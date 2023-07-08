İntihardan vazgeçen Tunuslu adam, balkonda mahsur kaldı! Canına kast etme gerekçesi bakın neymiş - Son Dakika
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İntihardan vazgeçen Tunuslu adam, balkonda mahsur kaldı! Canına kast etme gerekçesi bakın neymiş

08.07.2023 14:32

Bahçelievler'de intihardan vazgeçen Tunuslu Radhouane Tayarı, üçüncü katın balkon kenarında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan brandaya atlayan Tayarı, gözaltına alındı. Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek intihar etmek istediğini dile getirdi.

İstanbul Bahçelievler'de intihardan vazgeçince üçüncü katın balkon kenarında mahsur kalan Tunuslu Radhouane Tayarı'yı (33) kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı.

3. KATTA ASILI KALDI

Dün saat 17.00 sıralarında, Şirinevler'de bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Tunuslu Radhouane Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı. Pişman olan Tayarı bu kez kurtarılmayı bekledi. Dengesini kaybeden Tayarı 3. katta asılı kaldı. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, branda açarak Tayarı'yı aşağı atlamaya ikna etmeye çalıştı. Tayarı, brandaya atladıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İntihar etmek için balkondan aşağı sarktı, vazgeçince mahsur kaldı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

UZUN SÜREDİR SEVGİLİSİ OLMADIĞI İÇİN ÖFKELENMİŞ

Yara almadan kurtulan Radhouane Tayarı'nın, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

İntihar etmek için balkondan aşağı sarktı, vazgeçince mahsur kaldı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

"DOĞAL GAZ BORUSUNA TUTUNUYORDU"

Görgü tanıklarından Ahmet Nalçacı, "Evde oturuyorduk, bir kargaşa gürültü oldu, dışarı çıktığımızda 4. kattan birisi aşağıya atlamaya kalkıyordu. İçeride sanırsam tartışmış bir arkadaşıyla. Oradan 3. kata gelmiş. Doğalgaz borusuna tutunuyordu. Sonra ekiplere haber ettik. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Aldılar ikisini de götürdüler." dedi.

İntihar etmek için balkondan aşağı sarktı, vazgeçince mahsur kaldı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • birsen birben: Akpliler nerdesin kendi vatandaşın iş yok deyip intihar edince yalan diyorsunuz adamın ilişkisi yokmuş akpli arkadaşlar yardım edin siz seversiniz böyle işlerii çünkü boş iş devletin düştüğü yerlere bak Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Serkan Semiz: Ordan aldkğın gibi sınır dışı edeceksin..... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Türkiye Devleti, seni zorla,Sevğili vaadiyle davet etmedi.. Git sevğilini kendi ülkende ara.. Çıkıp gelip de, birde sevğili bulamadım diye bizim ülkemizde itfaiyemize salça olma. YETER BEEEE... Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Şirinevler, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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