2024 Fuarı 29 Mayıs-1 Haziran Tarihleri Arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde

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Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği'nin (İSDER) desteğiyle düzenlenen Avrasya'nın en büyük iş makinaları fuarı KOMATEK 2024 Fuarı 29 Mayıs'ta son teknolojik ürünlerle kapılarını açıyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar 1 Haziran'a kadar devam edecek.

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, "KOMATEK 2024 Fuarı'nda sektörün genel durumunu, güncel gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi.

Türkiye iş ve inşaat makineleri sektörü ile istif makinaları sektörü geçen yıl hem makina satışlarını hem de ihracatını artırdı. İş makinaları pazarındaki artışa COVID-19 salgını döneminde biriken taleplerin karşılanması, motor faz geçişi gibi sektörün yeşil dönüşümüne ayak uydurmasını sağlayacak değişiklikler ile deprem felaketinin ortaya çıkardığı ani makine ihtiyacı gibi etkenler sebep oldu.

17. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı, KOMATEK 2024 Fuarı'nın lansman toplantısı Double Tree by Hilton Moda Oteli'nde yapıldı. Toplantıya, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün ve İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş katıldı.

İLK KEZ İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, yaptığı konuşmada, "Tarihinde ilk kez İstanbul'da düzenlenecek olan KOMATEK Fuarı'nın bu yıl en yüksek katılımcı sayısına ulaşmasını bekliyoruz. İstanbul'un uluslararası havalimanına sahip olması yurt dışı ziyaretçi sayısında da bir artış yaratacaktır. Bölgenin en güçlü fuarı olan KOMATEK Fuarı sayesinde ülkemizin ekonomisine her zaman olduğu gibi destek olacağımızın bilincindeyiz. Sektörümüzün mihenk taşı olan KOMATEK gibi fuarlar, güzel şehrimiz İstanbul'a ve ülkemize sağlayacağı doğrudan ve dolaylı potansiyel katkılar sebebiyle de bizler için oldukça büyük önem taşımaktadır" dedi.

Uluslararası fuarların, ülkelerin ve şehirlerin kalkınmasında, ticaretinde ve kültür alışverişinde çok önemli rol oynadığını vurgulayan Akgün, "İMDER olarak ana destekçi ve İSDER olarak destekçisi olduğumuz KOMATEK 2024 Fuarı, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi'nde, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük fuar olarak 17. kez kapılarını ziyaretçilerine açacaktır. İstanbul, 16 milyon nüfusu ve tarihi konumuyla sadece Türkiye'nin değil, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri gibi birçok bölgenin en önemli sanayi yerleşimidir. Sektöre ait en son ürün ve teknolojilerin sergileneceği yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktası olan KOMATEK 2024 17. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nın sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda sektörle ilgili gelişmeler hakkında da bilgi veren Akgün, 2023 yılında sektördeki firmaların önceki yıllara kıyasla yurt içi pazarda makine satışında rekor seviyelere ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İş ve inşaat makinaları sektöründe, 2022 yılında yaklaşık 12 bin adet olan iş ve inşaat makinaları iç pazar satış rakamı 2023 yılında 15 bin adede çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise iş ve inşaat makinaları sektöründe iç pazarda 3 bin 336 adet makina satıldı. COVID-19 salgını döneminde biriken taleplerin karşılanması, deprem felaketinin ortaya çıkarmış olduğu ani makina ihtiyacı ile motor faz geçişi gibi sektörümüzün yeşil dönüşüme ayak uydurmasını sağlayacak değişiklikler, yani yeşil dönüşüm de makine satışlarının artışında etkili oldu. Sektörümüzü ulusal ve uluslararası etkinliklerde en iyi şekilde temsil ederek, iç pazardaki faaliyetlerimizi ve ihracatımızı güçlendirmek için gayret gösteremeye devam edeceğiz."

Sektörün çatı kuruluşu İMDER'in kurulduğu yıldan bugüne kadar iş ve inşaat makinaları sektörünün büyümesine rehberlik ettiğini, Türk markasının gücünü ağır rekabet koşullarında her alanda göstermek için çalıştıklarını vurgulayan Akgün, "Türk iş ve inşaat makinaları sektörü olarak yurt içinden ve yurt dışından yoğun talepleri karşılamak için büyük çaba gösterdik. Artan taleplere üretim kapasitemizi, mesaimizi artırarak karşılık vermeye çalıştık. Sektördeki firmalar aynı zamanda ihracatta da rekor kırarak yaklaşık 2,26 milyar dolar ihracat yaptı" dedi.

