İnci Taneleri Üçüncü Sezonuyla Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

İnci Taneleri Üçüncü Sezonuyla Dönüyor

İnci Taneleri Üçüncü Sezonuyla Dönüyor
29.01.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp Azem için hazırlanan ilanlar ve WhatsApp hattı ile heyecan dorukta. Yeni sezon bu akşam!

KANAL D'nin bu akşam üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizisi İnci Taneleri, yeni sezon öncesinde dikkat çeken bir tanıtım çalışmasına imza attı. Dizide kayıp olan Azem karakteri için sokaklara asılan 'kayıp aranıyor' afişleri merak uyandırırken, açılan WhatsApp ihbar hattı da tanıtıma farklı bir boyut kazandırdı. Dizinin oyuncuları ise üçüncü sezon öncesinde yaşadıkları heyecanı paylaştı.

ERGÜÇLÜ: ÜÇÜNCÜ SEZONDA HİKAYE DAHA DA DERİNLEŞİYOR'

Üçüncü sezona büyük bir heyecanla döndüklerini söyleyen Hazar Ergüçlü, sete geri dönmenin kendisine 'eve dönmüşüm' hissi verdiğini ifade etti. Güçlü bir hikayenin parçası olmanın çok değerli olduğunu belirten oyuncu, yeni sezonda karakterlerin ve anlatının daha da derinleşeceğini söyledi. Fragmanlardan sonra izleyicinin merakının arttığını dile getiren Ergüçlü, bu ilginin kendilerini motive ettiğini de vurguladı.

AKA: TEMPONUN VE SERTLİĞİN ARTTIĞI BİR SEZON GELİYOR

Yeni sezonun hem duygusal hem de dramatik anlamda temposunun yükseldiğini belirten Kubilay Aka, üçüncü sezonun izleyici için daha çarpıcı olacağını söyledi. Fragmanların ardından 'Çok sert bir sezon geliyor' yorumlarını sıkça aldığını ifade eden Aka, İnci Taneleri'nin her sezon seyirciyle bağını güçlendirdiğini dile getirdi.

BAŞTAN: KAYIP İLANLARI İZLEYİCİYİ ÇOK ETKİLEDİ

Üçüncü sezonun kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyen Yasemin Baştan, ekiple yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Azem karakteri için hazırlanan kayıp ilanlarının izleyiciyi çok etkilediğini söyleyen Baştan, dizinin özenli yazım dilinin kendisini oyuncu olarak beslediğini ifade etti.

ERGEÇ: SANKİ HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİYİZ

Uzun bir aradan sonra diziye devam etmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Selma Ergeç, sete çıktığında her şeyin çok tanıdık geldiğini ve ekibi çok özlediğini dile getirdi. Dizinin metnini ve yaratıcı dünyasını büyük bir şans olarak gördüğünü belirten Ergeç, izleyicinin de aynı duyguyla ekrana döneceğini söyledi.

KARGIN: DERİN VE GÜÇLÜ BİR SENARYO

Yeni sezona heyecan ve özlemle başladığını söyleyen Ümit Beste Kargın, İnci Taneleri yolculuğunun kendisi için öğretici ve dönüştürücü olduğunu ifade etti. Derin ve güçlü bir senaryonun içinde olmanın oyuncuya büyük bir alan açtığını belirten Kargın, izleyiciyle yeniden buluşacak olmanın mutluluğunu paylaştı.

KUTLUBEY: EDEBİ BİR ESERİN İÇİNDEYMİŞİM GİBİ

Yeni sezonu sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Sera Kutlubey, diziye dönmenin kendisi için 'yuvaya dönüş' hissi yarattığını ifade etti. İnci Taneleri'nin yazımı, dünyası ve anlatımıyla çok özel bir iş olduğunu belirten oyuncu, üçüncü sezonun beklentiyi karşılayacağını söyledi.

İZAN: HİKAYE BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞIYOR

İnci Taneleri'nin anlatımıyla izleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu söyleyen Orkuncan İzan, üçüncü sezonda hikayenin kendi içinde büyük değişimler yaşayacağını dile getirdi. Fragmanların merakı artırdığını belirten oyuncu, izleyicinin yeni sezonda sürprizlere hazır olması gerektiğini söyledi.

DEMİREL: HER BÖLÜM SÜRPRİZLERLE DOLU

Yeni sezonu okul heyecanına benzeten Furkan Rıza Demirel, ekip olarak büyük bir motivasyonla sete döndüklerini söyledi. İzleyicinin diziyi özlediğini belirten Demirel, üçüncü sezonda her bölüm finalinin yeni meraklar ve sürprizler barındıracağını ifade etti.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, üçüncü sezonuyla bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: DHA

İnci Taneleri, Televizyon, Magazin, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri Üçüncü Sezonuyla Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak İbrahim Hatipoğlu: En çok izlenen maç City-Galatasaray olacak
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi İsmi Fenerbahçe ile anılan Kolo Muani trafik kazası geçirdi
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

13:53
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
13:53
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:41
Sergen Yalçın’ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:10:22. #7.11#
SON DAKİKA: İnci Taneleri Üçüncü Sezonuyla Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.