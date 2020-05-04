İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika

Sedyeyi gemi, paspasları kürek yapıp Titanic'i canlandırdılar

Antalya'da özel bir diyaliz merkezi çalışanları, koronavirüs salgını stresinden bunalınca, hasta yatağını gemi, paspasları kürek gibi kullanıp Titanic filmini canlandırdı. Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'in gemi önündeki efsane pozunun da verildiği görüntülerde, filmin müziği de ihmal edilmedi.

Aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanlarının mesai dışında çektiği ilginç video, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı. Özel diyaliz merkezinde çalışan ve koronavirüs salgını tedbirlerini harfiyen uygulayan hastane çalışanları, hastanede diyaliz işlemi gören son kişiyi de taburcu ettikten sonra Titanic filminin gemi burnundaki efsane görüntüsünü canlandırdı. Sedyenin üzerine çıkan iki sağlık çalışanı, Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'in gemi önünde hafızalara kazınan pozunu verdi, yatağın üzerine oturan diğerleri de paspaslarla kürek çekme sahnesini canlandırdı.

Titanic filminin müziği de videonun arka fonunda çaldı. Hastane çalışanlarının bu görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sedye üzerinde 6 çalışanın görüntüsü

İkisi önde titanic pozu verirken

4 kişide paspas ile kürek çekerken

Arka fonda titanic müziği

HABER -KAMERA Ahmet İSTEKANTALYA,

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1 kişinin öldüğü tabancaların kullanıldığı kavga kamerada

BURSA'da para meselesi yüzünden çıkan, Aydın Aktaş'ın (53) hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl ekim ayında merkez Osmangazi ilçesindeki bir iş hanında meydana geldi. Aydın Aktaş, para meselesi yüzünden husumetli olduğu Cengiz Beran'ın (50) kayınpederi Murat Beran'a (63) ait iş yerine gitti. Aktaş, Murat Beran'dan damadının borcunu ödemesini isteyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Handa çalışanlar, araya girerek tarafları ayırdı.

BİR GÜN SONRA YİNE KAVGA ÇIKTI

Aydın Aktaş, bir gün sonra oğlu Kaan ve onun 6 arkadaşıyla birlikte yeniden Murat Beran'a ait iş yerine gitti. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmaya Murat Beran'ın oğlu Kadir ile damadı Cengiz Beran da dahil olunca kavga çıktı. Kavga sırasında Kadir Beran ve Cengiz Beran, yanlarındaki tabancalarını çekip, Aydın Aktaş ile oğlu Kaan Aktaş ve oğlunun arkadaşı Yusuf Gökçe 'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Aydın Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Murat Beran ile oğlu Kadir Beran ve damadı Cengiz Beran ise tutuklandı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavganın görüntülerinde Aydın Aktaş ile Murat Beran'ın oturdukları bir süre sonra ise kavga ettikleri görüldü. Bir gün sonra Aydın Aktaş'ın öldüğü kavgaya ilişkin görüntülerde ise silahların kullanıldığı, iş yerinde oturan müşterilerin ise olaya kayıtsız kaldığı dikkat çekti.

HER BİRİ İÇİN 3'ER KEZ MÜEBBET İSTENİYOR

Bu arada, tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, baba-oğul ve damatları hakkında Aydın Aktaş'ı 'kasten öldürmek', Kaan Aktaş ile Yusuf Gökçe'yi de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavga anına ait görüntüler

-Olayın büyümesiyle silahlı kavga görüntüleri

-İşyerinde vatandaşların olayı izlemesi

Haber-Kamera Derya EVRENBursa,

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Terzide gündüz maske üretip, gece kumar oynattılar; 'gün yapıyorduk' savunması yaptılar

ADANA'da iş yeri ve evlerini kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla suçüstü yakalandı. Bir terzide gündüz maske üretilip, gece kumar oynatılması dikkat çekti. Baskın sırasında "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap veren bir kadın dikkat çekti. Operasyonda, kumar oynadığı öne sürülen 34 kişiye de toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen 3 ev, 1 çiftlik ve 2 iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Özcan S.'ye ait kahvehanenin ön girişindeki kepenklerin kapalı olduğu, iş yerinin arka girişine yapılan gizli geçitten müşterilerin içeri alındığı tespit edildi. Orhan Ö.'nün terzihanesinde ise sabah maske ve tulum üretildiği, gece ise kumar oynatıldığı belirlendi. Vildan A. ile Hülya K.'nın de evlerinde kumar gecesi düzenlediği, Savaş B.'nin de çiftliğinde kumar oynattığı tespit edildi. Başka bir kahvehane sahibi Emin K.'nın da akşam saatlerinde iş yerini kumarhaneye dönüştürdüğü anlaşıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, Özcan S., Orhan Ö., Vildan A., Hülya K., Savaş B. ve Emin K.'yı gözaltına aldı.

GÜN YAPIYORDUK SAVUNMASI

Baskın sırasında polisin kumar oynayan kadınlarına "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine "Günümüz vardı, gün yapıyorduk. Kumar oynamıyorduk" diye cevap veren bir kadın dikkat çekti.

Şüphelilere, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Öte yandan iş yeri, çiftlik ve evlerde yapılan aramalarda kumardan elde edildiği düşünülen toplam 8 bin 450 TL para, oyun kağıtları ve pullara el konuldu, iş yerleri mühürlendi. Ayrıca kumar oynadıkları öne sürülen 34 kişiye de kumar oynama, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 101 bin 794 TL idari para cezası uygulandı.