Türkiye iş ve inşaat makinaları sektörünün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde öncelikli sektörler arasında ilk sıralarda bulunduğunu, ülke ekonomisine hem istihdam hem de yarattığı katma değerle büyük katkı sağladığının altını çizen Akgün, "Sektör olarak, küresel rekabette kendimizi kanıtlamamız, teknolojide ve inovasyonda gelişmemiz gerektiğinin farkındayız. Ayrıca yeşil ekonomi, yeşil enerji anlayışı kapsamında, sürdürülebilir ve temiz üretim teknolojilerini benimseyerek geleceğin makinalarına yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR KARATAŞ: "FUARDA SEKTÖRÜN GENEL DURUMUNU, GÜNCEL GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da "KOMATEK 2024 Fuarı'nda sektörün genel durumunu, güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. Talep, arz ve pazar eğilimlerini, sektördeki fırsatları konuşacağız. KOMATEK'in uluslararası boyutu sektörümüz açısından yeni iş birlikleri kurma ve ağ oluşturma açısından önem taşıyor. Ayrıca böylesine büyük ve uluslararası bir fuarı yapabilme yeteneğimiz sektörümüzün geldiği noktayı da ortaya koyuyor" diye konuştu.

Karataş, şöyle devam etti:

"2022 yılında yaklaşık 20 bin sektör temsilcisinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve diğer tüm ilgili kurumların katılım sağladığı KOMATEK Fuarı'nın, bu yıl çok daha yüksek bir katılımla ve yaklaşık 50 bin ziyaretçiyle tüm sektöre kapılarını açması öngörülmektedir. Sektörünün en büyük fuarı olma özelliğini yıllardır elinde tutan bu fuar, yine tüm katılımcılar için alıcılardan, karar vericilerden oluşan hedef bir kitleye ulaşmasını sağlayacak bir platform görevi görecektir. Son yıllardaki küresel koşullar, çevre bilincinin öne çıkması, motor teknolojilerindeki gelişmeler ve daha temiz yakıtlarla çalışan makinelerle birlikte ortaya çıkan yeni makine ve teknolojiler kullanıcıların ve sektörün ilgisini çekmektedir. Elektrikli motorlar, hidrojenle çalışan motorlar ve teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak dünya piyasalarında kendinden söz ettiren yerli ürünlerimizi de KOMATEK 2024'te görmek mümkün olacaktır. Fuara 50 bin ziyaretçi beklerken, yaklaşık 5 bin de üst düzey yabancı misafirimizi ağırlayacağımızı ifade etmek isteriz. Sadece yurt içinde yaklaşık 10 milyar dolar ticaret hacmi olan ve her yıl 3-4 milyar dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştiren sektörlerin çatı kuruluşları olarak hem ülkemizin hem de dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'un fuar turizminde öncü şehirlerden birisi olabilmesi adına elimizden geleni layıkıyla yapmayı arzu ediyoruz."

İstif makinaları sektöründe güçlü satış rakamları olduğunu, ihracatın artma eğilimini sürdürdüğünü, bunda ertelenmiş taleplerin etkisi ve tüketicilerin satın alma taleplerini öne çekmesinin etkisi olduğunu söyleyen Karataş, "Beklentilerimizin de üstünde büyümenin yaşandığı sektörümüzde 2023 yılının ihracatı 2022 yılına göre yüzde 23,1'lik bir artış göstererek 771 milyon dolar seviyelerine çıkmıştır. İstif makinaları sektörünün bütünleyici alt sektörleri dahil edildiğinde bu rakamın yaklaşık olarak 1 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz. İyi eğitimli ve kalifiye mühendislerimizin ürettiği üstün kaliteli makinalar sayesinde küresel rekabette önemli bir oyuncuyuz. Küresel çaptaki gelişmeleri takip ederek, sektördeki yeniliklere ayak uydurmak ve sürekli kendimizi yenilemek için sektörümüzle ilgili uluslararası fuarlarda ve etkinliklerde var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Küresel ısınma nedeniyle bütün dünyanın yönünü çevirdiği yeşil ekonomi ve yeşil enerji kapsamındaki hedeflerin her sektörü olduğu gibi istif makinaları sektörünü de yakından ilgilendirdiğini ifade eden Karataş, "İstif makinaları sektörü de bu süreçteki gelişmelerle yakından ilgileniyor, yönünü ve yöntemini ona göre belirliyor. Sektör; teknoloji, inovasyon ve dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu gelişmelere uygun olarak kendini yeniliyor" ifadelerini kullandı.

300'ÜN ÜZERİNDE FİRMANIN KATILMASI BEKLENİYOR

KOMATEK 2024 Fuarı 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İstanbul İFM'de

Ana destekçisi İMDER ve destekçisi İSDER ile SADA, KOMATEK Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nı, 29 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleyecek. Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek ve Avrasya'nın en büyük iş makineleri fuarı olarak bilinen KOMATEK 2024 Fuarı'na, 300'ün üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Sektörün dev firmalarının katılacağı ve yüksek teknoloji ürünlerinin sergileneceği fuarda Çin, Almanya, Fransa, İtalya, Kuzey Kore, İngiltere, İspanya gibi ülkelerden doğrudan katılımcıların dışında birçok ülkeden 200'ün üzerinde yabancı firma yer alacak. Fuarı yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. KOMATEK 2024 Fuarı'nın çözüm ortakları arasında, dünyada sektörün önde gelen derneklerinden, İMDER'in uluslararası kardeş dernekleri CCMA (Çin), UNACEA (İtalya), ANMOPYC (İspanya) bulunuyor.