İpotekli konut satışları Eylül'de yıllık yüzde 38.5 düştü

Türkiye genelinde Eylül ayında ipotekli konut satışları, faizlerdeki artışlara bağlı olarak, yıllık bazda yüzde 38.5 düşererek 35 bin 576'ya geriledi. Buna karşılık, faizlerin düşük olduğu dönemlerdeki büyük artışların etkisiyle, yılın ilk dokuz aylık döneminde, yıllık bazda yüzde 170.7 artışla 508 bin 690 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül'de yıllık bazda yüzde 6.9 azalarak 136 bin 744'e geriledi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 azalarak 41 bin 376'ya geriledi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.3 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 azalarak 95 bin 368'e geriledi.Ocak-Eylül döneminde toplam konut satışları yüzde 34.2 artışla 1 milyon 161 bin 278'e yükselirken, ipotekli konut satışı yüzde 170.7 artarak 508 bin 690'a yükselirken, diğer satış türlerinde ise yüzde 3.7 azalarak 652 bin 588'e geriledi.Yabancılara yapılan konut satışları Eylül'de yıllık bazda yüzde 26.1 artarak 5 bin 269'a yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 18 konut satışı ile Antalya , 347 konut satışı ile Ankara , 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi.Buna karşılık, Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 26 bin 165'e geriledi.

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den 908 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 826 konut ile Irak, 448 konut ile Rusya Federasyonu, 241 konut ile Kuveyt ve 222 konut ile Kazakistan izledi. (Grafik)