İnci Taneleri Üçüncü Sezonuyla Dönüyor

KANAL D'nin bu akşam üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizisi İnci Taneleri, yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir tanıtım çalışmasına imza attı. Dizide kayıp olan Azem karakteri için sokaklara asılan 'kayıp aranıyor' afişleri merak uyandırırken, açılan WhatsApp ihbar hattı da tanıtıma farklı bir boyut kazandırdı. Dizinin oyuncuları ise üçüncü sezon öncesinde yaşadıkları heyecanı paylaştı.

ERGÜÇLÜ: ÜÇÜNCÜ SEZONDA HİKAYE DAHA DA DERİNLEŞİYOR'

Üçüncü sezona büyük bir heyecanla döndüklerini söyleyen Hazar Ergüçlü, sete geri dönmenin kendisine 'eve dönmüşüm' hissi verdiğini ifade etti. Güçlü bir hikayenin parçası olmanın çok değerli olduğunu belirten oyuncu, yeni sezonda karakterlerin ve anlatının daha da derinleşeceğini söyledi. Fragmanlardan sonra izleyicinin merakının arttığını dile getiren Ergüçlü, bu ilginin kendilerini motive ettiğini de vurguladı.

AKA: TEMPONUN VE SERTLİĞİN ARTTIĞI BİR SEZON GELİYOR

Yeni sezonun hem duygusal hem de dramatik anlamda temposunun yükseldiğini belirten Kubilay Aka, üçüncü sezonun izleyici için daha çarpıcı olacağını söyledi. Fragmanların ardından 'Çok sert bir sezon geliyor' yorumlarını sıkça aldığını ifade eden Aka, İnci Taneleri'nin her sezon seyirciyle bağını güçlendirdiğini dile getirdi.

BAŞTAN: KAYIP İLANLARI İZLEYİCİYİ ÇOK ETKİLEDİ

Üçüncü sezonun kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyen Yasemin Baştan, ekiple yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Azem karakteri için hazırlanan kayıp ilanlarının izleyiciyi çok etkilediğini söyleyen Baştan, dizinin özenli yazım dilinin kendisini oyuncu olarak beslediğini ifade etti.

ERGEÇ: SANKİ HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİYİZ

Uzun bir aradan sonra diziye devam etmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Selma Ergeç, sete çıktığında her şeyin çok tanıdık geldiğini ve ekibi çok özlediğini dile getirdi. Dizinin metnini ve yaratıcı dünyasını büyük bir şans olarak gördüğünü belirten Ergeç, izleyicinin de aynı duyguyla ekrana döneceğini söyledi.

KARGIN: DERİN VE GÜÇLÜ BİR SENARYO

Yeni sezona heyecan ve özlemle başladığını söyleyen Ümit Beste Kargın, İnci Taneleri yolculuğunun kendisi için öğretici ve dönüştürücü olduğunu ifade etti. Derin ve güçlü bir senaryonun içinde olmanın oyuncuya büyük bir alan açtığını belirten Kargın, izleyiciyle yeniden buluşacak olmanın mutluluğunu paylaştı.

KUTLUBEY: EDEBİ BİR ESERİN İÇİNDEYMİŞİM GİBİ

Yeni sezonu sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Sera Kutlubey, diziye dönmenin kendisi için 'yuvaya dönüş' hissi yarattığını ifade etti. İnci Taneleri'nin yazımı, dünyası ve anlatımıyla çok özel bir iş olduğunu belirten oyuncu, üçüncü sezonun beklentiyi karşılayacağını söyledi.

İZAN: HİKAYE BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞIYOR

İnci Taneleri'nin anlatımıyla izleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu söyleyen Orkuncan İzan, üçüncü sezonda hikayenin kendi içinde büyük değişimler yaşayacağını dile getirdi. Fragmanların merakı artırdığını belirten oyuncu, izleyicinin yeni sezonda sürprizlere hazır olması gerektiğini söyledi.

DEMİREL: HER BÖLÜM SÜRPRİZLERLE DOLU

Yeni sezonu okul heyecanına benzeten Furkan Rıza Demirel, ekip olarak büyük bir motivasyonla sete döndüklerini söyledi. İzleyicinin diziyi özlediğini belirten Demirel, üçüncü sezonda her bölüm finalinin yeni meraklar ve sürprizler barındıracağını ifade etti.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezonuyla bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.