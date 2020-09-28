İnternet Gazetecileri Federasyonundan internet medyalarına gelir desteği - Son Dakika

Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Ajans Komisyonu tarafından oluşturulan haber ve reklam havuzu, internet medyalarına gelir desteği sağlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İGF bünyesinde oluşturulan Ajans Komisyonu, ilk toplantısını Bursa'da gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İGF Genel Başkanı Mesut Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ekonomik anlamda zor durumda kalan internet medyalarına gelir sağlayacak projenin kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.

Demir, İGF bünyesinde Türkiye geneli 2 binin üzerinde kurumsal yapıda internet medyasının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İGF üyesi derneklerimizin kurumsal internet medyalarına gelir sağlayıcı reklam havuzu ve haber havuzu oluşturmak için kurulan Ajans Komisyonu olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. İnternet medyalarımız, pandemi sürecinden dolayı ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Bu süreçte internet medyalarımıza nefes aldıracak reklam havuzu, ciddi gelir imkanı getirecek. Bunun yanı sıra haber havuzumuzla da 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın yapan internet medyalarımız arasında haber alışverişi sağlanacak.

İGF TV ile ilgili de çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Youtube, sosyal medya ve igfed.org internet sayfasından yayın yapacak olan İGF TV, 81 ilimizin sorunlarını, gündemini ülke gündemine taşıyarak 81 ilin ulusaldaki sesi olacak. Yakın bir zamanda yayın hayatına başlayacak olan İGF TV, ülke ve dünya gündeminin de nabzını tutacak. İGF TV'nin ülkemiz ve federasyonumuz adına hayırlı olmasını diliyorum."

Mesut Demir başkanlığında oluşturulan Ajans Komisyonunda İGF Başkanvekili ve Balıkesir İletişim Derneği Başkanı Ümit Babacan, İGF Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Seda Köktener, İGF Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği Başkanı Serkan Urgancı, Hatice Türkan, Gülizar Gülebak, Nuh Kırca, Sinan Tunç, Ramazan Demir, Aydın Güneş, Sıdıka Kölemen, Özkan Tokmak ve Ersin Dal yer aldı.

Ajans Komisyonu üyeleri, toplantı öncesinde Uludağ ile Suuçtu Şelalesi'ne düzenlenen geziye katıldı.