Görüntü dökümü

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Polisin kahvehaneye baskın yapması

Bir kadının gün yaptıklarını söylemesi

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, -

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Batman Gercüş'te evin balkonunu kara böcekler bastı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, evin balkonunu onlarca kara böcek bastı.

Gercüş ilçe merkezindeki bir apartman 8'inci katındaki Soyvural ailesinin oturduğu evin balkonunu, onlarca kara böcek bastı. Sabah saatlerinde balkonundaki böcekleri görünce şaşırdığını anlatan ev sahibi Uğur Soyvural, "Balkonun kapısını açıp, böcekleri görünce çok şaşırdım. 8'inci katta oturmama rağmen bu kadar böcek nasıl gelmiş bilemiyorum. Bazı komşularımızın evinde de bu böcekler görüldü" dedi. Böceklerin olduğu balkon, yıkanarak temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Böceklerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

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Nazilli'de zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde zehirli bir tür olan 'sarı akrep' bulundu.

Nazilli ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kırsal alanlarda akrepler ortaya çıkmaya başladı. Nazilli'nin kırsal mahallelerinden olan Bağcılı Mahallesinde dağlık alandaki tarlasında çalışan Ali Cura, yakındaki yörede 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde bir akrep olduğunu fark etti. Cura, bir kayanın altına giren akrebi, bulunduğu yerden toprağı bir metal parçası yardımıyla kazarak çıkardı. Cura, vücudu sarımsı kahverengi, tarak organları beyazımsı krem, telsonları vücutlarına göre daha açık sarımsı kahverengi, iğneleri ise kızılımsı kahverengi olan sarı akrebi cep telefonuyla görüntüledi. Daha çok Gaziantep Kilis , Hayat, Kahramanmaraş Mardin ve Şanlıurfa illerinde görülen 'sarı akrep' cinsi zehirli bir tür olan hayvanı Cura, tekrar doğal ortamına bıraktı.

Tarım işçisi Ali Cura, bölgede havaların ısınmasıyla bu tür canlıları görmeye alışık olduklarını belirtip, kırsal alanlardaki mahallelerde yaşayan vatandaşların bu tür tehlikeli canlılar karşısında çok dikkatli ve tedbirli olmalarını için uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akrebin Ali Cura tarafından bulunduğu yerden çıkarılışı

-Akrepten görüntü

-Sarı akrebin çıkarıldığı yerden sonra toprak üzerindeki görüntüsü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Kameradan kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, park halinde bulunan motosikletteki cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.

Geçen 1 Nisan'da polisi arayan kişi, park halindeki motosikletinin üzerinde bıraktığı cep telefonunun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, motosiklette parmak izi araştırması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden, cep telefonunu çalan şüphelinin eşkali ve kimliği belirlendi. Daha önce de 14 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ve aynı zamanda arandığı saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin motosikletin yanına gelişi

Şüphelinin telefonu çalması

Şüphelinin koşarak uzaklaşması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA

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Çobanların bulduğu 2 yavru kurt, biberonla beslendi

IĞDIR'da, çobanlar tarafından bulunan 2 kurt yavrusu, koruma altına alındı.

Merkez Halifeli beldesi kırsalında, çobanlar tarafından 2 kurt yavrusu bulundu. İhbar üzerine Halfeli beldesine giden Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru kurtları alarak müdürlüğe getirdi. Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu tarafından tedavileri yapılan ve biberonla beslenen yavru kurtlar, Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.

Yetkililer, gün boyu beklemelerine rağmen anneleri yuvaya gelmediği için bir aylık oldukları tahmin edilen kurtları alarak, ölümden kurtardıklarını belirtti.

GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ

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-Bulunan yavru kurtlara biberonla süt verilmesi

Haber-Kamera: IĞDIR,

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13 yaşındaki şüpheli, bir saat arayla 2'nci kafeyi soyarken yakalandı

BURSA'da, sokağa çıkma yasağının son gününde kafede hırsızlık yapan A.C.A. (13), 1 saat sonra başka bir kafeyi soymaya çalışırken yakalandı. A.C.A., gözaltına alındı.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan bir kafede dün meydana geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının son gününde A.C.A., kapalı olan bir kafenin kilidini kırıp, içeri girdi. Bir süre etrafı gözetleyen hırsız, kafede bulunan kahve malzemelerini ve sadaka kutusunu çalarak, kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri kafeye geldi. Ekipler araştırma başlatırken, A.C.A.'nın başka bir kafede de 1 saat sonra hırsızlık yaptığı tespit edildi. A.C.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, A.C.A.'nın bir süre kafenin önünde etrafını kontrol etmesi, ardından da ön girişinde bulunan raylı kapının kilidini kırarak içeri girmesi ve kahve malzemeleriyle birlikte sadaka kutusunu çalması yer aldı. Görüntülerde, 3 dakika içerisinde kafeden çıkan A.C.A.'nın rahat tavırları dikkati çekti.

İDARİ CEZA DA UYGULANACAK

?A.C.A.'nın çocuk şubede sorgusu sürerken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için idari ceza işlemi de uygulanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Derya EVREN/BURSA,, Kamera: BURSA,

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Zonguldak'ta aşeren kadına polis kola götürdü

Zonguldak'ta kola aşeren 7 aylık hamile kadın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca polisten yardım istedi.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde Aysun Kurak adlı 7 aylık hamile bir kadın kola aşerdi. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan, polisten yardım istedi. Kadının yardım çağrısına duyarsız kalmayan Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hamile kadına kola götürdü. Gördüğü ilgili karşısında mutlu olan Aysun Kurak, polis ekiplerine teşekkür etti.